"Гознак" и СПВБ создадут площадку для обращения золота в цифровой форме

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Гознак" и Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) договорились о создании площадки для обращения золота в цифровой форме.

Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение, в частности, касается совместных усилий по созданию экосистемы для первичного и вторичного обращения золота в цифровой форме с использованием рыночных биржевых механизмов, говорится в сообщении "Гознака".

Стороны планируют разработать новые финансовые инструменты, создать необходимые IT-системы и протоколы, а также секции в рамках обеспечения торгов золотом в цифровой форме.

Сейчас "Гознак" и СПВБ находятся на стадии совместной разработки операционной и корпоративной модели работы.

"Для физических и юридических лиц создание такой площадки означает снижение порога входа для инвестиций в золото, снижение комиссий и повышение ликвидности активов", - отмечает "Гознак".

В дальнейшем на новую площадку могут быть привлечены золотодобывающие компании, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

"Кроме нас в эту историю еще будут вовлечены и золотодобывающие компании, и аффинаж, что позволит создать предпосылки для формирования, по сути, прайсмейкера на российском рынке золота", - сказал Трачук в кулуарах ПМЭФ-2022.

"У золотодобытчиков схема традиционно строилась по модели, когда они кредитовались под будущее золото. Сегодня есть проблемы с реализацией, с экспортом. Это попытка найти какие-то решения, может быть, это громко сказано, дать какие-то инструменты, которые хотя бы в какой-то мере заместят тот сервис, который у них был на Лондонской бирже (драгоценных металлов - ИФ)", - отметил Трачук.

По его словам, на данном этапе о вовлечении банков в новый проект пока речи не идет.

Отвечая на вопрос, чем новая площадка будет отличаться от того, что уже существует на Московской бирже, Трачук сказал, что "это немного другая история". "Здесь вопрос в том, что вовлекается не просто какое-то золото, а в эту историю вовлекается золото с момента производства, с момента добычи. Там более сложная система", - заявил глава "Гознака", отметив, что пока еще идет обсуждение организационной формы новой площадки.

Московская биржа начала поставочные торги золотом и серебром с октября 2013 года, участникам доступны сделки спот и своп. В 2021 году среднемесячный объем торгов превышал 17 млрд рублей, в текущем году сократился в среднем до 7 млрд рублей. На данный момент участниками рынка драгоценных металлов являются свыше 70 организаций, включая золотодобытчиков "Полюс" и "Высочайший".

Также на МосБирже представлено несколько биржевых фондов на золото. На срочном рынке фьючерсы на золото входят в топ-3 товарных контрактов по объему операций.