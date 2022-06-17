Путин заверил, что РФ будет защищать интересы жителей Донбасса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия будет защищать интересы народа Донбасса, но с уважением отнесется к любому его выбору по поводу своего будущего, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы будет защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята там воюют, получают ранения и гибнут. Конечно! Это же просто по-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать людей, которые проживают на этих территориях", - заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу (ПМЭФ) в пятницу.

"Но в конечно итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору", - подчеркнул президент РФ.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями и начал помогать Украине финансами и вооружениями.