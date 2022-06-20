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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Главными мерами оживления спроса являются стимулирование инвестиций, расширение экспорта, поддержка населения и разблокировка кредитования, заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума.

На просьбу перечислить главные меры по оживлению спроса внутри страны он назвал четыре основных направления.

"Сегодня очень важные меры - и налоговые, и регуляторные - направлены на инвестиции. Особенно важны регуляторные - инвесторы должны получить возможность безопасно - по крайней мере, с точки зрения рисков - инвестировать в стране", - сказал первый вице-премьер о необходимости стимулирования инвестиций.

"Важны и меры, связанные с сохранением и расширением экспортных рынков. Прежде всего, это касается несырьевого неэнергетического экспорта. Сейчас идет переориентация транспортно-логистических маршрутов - за этим, в том числе, стоит сохранение и расширение экспортного потенциала страны. У нас здесь есть очень неплохие возможности. И очень важной задачей является, конечно, динамика курса рубля - это один из ключевых моментов", - назвал он вторую меру по развитию экспорта.

"Третий момент. Третий по номеру, но, наверное, первый по важности - это потребительский спрос и реальные доходы населения. Я считаю, что мы должны здесь достаточно аккуратно действовать, но тем не менее, действовать надо - поддерживать более активно социально незащищенное население. В том числе, если брать экономику, для того, чтобы стимулировать потребительский спрос. Потребительский спрос в части продуктов питания в реальном выражении находится на одном и том же уровне, - особого спада нет, где-то на нуле динамика, чего не скажешь о ситуации с непродовольственными товарами. Это тоже объяснимо, это понятно, но нам из этой ситуации надо быстро уходить. И, конечно, нельзя забывать о установке, которая была сформулирована в указе президента о том, что рост заработных плат бюджетников должен быть не ниже, чем в среднем по стране. Надо жестко выдерживать этот принцип тоже", - назвал Белоусов треть меру оживления спроса через поддержку населения.

"Еще одна мера, ключевой вопрос - это разблокирование кредитов. Сегодня банки по целому ряду причин слабо кредитуют экономику. Надо здесь отдать должное Банку России, он пошел на беспрецедентное ослабление регуляторных ограничений, и в совокупности со снижением ключевой ставки, конечно, это должно дать эффект", - сказал он о четвертой мере.

Андрей Белоусов
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