Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин заверил, что РФ будет защищать интересы жителей Донбасса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия будет защищать интересы народа Донбасса, но с уважением отнесется к любому его выбору по поводу своего будущего, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы будет защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята там воюют, получают ранения и гибнут. Конечно! Это же просто по-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать людей, которые проживают на этих территориях", - заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу (ПМЭФ) в пятницу.

"Но в конечно итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору", - подчеркнул президент РФ.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

Владимир Путин Донбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

ПМЭФ-2022

Президент РФ заявил, что Москва не против вступления Украины в ЕС

Цены на нефть рухнули после заявлений главы ФРС США

ПМЭФ-2022

Путин призвал крупный бизнес РФ инвестировать в страну

ПМЭФ-2022

Президент России предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса

ПМЭФ-2022

Путин заверил, что экономика России останется открытой

ПМЭФ-2022

Путин подчеркнул способность РФ значительно увеличить экспорт зерна и удобрений

ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

ПМЭФ-2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });