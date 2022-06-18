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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Шадаев предложил IT-отрасли сформировать план поддержки экспорта российского софта

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает необходимым наращивание экспорта российского ПО в дружественные страны и попросил участников отрасли за лето сформировать план поддержки такого экспорта. Об этом министр заявил на бизнес-завтраке "IT-лидерство - альянс России и развивающегося мира" в рамках ПМЭФ-2022.

"Понятно, что надо срочно наращивать экспорт в дружественные страны для компенсации потерь того зарубежного рынка, который был, и что без прямой господдержки это быстро сделать не удастся. Большая просьба: давайте договоримся о том, что на площадке "Руссофта" при участии других отраслевых ассоциаций все-таки какая-то сборка первоначального плана (действий по поддержке экспорта ПО - ИФ) произойдет. Давайте попробуем за лето "сбить" такой документ", - сказал министр.

Он отметил, что приоритетными направлениями с точки зрения экспорта софта для России являются Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. По словам Шадаева, работа должна выстраиваться по четырем основным направлениям: инфраструктура финансовой поддержки экспорта, инфраструктура поддержки продаж, инфраструктура платежей и инфраструктура международного взаимодействия и сотрудничества.

По первому направлению министр считает целесообразным выделение грантов зрелым IT-компаниям для выхода на зарубежные рынки. Средства пойдут на продвижение, маркетинг, сертификацию, выполнение других локальных требований, связанных с выходом на рынок, уточнил министр. Также речь может пойти о льготном кредитовании экспортеров российскими банками, полагает министр.

В качестве основного источника финансирования предлагается использовать средства, выделенные фонду "Росинфокоминвест", который планируется к переформатированию.

Для поддержки продаж российского ПО предлагается использовать систему торгпредств как "точку притяжения и опоры". "Важно, чтобы там (в торгпредствах - ИФ) появился цифровой атташе. При этом мне очень понравилось (предложение - ИФ), что цифровой атташе должен иметь прямую финансовую мотивацию от продаж", - сказал министр.

При этом, по его мнению, кандидатуру цифрового атташе должна предложить сама IT-отрасль или согласовать предложенную извне. "Здесь, кстати, мы обсуждаем, что у "Сколково" есть зарубежные представительства, и "Сколково" тоже хочет активно в эту историю погружаться. Возможно, мы где-то здесь сможем договориться", - отметил министр.

Также Шадаев считает целесообразной организацию road-show российских IT-решений, "прокачку" потенциальных заказчиков, чтобы комплексно продемонстрировать им широкий набор российского ПО.

По мнению министра, для поддержки продаж отечественного ПО за рубежом можно организовать кооперацию с российскими компаниями, которые имеют представительства, каналы продаж в дружественных странах.

Для госкомпаний он предлагает директивно установить задачи по продвижению софта из РФ. "Можно прямо в директивы включить им задачи по продвижению российских решений - как площадку, как инфраструктуру их использовать и включить соответствующий KPI в оценку руководителей, чтобы они понимали, что это их задача верхнего уровня", - сказал глава Минцифры.

Вопрос организации платежей за экспортируемые российские решения Шадаев предлагает обсудить с ЦБ РФ и российскими банками.

В рамках блока международного взаимодействия и сотрудничества министр выделил направления open source и кибербезопасность. "Что касается open source, мы должны как-то возглавить это движение по кооперации. Кибербез - тема, в которой Россия изначально признана лидером. И здесь, мне кажется, что с нами точно будут готовы кооперироваться - как минимум для того, чтобы как второе мнение, как второе решение иметь", - считает министр.

Для поддержки IT-экспорта Шадаев также считает важным активизировать работу с Российским экспортным центром (РЭЦ). "Очень важно активизировать работу по линии РЭЦ. Я думаю, что здесь вариант очень простой: мы, наверно, можем договориться о том, что у руководителя РЭЦ будет отдельный заместитель по нашей линии, но вопрос к кандидатуре", - сказал министр, предложив участникам отрасли выбрать кандидатуру на этот пост.

Минцифры Максут Шадаев
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