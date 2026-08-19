Александр Кинщак: Россия поддерживает контакты с широким спектром политических сил Ближнего Востока

Директор департамента МИД РФ рассказал о контактах с ХАМАС и "Хезболлой" и о состоянии российско-израильских отношений

Александр Кинщак Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Директор департамента МИД РФ в интервью "Интерфаксу" рассказал о сохраняющихся контактах с ХАМАС и "Хезболлой", оценил объявленную Вашингтоном договоренность о разоружении ХАМАС и рассказал о нынешнем состоянии российско-израильских отношений, в том числе, в свете кризиса вокруг Украины

- Александр Александрович, сохраняем ли мы контакты с ХАМАС и "Хезболлой"? Подталкиваем ли мы их к окончанию конфронтации с Израилем?

- Мы традиционно поддерживаем контакты с широким спектром политических сил всего региона Ближнего Востока и Северной Африки.

Регулярно общаемся как с руководством Исламского движения сопротивления (ХАМАС), так и с другими участниками палестино-израильского конфликта. Стараемся настраивать представителей движения сопротивления на конструктивный лад, призываем демонстрировать гибкость и готовность к компромиссам. Чуть более двух месяцев назад в очередной раз принимали в Москве заместителя председателя Политбюро ХАМАС М. Абу Марзука. 10 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г. Е. Борисенко провел с ним развернутые консультации.

Считаем, что наличие подобных каналов связи критически важно и необходимо, когда речь идет о решении таких весьма значимых задач, как обеспечение режима прекращения огня, организация доставки и распределение гуманитарной помощи, проведение эвакуационных мероприятий. Исходим из того, что координация с ХАМАС отвечает и интересам комплексного урегулирования палестинской проблемы. При обсуждении дальнейших мер, направленных на выход из кризиса и создание условий для запуска мирного процесса, мнение одной из наиболее влиятельных палестинских сил нельзя не учитывать.

С самого начала очередного витка конфликта в Ливане мы последовательно призываем к остановке боевых действий и скорейшему переводу ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, в том числе в интересах обеспечения комплексного выполнения резолюции 1701 СБ ООН, в которой четко прописаны обязательства сторон. Доводим эту принципиальную позицию до всех вовлечённых сторон, в первую очередь, до Израиля и "Хезболлы".

Убеждены, что в ходе запущенного прямого диалога между Западным Иерусалимом и Бейрутом принципиальные для Ливана решения должны приниматься на основе консенсуса среди основных политических сил "Страны кедров", к которым, безусловно, относится и "Хезболла". Связанные с ней министры и депутаты представляют интересы значительной части населения Ливана в правительстве и парламенте страны. Попытки нарочитого игнорирования этого влиятельного движения могут привести к резкой дестабилизации и без того непростой внутриполитической ситуации, обострению межконфессиональных противоречий и даже рецидиву гражданского конфликта с непредсказуемыми последствиями.

- Как Россия оценивает жизнеспособность объявленной президентом США Дональдом Трампом договоренности о разоружении ХАМАС? Получаем ли мы какие-то подтверждения от руководства ХАМАС об их готовности разоружиться?

- После достижения в октябре 2025 года договоренностей о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами между Израилем и Исламским движением сопротивления удалось остановить "горячую" фазу конфликта в секторе Газа. Это стало возможным во многом благодаря активным международным посредническим усилиям. Однако, к сожалению, по прошествии 10 месяцев после заморозки активных боевых действий говорить о наступлении прочного мира по-прежнему не приходится.

Нынешнее соглашение о разоружении ХАМАС, о котором 30 июля объявил президент США Д. Трамп, стало результатом продолжавшихся несколько месяцев сложных переговоров представителей стран-посредников с Исламским движением сопротивления и другими палестинскими группировками. При этом, как мы понимаем, хамасовцы исходят из безальтернативности строгого соблюдения предусмотренного этим документом принципа последовательности и взаимности: разоружение должно быть синхронизировано с полным прекращением боевых действий и выводом израильских войск из палестинского анклава.

В свою очередь израильское руководство уже публично отказалось от выполнения этого соглашения, настаивая на необходимости первым делом обеспечить полную и безусловную демилитаризацию ХАМАС. К сожалению, в таких обстоятельствах – без реальных механизмов гарантий и при абсолютном отсутствии доверия между сторонами – возможность скорой выработки компромиссных развязок вызывает сомнение.

В этих условиях считаем особенно важным удержать ситуацию от сползания к новой масштабной эскалации и обеспечить устойчивое перемирие в Газе. Это будет способствовать долгосрочной стабилизации военно-политической обстановки в палестинском анклаве. Позволит восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся и откроет путь к возобновлению прямого диалога между палестинской и израильской сторонами по всем спорным вопросам.

Завершением процесса всеобъемлющего урегулирования палестинской проблемы, как это предусмотрено соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, должно стать создание независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного Государства Палестина, мирно и безопасно сосуществующего с Израилем. Убеждены – только реализация этой формулы может дать гарантию прочного мира всем народам ближневосточного региона.

- Как ситуация на Украине и эскалация на Ближнем Востоке повлияли на наши отношения с Израилем? Были сообщения, что Израиль поставлял Украине оружие. Это бросило тень на российско-израильские отношения?

- Прежде всего хотел бы отметить, что российско-израильские отношения носят особый характер. Наши народы связаны глубокими историческими и культурными узами. По сей день в Израиле проживает более миллиона наших соотечественников наряду с множеством русскоязычных выходцев из бывших советских республик. Многие израильские политические деятели, стоявшие у истоков создания своего государства, а также представители его нынешнего руководства имеют российские корни.

Нас объединяет общая память о Великой Отечественной войне и решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение европейского еврейства от тотального уничтожения. Совместно противостоим попыткам ревизии истории, героизации нацизма и его приспешников, равно как и отрицания Холокоста и проявлений антисемитизма.

Украинский кризис и эскалация на Ближнем Востоке в той или иной степени отразились на отношениях России с другими государствами, включая наших партнёров в регионе. Это касается и Израиля, который, несмотря на мощное давление своих западных союзников, так и не подключился официально к антироссийским санкциям. При этом нужно отметить, что многие израильские экономоператоры из-за опасения вторичных рестрикций держат "низкий профиль" в двустороннем деловом взаимодействии.

Очень важно, что в нынешних условиях мы поддерживаем доверительный двусторонний политический диалог, в том числе на высшем уровне. В частности, в 2025 году президент Российской Федерации В. В. Путин и премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху провели шесть телефонных разговоров и уже два – в текущем году. В июне этого года в Москве состоялись насыщенные политические консультации с заместителем генерального директора МИД Израиля Ю. Фуксом, в ходе которых обсуждались актуальные международные, региональные и двусторонние темы.

Что касается поставок израильского оружия киевскому режиму, то время от времени мы фиксируем подобные "вбросы". Оперативно обсуждаем их с израильской стороной по различным каналам и получаем заверения, что такого рода информация не соответствует действительности, а также подтверждения неизменности принципиальной позиции Западного Иерусалима по данному чувствительному вопросу.

В настоящее время обе страны активно готовятся к проведению мероприятий, посвященных 35-летию восстановления российско-израильских дипломатических отношений в полном объеме, которое будет отмечаться 18 октября этого года.