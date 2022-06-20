Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самым заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк, Газпром и Банк ВТБ заняли первые три строчки рейтинга самых заметных и упоминаемых в медиа компаний по итогам ПМЭФ 2022, посчитали аналитики системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". В пятерку также вошли "Росатом" и "АвтоВАЗ".
Лидер рейтинга Сбербанк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Российская экономика: как построить мост в будущее?" В ходе дискуссии глава банка Герман Греф заявил о том, что российской экономике понадобится 10 лет для возвращения к уровню 2021 года. На форуме стало известно о запуске Сбербанком льготной ипотеки по 7%, а также ипотеки с господдержкой на строительство домов своими силами.
На втором месте расположился ВТБ. Банк объявил о запуске программы ипотеки под 3% для многодетных семей и стратегической инициативы "Семейный капитал", а также анонсировал создание онлайн-банка в мессенджере Telegram.
"Газпром" занял третье место, на полях ПМЭФ компанией подписан ряд соглашений с субъектами РФ, направленных на расширение использования в регионах природного газа в качестве моторного топлива. Другой важной сделкой стало подписание технического соглашения с китайской CNPC по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай.
"Росатом", расположившийся на четвертой строчке, комментировал разрыв контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", компания выставит Финляндии счет в размере суммы, потраченной на проект. В Якутии "Росатом" создаст атомную станцию малой мощности, а в Ставропольском крае построит центр ядерной медицины.
Замыкает пятерку лидеров "АвтоВАЗ", президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ объявил о планах возобновить выпуск Renault Sandero и Logan под брендом Lada, в данный момент компания изучает целесообразность. Также в СМИ широко разошлось предложение главы Минфина Антона Силуанова пересадить российских чиновников на автомобили Lada с целью поддержки отечественного автопрома.
На шестой позиции - РЖД, на полях Петербургского форума компания заключила ряд важных контрактов: в ВТБ привлечен кредит объемом до 630 млрд рублей, с "МегаФоном" заключено соглашение о сотрудничестве в области внедрения IoT-решений, а "дочка" РЖД договорилась с "Аэрофлотом" о развитии программы совместных перевозок.
Седьмое место занял институт развития ДОМ.РФ, в ходе форума он подписал соглашение с тремя российскими девелоперами о реализации пилотного проекта по оценке многоквартирных домов на соответствие критериям будущего "зеленого" стандарта ГОСТ Р. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что около 40% граждан России не имеют возможности взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%.
Агентство стратегических инициатив, расположившееся на восьмой строчке, презентовало рейтинг, демонстрирующий состояние инвестиционного климата в субъектах РФ. В тройке лидеров - Москва, Татарстан и Подмосковье. Совместно с АНО "Диалог" и ВЭБ.РФ агентство представило на форуме цифровой аналитический сервис для руководителей регионов России.
На девятом месте по количеству упоминаний и на 16-м по индексу заметности - "МегаФон", который заявлял совместно с Минпросвещения, что запустит платформу по защите детей в цифровой среде в российских школах. Также компания продемонстрировала участникам Петербургского форума новую опцию pre-5G, обеспечивающую скорость интернета до 50% выше обычной.
Замыкает десятку лидеров "НОВАТЭК", глава которого Леонид Михельсон рассказал, что Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", и загрузка завода в текущих условиях не спадает. Кроме этого, компания подписала соглашение о строительстве комплекса по сжижению природного газа в Подмосковье, заявила о планах по строительству в Тольятти комплекса по производству сжиженного газа, и Л.Михельсон сказал, что "НОВАТЭК" может рассмотреть покупку российских активов Fortum.
Рейтинг компаний по индексу заметности и количеству упоминаний в российских СМИ в период с 15 по 20 июня 2022 года в рамках ПМЭФ 2022:
|N
|Название
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|1
|Сбербанк
|3 790 773
|9 600
|2
|Газпром
|2 295 040
|5 420
|3
|Банк ВТБ
|2 086 501
|5 667
|4
|Росатом
|1 399 412
|2 755
|5
|АвтоВАЗ
|1 112 121
|2 526
|6
|РЖД
|1 110 567
|2 334
|7
|ДОМ.РФ
|1 036 372
|2 211
|8
|Агентство стратегических инициатив
|980 710
|3 044
|9
|ВЭБ.РФ
|838 191
|1 808
|10
|Новатэк
|837 451
|1 599
|11
|Роснефть
|832 485
|1 705
|12
|Газпром нефть
|734 765
|1 491
|13
|Промсвязьбанк
|694 638
|1 148
|14
|Россети
|578 544
|1 507
|15
|ФК Открытие
|565 932
|1 412
|16
|МегаФон
|561 297
|2 122
|17
|Ростех
|461 676
|1 243
|18
|Газпромбанк
|375 090
|948
|19
|ГМК Норильский никель
|326 986
|946
|20
|Северсталь
|302 496
|653
|21
|Ростелеком
|276 056
|767
|22
|Корпорация МСП
|272 820
|754
|23
|Аэрофлот
|235 910
|581
|24
|РусГидро
|232 993
|572
|25
|КАМАЗ
|173 613
|573
Индекс заметности - качественный показатель оценки эффективности медиакоммуникаций. Он базируется на количестве упоминаний в российских медиа, учитывает влиятельность источника, в котором упоминается компания, роль компании в новости (главная, второстепенная) и совпадение отрасли компании с тематикой издания.
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