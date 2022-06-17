Пушилин заверил, что задача выхода на конституционные границы ДНР будет выполнена

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задача по выходу на конституционные границы республики будет выполнена.

"Мы понимаем, что задача выхода на конституционные границы республики будет выполнена", - сказал Пушилин журналистам в пятницу "на полях" ПМЭФ.

Он отметил, что для ДНР спецоперация является "спасительной операцией", и в этот период "мы видим, что под обстрелами города республики (...) но, как в такие периоды бывает, последний бой - он трудный самый".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями и начал помогать Украине финансами и вооружениями.