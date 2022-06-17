Шувалов призвал пересмотреть распределение рисков между бизнесом, банками и властью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Распределение рисков между предпринимателями, банками и государством должно быть пересмотрено, считает глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Для того, чтобы обеспечить формирование новой модели, нужно по-другому, особенно вот эти первые годы формирования этой модели, нужно по-другому посмотреть на распределение рисков между предпринимателями, банковским сектором и государством. Государством напрямую - через меры поддержки, через институты развития, включая ВЭБ.РФ, через наши гарантии и поручительства", - сказал Шувалов в ходе сессии "Новый рост" на ПМЭФ в пятницу.

"Государству, скорее всего, придется чуть больше взять на себя рисков. С другой стороны, предприниматель должен понимать - при таком распределении рисков на плечи предпринимателя ложится больше ответственности за социальное воздействие. Возможно, в будущем эта модель изменится, но для того, чтобы стартовать, нам нужно дать больше капитала предпринимателю. Предпринимателю нужно взять на себя больше ответственности по обустройству места, в котором мы все с вами вместе живем и развиваемся", - отметил глава ВЭБа.

По мнению Шувалова, основой развития должен стать "новый свободный предпринимательский климат".

"Мы переживаем период, когда у нас нет времени для формирования нового предпринимательского законодательства, как мы это делали, например, в более спокойное время под эгидой проекта национальной предпринимательской инициативы (...). Это был успешный проект, но он был достаточно протяжен во времени. Сейчас у нас нет времени, нам нужно вырваться, если хотите образное выражение, просто "вышибить дверь плечом". И оказаться совершенно в другой комнате. У нас нет возможности из одного помещения переходить в другое. Мы должны оказаться в другой ситуации как можно скорее. У нас для этого тоже все ресурсы есть", - подчеркнул глава ВЭБа.