"Россети" ожидают переносов некоторых проектов "вправо", но отмены не будет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Потенциальные сроки переноса некоторых проектов ПАО "Россети" на фоне сложностей с оборудованием могут достигать года, но об отмене речи не идет, сообщил журналистам в субботу глава компании Андрей Рюмин в кулуарах ПМЭФ.

"Все запланированные проекты будут реализованы. Рисков срывов нет. А вот вероятность сдвига сроков реализации существует. Причина понятна - ряд западных компаний отказались поставлять оборудование", - ответил топ-менеджер на вопрос о потенциальных переносах проектов. "Поэтому нужно время на договоренности с альтернативными поставщиками, например, из Азии. Сейчас ведем соответствующие переговоры", - сказал он.

"По предварительным оценкам, в пределах года", - ответил Рюмин на вопрос о сроках переносов. Он пояснил, что компания при реализации своих проектов использует оборудование, срок производства которого составляет меньше года.

При этом Рюмин отметил, что крупные потребители сами испытывают проблемы с оборудованием. "Ряд крупных потребителей нам также говорят: давайте сдвинем сроки проекта на год - на два, поскольку мы сами начинаем процесс перепроектирования с использованием альтернативного оборудования", - сказал он, не назвав эти проекты.

Сейчас, по словам топ-менеджера, доля импорта в закупках по новым проектам не превышает 10%, это в основном высоковольтное оборудование, а также системы связи и телемеханика.