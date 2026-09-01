Председатель СД "Группы Полипластик": компания готова строить трубные заводы за рубежом под крупные инфраструктурные проекты

Лев Гориловский рассказал о новом стратегическом партнере компании, об объеме инвестпрограммы и о спросе на полимерные трубы для нефтегаза

Лев Гориловский Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Группа Полипластик", крупнейший производитель полимерных труб в России, минувшим летом обзавелась новым стратегическим партнером - в капитал компании вошел ЗПИФ "Прайм Первый". Реализации каких целей может поспособствовать новый партнер, на что компания направила средства от сделки, а также о крупном экспортном проекте для "Росатома" и об успехах сегмента разработки программного обеспечения в интервью "Интерфаксу" рассказал председатель совета директоров "Группы Полипластик" Лев Гориловский.

- Начнем с главного: в июле в состав учредителей "Группы Полипластик" вошел ЗПИФ "Прайм Первый" управляемый ООО "Диалог Инвестиции". Публичной информации об этих структурах практически нет, могли бы вы пояснить, кто это?

- Все, что я могу сейчас сказать об этом, - наш партнер хорошо знаком с нефтегазовой отраслью.

- И какие планы стали причиной изменения структуры владения?

- Эту сделку мы готовили исходя из логики дальнейшего развития компании. Все средства пошли на уменьшение долговой нагрузки группы. В текущий момент общего снижения спроса и достаточно высоких ключевых ставок снижение долга является важной частью стабильности.

Мы видим возможность совместных проектов с учетом накопленной ими экспертизы. Сейчас стараемся полностью локализовать на наших предприятиях комплекс решений для нефтяной промышленности, видим потенциал для увеличения объемов реализации в этом направлении. Рассчитываем, что в рамках сотрудничества будут проекты по оборудованию для очистных сооружений, различному блочному оборудованию, а также ряду других интересных проектов.

Кроме того, появление нового партнера дает нам развиваться в более быстром формате, чем, например, при IPO. Технически мы давно готовы к выходу на биржу: уже много лет составляем консолидированную отчетность, ее проверяют аудиторы. Но мы просто сейчас не видим в этом смысла.

- Какой объем инвестпрограммы запланирован на этот год?

- В этом году мы планируем инвестировать порядка 1,8 млрд рублей.

Одно из основных мероприятий в рамках этого года - запуск производства труб из так называемого ПВХ-О (непластифицированного поливинилхлорида наивысшей степени молекулярной ориентации - ИФ). Мы запустили первое такое производство в 2023 году, и сейчас открываем - фактически уже запустили - линию производства труб больших диаметров. Потенциал у этой трубы на больших давлениях очень высокий, потому что она сильно меньше весит, чем все альтернативные варианты, и позволяет достаточно быстро монтироваться.

Также собираемся в этом году запустить линию по производству полиэтиленового листа, ну и по ряду действующих производств проводится модернизация электросетевого хозяйства.

- Ожидаются ли в ближайшее время сделки по покупке/продаже активов?

- Мы постоянно что-то рассматриваем в этой части, и действительно, есть сделки, которые мы сейчас прорабатываем. Перспективнее всего в этой части - производства оборудования для насосных станций, для локальных очистных сооружений, водоподготовительных блочных станций. Есть достаточно крупные транспортные проекты, где необходима очистка дождевого и ливневого стоков, и нашей текущей мощности производства недостаточно для того, чтобы такие большие инфраструктурные проекты реализовывать в срок.

У нас на рассмотрении есть еще несколько проектов, не связанных с трубой, но я пока не буду про них говорить, так как они пока не представлены нашему совету директоров.

- Рассматриваете ли возможность строительства новых заводов за рубежом?

- Да. Компания сейчас начала реализацию проекта для "Росатома": будем участвовать в производстве большой четырехметровой трубы для глубоководных сточных выпусков в Египте, на станции "Эль-Дабаа". Общий срок реализации этого проекта - до конца 2028 года, но производство труб должно быть запущено уже в середине 2027, и мы работаем над этим вместе с египетским партнером. Физически стройка на этом объекте должна начаться уже в четвертом квартале этого года.

Сможем ли после этого остаться там, как египетский производитель - большой вопрос. Будем смотреть. Но в ближайшие 1,5-2 года мы полностью будем сконцентрированы на одном этом проекте.

Если говорить про другие возможности, то для любого такого завода, конечно, нужен якорный спрос. И мало кто из государств-партнеров готов подписывать офтейк-контракт на гарантию выборки. Но, если похожие атомные станции или иные объекты будут строиться в других странах, то, безусловно, за счет таких якорных контрактов мы могли бы создавать производства в этих странах. Поэтому, видя сообщения о планах строительства станций в других странах, мы анализируем возможности.

- А из России экспортируете трубы сейчас?

- В Казахстан, в Беларусь. Но такого системного большого объема экспорта сейчас нет.

Работаем над экспортом технологий, так как есть страны, которые заинтересованы в наших уникальных технологических решениях. Будем стараться передовой опыт по высокоатмосферным полимерным трубам для нефтегаза, по навивке ПВХ-профиля (бестраншейный метод восстановления изношенных трубопроводов и коллекторов - ИФ) и по ряду иных направлений продвигать в других странах, если партнеры на месте видят достаточный объем спроса.

- К слову, про полимерные трубы для нефтегаза: в 2026 году ожидается запуск Когалымского завода в партнерстве с "ЛУКОЙЛом". Успеваете?

- Да, все идет по плану. Предприятие уже построено, идет пусконаладка. Технически завод уже практически готов к началу производства, полноценный запуск будет в четвертом квартале.

Мы в данном проекте выступаем технологическим партнером: на нас создание, оснащение завода, его запуск.

- Два года назад вы говорили, что спрос в этом сегменте отстает от предложения. Изменилась ли ситуация, удалось ли прижиться на этом рынке?

- За это время большинство крупных компаний - "Татнефть", "Газпром нефть", "Роснефть", "Иркутская нефтяная компания" и другие - приступили к реализации пилотных проектов по применению полимерных труб. Поэтому мы считаем, что ничего не мешает более массовому применению этой технологии. Мы надеемся, что это станет новым стандартом, но пока это не так: по-прежнему много металлических труб на этих диаметрах.

Возвращаясь к когалымскому проекту добавлю, что мы рассчитываем все-таки на потребление не только со стороны "ЛУКОЙЛа", но и других нефтегазодобывающих компаний, которые тоже работают в ХМАО и ближайших регионах.

- По итогам 2025 года производство резиновых и пластмассовых изделий в РФ упало на 6,7% год к году. И на этом фоне в январе 2026 года вы вводите в эксплуатацию линию по производству компаундов мощностью 6000 тонн в год и стоимостью более 400 млн рублей. Уверены в том, что инвестиции окупятся?

- ТЭП-компаундов разных, при действующем спросе, въезжает около 3 тыс. тонн. И мы, конечно, ставим себе задачу полностью заместить этот импорт. Но за один год это сделать невозможно.

Работаем над внедрением наших компаундов в производство "АвтоВАЗа", но их текущие планы выпуска, к сожалению, сейчас меньше, чем были в начале года.

На мой взгляд, возможность для расширения применения отечественных компаундов есть, как минимум по той причине, что в готовых изделиях в Россию их въезжает сильно больше, чем весь объем рынка компаундов в РФ. Производители белой бытовой техники могли бы применять отечественные материалы, но они просто сейчас стоят.

Мы надеемся, что Минпромторг поддержит отраслевое предложение учитывать полимерные материалы в балльной оценке локализации промышленной продукции. Сегодня лишь небольшая часть этой балльности относится к применению отечественного сырья.

- Каковы прогнозы выручки и прибыли "Группы Полипластик" на 2026 год?

- Не хочется про это рассказывать, потому что очень многое зависит от внешних факторов. Программа юга России составляет около 30% всех объемов нашего производства и реализации, и текущая обстановка - и в части обстрелов, и в части топлива - тормозит реализацию инфраструктурных проектов.

В трубной отрасли сегодня сложился самый большой разрыв между спросом и предложением за всю новейшую историю. Многие предприятия урезали инвестпрограммы из-за высокой ключевой ставки. Сейчас ежегодно обновляется лишь 1% сетей водоснабжения и водоотведения, а стареет около 3-4%.

Конечно, это формирует отложенный спрос, и мы надеемся, что многие предприятия по мере снижения ставки и, может быть, субсидирования, смогут запустить долгосрочные программы обновления. Но пока это объективное ограничение.

В то же время у нас активно развивается дивизион цифровых решений. Одна из наших компаний выиграла тендер Минтранса по внедрению программного обеспечения для цифрового управления строительством (контроль хода строительства без бумажных носителей, оформление и согласование исполнительной документации - ИФ), с правом доработки этого решения. У этого продукта есть потенциал выхода в другие отрасли, уже есть опыт внедрения в одной из крупных нефтегазовых компаний.