Глава Института Китая и современной Азии РАН: после саммита в Пекине ожидаем важных новостей

Кирилл Бабаев рассказал о российско-китайских отношениях в преддверии визита Владимира Путина в Пекин

Глава Института Китая и современной Азии РАН: после саммита в Пекине ожидаем важных новостей Фото: пресс-служба Института Китая

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - О состоянии российско-китайских отношений, новых мирных инициативах КНР и БРИКС по Украине, возможных прорывных итогах саммита в Пекине в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

- Кирилл Владимирович, в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин хотелось бы узнать вашу оценку нынешнего уровня российско-китайских отношений. Насколько они прочны, чтобы выдержать все эти международные конфликты, торговые войны?

- Стратегическое партнерство России и Китая укрепляется сегодня с каждым днем. Причем здесь важны не только цифры товарооборота, число встреч на высшем уровне, количество взаимных поездок наших граждан, – надо сказать, все эти цифры растут весьма динамично. Ценно то, что наши отношения за последние три года выдержали суровую проверку. Усилия Запада по нанесению стратегического поражения России, по изоляции нашей страны, бесчисленные санкции против российской экономики – вся эта антироссийская политика провалилась. И здесь не последнюю роль сыграло то, что Китай неизменно поддерживал нашу страну и дипломатически, и экономически, и даже морально. Россия, со своей стороны, оказывала активную поддержку Китаю по укреплению его энергетической и продовольственной безопасности, по борьбе с западными санкциями и провокациями в отношении Тайваня. Эта взаимная поддержка – доказательство делом того, что между Россией и Китаем установились поистине братские отношения. Это и было продемонстрировано в ходе майских торжеств в Москве и, убеждён, будет продолжено и в начале сентября во время визита российского Президента в КНР.

- Лидеры двух стран – РФ и КНР – неизменно отмечают дружественный и партнерский характер двусторонних отношений, основанных в том числе и на их взаимных личных симпатиях. Но одно дело публичные заявления, другое – реальная ситуация. Есть ли узкие места в этих взаимоотношениях, какого характера они?

- В таких интенсивных и динамично растущих отношениях великих держав, таких как Россия и Китай, всегда будут проблемы. Это в основном проблемы роста. Где-то, к примеру, инфраструктура финансовых платежей не успевает за ростом товарооборота, как это было в начале прошлого года. Где-то логистических мощностей не хватает для обслуживания всего объема перевозок, и тогда мы строим мосты, новые таможенные терминалы, расширяем складские мощности.

Что касается политической сферы, то здесь проблем меньше: всё же Россия и Китай практически полностью разделяют принципы и подходы к текущей ситуации в международных отношениях - никаких разногласий тут нет. Важно ведь не отсутствие вопросов в двусторонних отношениях, а умение быстро их решать. Это и мы, и китайцы делать научились.

- Пекин в свое время выступил с мирной инициативой по украинскому урегулированию. К сожалению, вооруженный конфликт пока не разрешен. Чем вы объясняете некоторое снижение дипломатической активности КНР на этом треке на фоне активизации США?

- Безусловно, китайская инициатива сыграла важную роль. На наш взгляд, усилия Китая, как и инициативы других наших партнёров по БРИКС, – очень значимы. Они показали Западу, что Глобальный Юг выступает в качестве нейтральной стороны, заинтересованной в скорейшем мирном урегулировании с учётом интересов России. В этом смысле инициативы, выдвинутые КНР, и переговоры спецпредставителя Ли Хуэя, были очень важны и совершенно точно приблизили справедливый мир на Украине. Планы Европы бесконечно затягивать конфликт "до последнего украинца" именно потому и обречены на провал, что не только Россия, но и два других мировых актора - Китай и США - заявляют, что конфликт нужно немедленно урегулировать с учётом интересов всех сторон.

- А не допускаете ли вы, что в мирных инициативах КНР или БРИКС могут появиться новеллы после саммита на Аляске?

- Считаю, что Китай и другие страны БРИКС должны сегодня играть более активную роль в урегулировании украинского конфликта. БРИКС как крупнейший международный форум мог бы, на мой взгляд, выработать консолидированную позицию по вопросам будущей системы безопасности в Европе. Она, эта система, неизбежно будет частью единой евразийской системы безопасности. Мир в Европе - важная цель и для Китая, и для Индии, и для стран Ближнего Востока, и их интересы должны быть учтены при построении новой структуры безопасности. Ее формирование, как мы надеемся, стартует в ходе саммита на Аляске.

- Если позволите, не совсем удобный вопрос: некоторые зарубежные эксперты считают, что именно Китай является главным бенефициаром противостояния РФ - США (Запад), утверждая, что украинский кризис ведет к взаимному ослаблению и отвлекает от других важных региональных проблем, в том числе в АТР. И, якобы, КНР может воспользоваться этой ситуацией и решить тайваньский вопрос. Насколько обоснованы подобные рассуждения?

- Это не так. Мы видим, что за три года войны никакого прогресса по Тайваню не произошло. Зато произошло то, чего Китай всеми силами пытался избежать, – нарушение цепочек поставок между КНР и Европой, разрушение транзитных маршрутов по российской территории, охлаждение отношений Китая с ЕС и США.

Самая амбициозная инициатива Китая в области экономики – "Пояс и путь" - изначально во многом строилась на торговых маршрутах из Китая через Россию в Европу. Однако "железный занавес", опущенный европейцами на наших западных границах, сильно мешает китайской торговле. Потому КНР заинтересована в том, чтобы конфликт максимально быстро был завершён – но непременно с искоренением его основных причин. Это нам постоянно говорят в Пекине и официально, и в частных разговорах.

- Ряд стран оказались под силовым давлением Вашингтона, пытающегося заставить их отказаться от закупки российских энергоносителей. Одна из них – Индия - пока отбивается от этих атак. А как, на ваш взгляд, поведет себя Китай, окажись он в таком же положении?

- Китай уже ясно дал понять, что ни под каким давлением не будет сокращать свои энергетические контакты с Россией. На поставках из нашей страны сегодня во многом базируется энергобезопасность КНР, и Китай будет только наращивать закупки российских энергоносителей. И санкции, и повышение пошлин в долгосрочном плане ведёт только к ослаблению позиций США на мировых рынках. Да в Вашингтоне и сами это прекрасно понимают.

- Какие итоги переговоров в ходе торжеств в Китае в связи с 80-летием завершения Второй мировой войны, по вашему мнению, можно было бы считать прорывными?

- Разумеется, визит президента России будет иметь важное и символическое, и содержательное значение. Лидеры двух стран покажут всему миру, что Россия и Китай по-прежнему вместе и разделяют видение будущего человечества. Две крупнейшие евразийские державы будут и дальше стремиться к повышению эффективности экономического, технического, военного партнёрства. Также планируется заключить ряд важных сделок, скоординировать свои внешнеполитические усилия по основным вопросам мировой повестки.

Кроме того, будут обозначены новые цели развития ШОС по итогам саммита 31 августа, новые инициативы развития и расширения БРИКС. Мы тоже участвуем в подготовке повестки мероприятий, будем участвовать и в торжествах в Пекине и, уверяю вас, нам еще предстоит услышать важные новости.