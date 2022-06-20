Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самым заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк, Газпром и Банк ВТБ заняли первые три строчки рейтинга самых заметных и упоминаемых в медиа компаний по итогам ПМЭФ 2022, посчитали аналитики системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". В пятерку также вошли "Росатом" и "АвтоВАЗ".

Лидер рейтинга Сбербанк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Российская экономика: как построить мост в будущее?" В ходе дискуссии глава банка Герман Греф заявил о том, что российской экономике понадобится 10 лет для возвращения к уровню 2021 года. На форуме стало известно о запуске Сбербанком льготной ипотеки по 7%, а также ипотеки с господдержкой на строительство домов своими силами.

На втором месте расположился ВТБ. Банк объявил о запуске программы ипотеки под 3% для многодетных семей и стратегической инициативы "Семейный капитал", а также анонсировал создание онлайн-банка в мессенджере Telegram.

"Газпром" занял третье место, на полях ПМЭФ компанией подписан ряд соглашений с субъектами РФ, направленных на расширение использования в регионах природного газа в качестве моторного топлива. Другой важной сделкой стало подписание технического соглашения с китайской CNPC по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай.

"Росатом", расположившийся на четвертой строчке, комментировал разрыв контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", компания выставит Финляндии счет в размере суммы, потраченной на проект. В Якутии "Росатом" создаст атомную станцию малой мощности, а в Ставропольском крае построит центр ядерной медицины.

Замыкает пятерку лидеров "АвтоВАЗ", президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ объявил о планах возобновить выпуск Renault Sandero и Logan под брендом Lada, в данный момент компания изучает целесообразность. Также в СМИ широко разошлось предложение главы Минфина Антона Силуанова пересадить российских чиновников на автомобили Lada с целью поддержки отечественного автопрома.

На шестой позиции - РЖД, на полях Петербургского форума компания заключила ряд важных контрактов: в ВТБ привлечен кредит объемом до 630 млрд рублей, с "МегаФоном" заключено соглашение о сотрудничестве в области внедрения IoT-решений, а "дочка" РЖД договорилась с "Аэрофлотом" о развитии программы совместных перевозок.

Седьмое место занял институт развития ДОМ.РФ, в ходе форума он подписал соглашение с тремя российскими девелоперами о реализации пилотного проекта по оценке многоквартирных домов на соответствие критериям будущего "зеленого" стандарта ГОСТ Р. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что около 40% граждан России не имеют возможности взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%.

Агентство стратегических инициатив, расположившееся на восьмой строчке, презентовало рейтинг, демонстрирующий состояние инвестиционного климата в субъектах РФ. В тройке лидеров - Москва, Татарстан и Подмосковье. Совместно с АНО "Диалог" и ВЭБ.РФ агентство представило на форуме цифровой аналитический сервис для руководителей регионов России.

На девятом месте по количеству упоминаний и на 16-м по индексу заметности - "МегаФон", который заявлял совместно с Минпросвещения, что запустит платформу по защите детей в цифровой среде в российских школах. Также компания продемонстрировала участникам Петербургского форума новую опцию pre-5G, обеспечивающую скорость интернета до 50% выше обычной.

Замыкает десятку лидеров "НОВАТЭК", глава которого Леонид Михельсон рассказал, что Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", и загрузка завода в текущих условиях не спадает. Кроме этого, компания подписала соглашение о строительстве комплекса по сжижению природного газа в Подмосковье, заявила о планах по строительству в Тольятти комплекса по производству сжиженного газа, и Л.Михельсон сказал, что "НОВАТЭК" может рассмотреть покупку российских активов Fortum.

Рейтинг компаний по индексу заметности и количеству упоминаний в российских СМИ в период с 15 по 20 июня 2022 года в рамках ПМЭФ 2022:

N Название Индекс заметности Упоминания в СМИ 1 Сбербанк 3 790 773 9 600 2 Газпром 2 295 040 5 420 3 Банк ВТБ 2 086 501 5 667 4 Росатом 1 399 412 2 755 5 АвтоВАЗ 1 112 121 2 526 6 РЖД 1 110 567 2 334 7 ДОМ.РФ 1 036 372 2 211 8 Агентство стратегических инициатив 980 710 3 044 9 ВЭБ.РФ 838 191 1 808 10 Новатэк 837 451 1 599 11 Роснефть 832 485 1 705 12 Газпром нефть 734 765 1 491 13 Промсвязьбанк 694 638 1 148 14 Россети 578 544 1 507 15 ФК Открытие 565 932 1 412 16 МегаФон 561 297 2 122 17 Ростех 461 676 1 243 18 Газпромбанк 375 090 948 19 ГМК Норильский никель 326 986 946 20 Северсталь 302 496 653 21 Ростелеком 276 056 767 22 Корпорация МСП 272 820 754 23 Аэрофлот 235 910 581 24 РусГидро 232 993 572 25 КАМАЗ 173 613 573

Индекс заметности - качественный показатель оценки эффективности медиакоммуникаций. Он базируется на количестве упоминаний в российских медиа, учитывает влиятельность источника, в котором упоминается компания, роль компании в новости (главная, второстепенная) и совпадение отрасли компании с тематикой издания.

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