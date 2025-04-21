Глава "Нанософта": пересадить тысячи инженеров на другой продукт по щелчку пальцев невозможно

Андрей Серавкин рассказал о ситуации в сегменте инженерного программного обеспечения

Глава "Нанософта": пересадить тысячи инженеров на другой продукт по щелчку пальцев невозможно Фото: Пресс-служба

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Активное импортозамещение в последние годы заметно подстегнуло развитие российского ИТ-рынка и способствовало росту бизнеса многих локальных игроков. Так, например, по оценке Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт", объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 году на рынке РФ составил 2,6 трлн рублей, показав рост около 30%. Соответственно, многие разработчики программных продуктов столкнулись с проблемами роста. Одним из способов решения таких проблем может стать проведение IPO и получение статуса публичной компаний со всеми сопутствующими атрибутами, правилами и требованиями, рассказал в интервью "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Нанософт" Андрей Серавкин.

- Компания работает в не самом простом сегменте ИТ-рынка - инженерное программное обеспечение. Что он собой сегодня представляет, каковы перспективы развития в этом сегменте?

- Для ориентира можно использовать данные исследования компании Strategy Partners, которое было выпущено в октябре прошлого года. Согласно этому исследованию, объем рынка инженерного ПО в России по итогам 2023 года составил 27 млрд рублей. Он хорошо рос в 2021-2023 годах, и предполагается, что продолжит расти до 2030 года на уровне 16-18% в год. При этом рост всего рынка прогнозировался в 16%, а рост бизнеса российских вендоров в 18%. Ожидается, что к 2030 году этот рынок вырастет до 74 млрд рублей.

В прошлом году рынок, если судить по нашим результатам, рос на прогнозируемом уровне - 16-18%.

Сам рынок инженерного ПО включает в себя ряд сегментов - базовый САПР (системы автоматизированного проектирования) и отраслевые решения на его основе, САПР в строительстве и изысканиях, САПР в промышленности, технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM-системы), системы общих данных, PLM-системы (Product Lifecycle Management, предназначены для управления всем жизненным циклом продукта).

На рынке есть четыре крупных игрока - "Аскон", "Нанософт", "Топ Системы" и CSoft, которые перешагнули рубеж в 1 млрд рублей по выручке и занимаются графическими инструментами проектирования, которые в области инженерного ПО являются корневыми - без графики инженерного ПО не существует.

Остальные участники рынка имеют значительно меньшую выручку, либо разрабатывают софт прикладного характера.

- Какие из названных сегментов рынка инженерного ПО являются главными, с точки зрения объемов, заказчиков?

- Сегодня большая часть рынка приходится на отраслевые направления - инженерное ПО для строительства и инженерное ПО для промышленности - прежде всего, машиностроения.

Если говорить про "стройку", то здесь наиболее востребованными остаются так называемые платформенные решения или решения, построенные на базе единой графической платформы. Дело в том, что в строительстве задействовано большое количество различных инженерных специальностей. И для каждой имеется свой раздел проектирования. Соответственно, проектировщикам необходимо обеспечивать взаимодействие между этими разделами. Причем с единым графическим представлением объекта проектирования. И платформенные решения обладают определенным преимуществом - в них проще, удобней и эффективней обеспечивать обмен данными между разделами, вносить и согласовывать изменения.

Прежде на российском рынке в области инженерного ПО для стройки фактически монопольное положение занимала компания Autodesk со своим решением AutoCAD. С ее уходом на рынке осталось одно платформенное решение - наша система nanoCAD.

Помимо этого, в стройке начало активно развиваться направление информационного моделирования. Этому способствует государство, которое с 2021 года создает нормативную правовую базу в части использования информационного моделирования в строительстве. Сейчас мы подходим к тому моменту, когда требования по созданию информационных моделей объектов строительства касаются широкого круга заказчиков. Если прежде требования о необходимости информационного моделирования распространялись только на госзаказ и на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), то сейчас фактически все строительство должно подавать на экспертизу информационные модели. Это значит, что соответствующие инструменты должны появиться у всех проектировщиков и девелоперов.

Прежде в этом сегменте также доминировало ПО Autodesk.

В области машиностроения развитие идет в сторону современного производства, где важно не только проектирование, но и инженерный анализ и даже управление станками с ЧПУ. И тоже на базе единой платформы. Это связано с тем, что в России нет действительно крупного серийного производства. При этом коммерческий бизнес в области машиностроения растет за счет заказного и мелкосерийного производств. А в таком случае предприятию необходимо иметь возможность быстро перенастраивать свое производство. Если работать через нейтральный формат, то трансляция данных из системы проектирования в ту же систему управления производством, проверка этих данных, редактирование модели, выставление оснастки, может занимать достаточно много времени. Если же система единая, то проект будет обновляться быстро, даже автоматически - начиная от внесения изменения в конструкторскую документацию и заканчивая настройкой производственной линии под конкретное изделие.

Кроме того, использование различных систем и форматов нейтрального обмена данными в ряде случаев создает дополнительные сложности - передача данных через нейтральные форматы почти всегда выдает определенные погрешности. А это критично, например, на высокоточном производстве, где допустимые погрешности в размерности изделий сведены к минимуму.

На развитие этого сегмента также значительный эффект оказало импортозамещение. В машиностроении прежде было четыре флагманских вендора - Dassault Systemes, Siemens, PTC и тот же Autodesk. С их уходом на рынке осталось два основных российских игрока - "Аскон" и "Топ Системы". А в прошлом году к ним добавился и "Нанософт".

По коммерческой выручке направления стройки и машиностроения приблизительно равны. Если судить по количеству лицензий, по емкости сегмента, то стройка раза в два больше, чем машиностроение. При этом необходимо учитывать, что стройка сильно запаздывает по уровню цифровизации и проникновению цифры на следующие этапы строительства.

- Означает ли это, что в стройке имеется еще не раскрытый значительный потенциал для роста рынка инженерного ПО?

- Совершенно верно. В машиностроении автоматизированы и этап проектирования, и этап производства. В строительстве подавляющее большинство участников рынка находится на этапе автоматизации проектирования. Автоматизация на этапе строительства - как раз задача использования информационных моделей. И развитие этого направления только начинается. Тем не менее уже сейчас использование ТИМ позволяет сразу получать информацию по планированию строительства, по закупкам для строительства. Соответствующие решения позволяют обеспечить мониторинг хода строительства, сравнивать результаты строительства с информационной моделью объекта на этапе проектирования. Можно также использовать информационную модель на этапе эксплуатации - для организации ремонтов, проведения планово-предупредительных проверок и т.п. Но все это вопрос будущего - заказчики только переходят к использованию технологий информационного моделирования.

- Значительная часть строительных работ в стране так или иначе связана с госзаказом или госкомпаниями. Оказывает ли государство влияние в части цифровизации строительства?

- К настоящему времени уже есть требования законодательства, связанные с обязательным использованием информационной модели в строительных проектах по госзаказу, при создании объектов КИИ, при проектировании зданий жилищного долевого строительства, а с начала текущего года - уже и малоэтажного строительства. Фактически сейчас этим требованием законодательства охвачен весь спектр строительных работ. Но только в части проектирования. Использование же информационных моделей на этапе строительства и эксплуатации пока не регламентированы.

При этом надо понимать, что количество потребителей информационной модели, а значит и потребителей соответствующего ПО, в строительстве на порядок больше, чем в проектировании, а в эксплуатации - на порядок больше, чем в строительстве.

- Зарубежные вендоры инженерного ПО ушли с российского рынка. Но заказчики продолжают активно использовать их продукты. Насколько эффективен процесс импортозамещения на рынке инженерного ПО?

- Ситуация двойственная. С одной стороны, все лицензии на соответствующее ПО западных вендоров были объявлены вне закона. Какие-то в 2023 году, какие-то в 2024 году. Та же Autodesk в начале 2024 года разослала всем российским заказчикам письма о том, что все ее ПО, которое они используют, теперь нелицензионное. Соответственно, все заказчики, которые после этого продолжают использовать ПО Autodesk, впрочем, как и других иностранных вендоров, перешли в серую зону - де факто стали "пиратами". Даже несмотря на то, что ранее заплатили деньги за этот софт.

По нашей оценке, в результате уровень пиратства на рынке инженерного ПО вырос с 65% в 2023 году до 70% в 2024 году.

В то же время заказчики активно формируют планы по переходу на соответствующий российский софт. Надо понимать, что такой переход не может быть одномоментным. Особенно в случае с крупными заказчиками - по щелчку пальцев пересадить 2-3 тыс. инженеров с одного программного продукта на другой невозможно. Это требует не только внедрения соответствующего ПО, но и изменения каких-то бизнес-процессов, переобучения сотрудников.

Я думаю, что де-юре заказчики в ближайшие несколько лет перейдут на использование инженерного ПО от российских разработчиков. Перейдут ли они на российский софт де-факто - вопрос открытый. Многое будет зависеть от того, как вендоры и их партнеры построят работу с заказчиками, какую техподдержку смогут им оказывать, как выстроят работу по доработке и развитию своих продуктов.

- Та же Autodesk, да и другие западные вендоры многие свои продукты предоставляли по подписке - из облака. Насколько такая модель востребована заказчиками при переходе на российское инженерное ПО?

- В настоящее время значительная часть заказчиков инженерного ПО - госкомпании. А если учитывать и их ближайших подрядчиков, то совокупно на их долю будет приходиться более 50% рынка. И весь этот блок заказчиков, с точки зрения безопасности, полноценно использовать облачные решения не может. Как показала практика, западные вендоры, активно развивающие предоставление своих продуктов или сервисов из облака, могут одномоментно лишить заказчиков не только инструмента проектирования, за который было заплачено, но и данных, которые были созданы или обрабатывались с помощью этих инструментов.

Поэтому у многих средних и крупных заказчиков для проектировщиков ограничен доступ в интернет - они работают в отдельном контуре корпоративной информационной системы, не связанном с Сетью.

В свою очередь малый бизнес пока относится к вопросам безопасности, включая риски потери данных по вине иностранных вендоров, не очень серьезно. Сюда же можно отнести заказчиков, которым нужно сделать в части проектирования что-то простое и легкое, быстро и не секретно. Но действия западных разработчиков показывают, что и им есть о чем беспокоиться.

То есть на этапе проектирования массовое использование заказчиками облачных сервисов маловероятно. В то же время, например в стройке, облачные сервисы могут найти применение на этапах строительства и эксплуатации, когда большому числу сотрудников необходимо обеспечить доступ к чертежам. Но речь здесь будет идти не столько о средствах проектирования, сколько о средствах просмотра документации, согласования и т.п.

- В настоящее время весь российский рынок так или иначе жалуется на нехватку кадров. В первую очередь, квалифицированных. В сегменте инженерного ПО ситуация с кадрами такая же напряженная?

- Возможно, даже более напряженная. В области инженерного ПО есть повышенные требования к программистам. Но они касаются не отраслевой специфики, а знания математики в части работы с графикой. Это диктует свои требования, например, к знанию определенных языков программирования. Поэтому на нашем рынке сложился действительно большой дефицит специалистов. Новых программистов с соответствующими знаниями и навыками очень мало. И адресный хантинг у коллег-конкурентов в решении проблемы не помогает. Поэтому мы, например, приняли решение о работе с вузами - берем студентов на стажировку, обучаем и выращиваем необходимых специалистов. При этом стоит задача не только привлечения и подготовки необходимых специалистов, но и их удержания.

- Для этого компания намерена провести IPO, чтобы по примеру других публичных ИТ-компаний запустить программу мотивации?

- Не только. Вообще идея о проведении IPO родилась в компании исходя из двух основных целей. Первая цель - кадры, их привлечение и удержание. Вторая цель - поменять структуру управления компании. Дело в том, что за последние 3-4 года мы заметно выросли - по итогам прошлого года наша выручка выросла на 16%, до 4,1 млрд рублей. По нашему мнению, подготовка к IPO и выход на публичный рынок позволит выстроить в компании и контрольные функции, и бизнес-планирование, и мотивационную программу.

- Какой объем акций компания планирует разместить? Каким будет формат сделки?

- У нас предполагается сделка со 100% cash-in - все привлеченные деньги пойдут в компанию. Что касается размещения, то у нас зарегистрирована допэмиссия на 37,5 млн акций. Финальный размер эмиссии будет зависеть от оценки компании, которую мы пока не получили. По итогам оценки будем принимать решение о фактическом размере эмиссии. Из этой эмиссии на мотивационную программу ничего выделяться не будет - для нее планируется использовать акции, которые сейчас находятся на балансе дочерней компании "Нанософт разработка" - 6,2 млн бумаг. Сама программа мотивации пока находится на этапе разработки.

- На какие цели компания намерена направить привлеченные в рамках IPO средства?

- Они пойдут на развитие компании по трем направлениям. Одно из них - внутренние программы развития. У нас есть инновационные проекты, которые мы развиваем. Например, проект по лазерному сканированию и распознавания результатов такого сканирования с их трансформацией в трехмерные объекты, пригодные для работы со средствами проектирования. Или проект по использованию технологий ИИ для анализа проектной документации, ее соответствия различным нормам, правилам и требованиям, что, как предполагается, позволит сократить время на подготовку такой документации и на проведение ее экспертизы.

Второе направление - сделки M&A. Сегодня развитие рынка идет через интеграцию продуктов и решений. И здесь сотрудничество возможно в различных вариантах. В том числе через слияние капиталов, чтобы достичь какой-то определенной синергии.

Третье направление - международная экспансия. Наш продукт nanoCAD представлен на 18 языках. Пока мы работаем в режиме интернет-магазина. После 2022 года мы потеряли рынки Европы и США, где мы к тому времени начинали работать. И сейчас нам необходимо переформатироваться для работы на рынках дружественных стран. И здесь формат интернет-магазина уже не годится - необходимо обеспечить региональное присутствие, необходима партнерская сеть, обучение, сертификация. На все это необходимы инвестиции.

Пока конкретной оценки инвестиций по выходу на зарубежные рынки у нас нет, поскольку еще не проработали финансовую модель выхода на эти рынки.

- Основные акционеры "Нанософт" являются и владельцами "СиСофт", который также работает на рынке инженерного ПО. Не планируется ли объединения бизнеса двух компаний?

- В настоящее время планов по объединению компаний нет. Их бизнесы сильно различаются. "Нанософт" ориентирован на разработку и продажу коробочных решений - цель в том, чтобы человек, установив наш продукт, мог приступить к работе с ним через 1-2 дня. При этом какой-либо сопутствующий консалтинг и сервис, связанный с установкой и настройкой продукта, не является обязательным.

У "СиСофт" другая ситуация. Компания ориентирована на работу с премиальными заказчиками, которым требуется комплексный подход. То есть в их случае на первом месте стоит не продажа лицензии, а предоставление сервисов.

- Планирует ли компания платить дивиденды?

- У нас утверждена дивидендная политика, по которой мы планируем выплачивать не менее одного раза в год не менее 25% от чистой прибыли по консолидированной отчетности. При этом верхнюю планку оставляем открытой. Де-факто последние два года мы выплачивали акционерам дивиденды два раза в год. По итогам 2024 года мы получили чистую прибыль в размере немногим более 2 млрд рублей.

- Сейчас не самая радужная ситуация на финансовых рынках, не лучше было бы подождать более благоприятных условий для IPO?

- У нас в целом задача не столько получить деньги, сколько получить механизмы и процессы для работы с персоналом, а также развития компании. Соответствующий план был сформирован, и мы по нему идем. Конъюнктура рынка сейчас, конечно, своеобразная. Но процесс падения не будет вечным - начнется и этап роста.