"Совкомфлот" решил вопрос со страхованием судов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Проблемы со страхованием судов "Совкомфлота" удалось разрешить, в настоящее время все суда компании застрахованы в соответствии с требованиями всех действующих международных конвенций, сообщил журналистам в субботу генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов.

"После введения ограничений компания столкнулась с определенными трудностями и часть портов иностранных государств стали для наших судов недоступны: в Канаде, Великобритании, Австралии, США, частично в Евросоюзе. Банки предъявили кредиты к досрочному погашению, а клубы взаимного страхования предупредили об отзыве страховых покрытий", - сказал он на брифинге в рамках ПМЭФ.

"В течение марта и апреля нам удалось решить вопрос расчетов по кредитным обременениям без угрозы коммерческого ареста в иностранных портах, тем самым обеспечив функционирование всего остального флота, - добавил Тонковидов. - С операционной точки зрения компания с середины мая встала "на ровный киль".

"Суда компании застрахованы в российских компаниях с объемом страхового покрытия, соответствующим требованиям международных конвенций. Технически мы соответствуем всем правилам международной торговли. Все страховые сертификаты имеются на борту каждого судна, у нас нет никаких ограничений для заходов в порты других стран. В настоящее время практически весь флот компании полностью задействован в перевозках углеводородов, суда выгружаются в различных регионах мира", - отметил он.

Как пояснил глава "Совкомфлота", "без страхового покрытия суда группы не были бы допущены к заходам на терминалы".