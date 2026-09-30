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Директор Второго департамента стран СНГ МИД России: мирный путь решения разногласий всегда предпочтительнее военного

Алексей Полищук рассказал о задачах дипломатов в контексте СВО

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России: мирный путь решения разногласий всегда предпочтительнее военного
Фото: Пресс-служба

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал в интервью "Интерфаксу" о задачах, которые решает российская дипломатия применительно к СВО, о перспективах возобновления переговоров по Украине, в том числе трехсторонних, о подготовке стран НАТО к военному столкновению с РФ и Белоруссией, а также предупредил, что любая агрессия в отношении россиян в Приднестровье получит незамедлительный ответ.

- Алексей Анатольевич, какие шаги предпринимает российская дипломатия на украинском треке с учетом ситуации, складывающейся "на земле"?

- "На земле" Вооруженные силы России прочно владеют стратегической инициативой, последовательно продвигаются вперед на поле боя, освобождают русские земли и их жителей от нацистского режима.

В свою очередь российская дипломатия активно работает на международном треке, взаимодействует с союзниками и единомышленниками, разъясняет на многосторонних площадках и в двусторонних контактах истинное положение дел. Приходится развенчивать масштабные потоки лжи и русофобии, которыми пропагандистская машина Запада и киевского режима пытается заполнить мировое информационное пространство. Мы также противостоим массированной юридической и санкционной агрессии против нашей страны и дружественных нам государств.

Эта работа дает результаты. Мировое большинство нас слышит и понимает. Попытки изолировать Россию не имеют эффекта. Это, в частности, подтвердило количество встреч министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Причем не только с нашими друзьями, но и с представителями недружественных стран.

Мы также разъясняем, что открыты к политико-дипломатическому решению украинского кризиса, устранению путем переговоров его первопричин и угроз безопасности. Повторяем, что специальная военная операция была начата как вынужденный ответ на действия НАТО и киевского режима. На всех переговорных раундах – в Белоруссии, Стамбуле, Эр-Рияде, Абу-Даби, Женеве, на Аляске – российская дипломатия всегда проявляет конструктивный подход, направленный на достижение действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира. Дипломатия применяется и для решения гуманитарных задач, включая обмен пленными и возвращение гражданских лиц. Усилия на всех этих направлениях будут продолжены.

- Известно, что разрабатывались различные планы урегулирования конфликта вокруг Украины. Сохраняют ли они актуальность, или успехи российских военных фактически привели к обнулению всех этих планов, и сейчас существует необходимость в новых идеях и концепциях, как заявлялось с американской стороны?

- Мирный путь решения разногласий всегда предпочтительнее военного. Однако все реалистичные опции урегулирования до сих пор торпедировались Киевом и Европой. Если бы европейцы не пытались "похоронить" договоренности Анкориджа 2025 года, мир наступил бы год назад. Если бы в 2022 году Борис Джонсон не заставил украинцев прекратить переговоры по мирному договору, все жили бы в мире уже четыре года.

Мы приветствуем усилия всех, кто стремится содействовать мирному процессу и выдвигает действительно конструктивные инициативы. В их числе были предложения Китая, Бразилии, групп африканских и арабских государств, Соединенных Штатов. С нашей стороны подтверждается готовность вернуться к американской формуле, одобренной на Аляске.

В свое время Махатма Ганди говорил, что "мир может быть достигнут через дипломатию, если мы знаем, как разговаривать". К сожалению, украинские и европейские дипломаты разговаривать не умеют. Нам только выдвигают ультиматумы, которые имеют целью не прочный мир, а временную передышку, чтобы восполнить военный потенциал и возобновить конфликт с новой силой. Именно на это направлены звучащие сейчас инициативы "энергетического", "черноморского" и иных видов перемирия. Это совсем не то, что может привести к устойчивому миру.

- После недавнего визита американских эмиссаров заговорили о возможном проведении трехсторонней встречи Россия-США-Украина по урегулированию украинского конфликта. Идет ли речь о тех экспертных переговорах по Украине, которые проводились в Эр-Рияде и ряде столиц, в том числе с вашим участием?

- Визиты спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в начале сентября были направлены на продолжение работы по урегулированию украинского кризиса. Мы можем это только приветствовать. По их итогам была подтверждена возможность дальнейших переговоров, в том числе в формате Россия-США-Украина.

Однако после этого, накануне и в дни выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации киевский режим пошел на эскалацию. Имели место удары по избирательным участкам, ранение и убийство руководителей местных избиркомов, попытка массированной атаки дронов на Москву. Нельзя забывать и про обстрелы НПЗ, складов "Вайлдберриз", "Озон", гражданских судов в Черном море. Разумеется, это не остается без нашего масштабного ответа, крайне чувствительного для Киева.

В данных условиях все решения о дальнейших шагах, в том числе о возобновлении переговорного процесса, будут приниматься российским руководством с учетом действий киевского режима и исходя из национальных интересов Российской Федерации.

- Как в Москве оценивают активизацию контактов Минска с Вашингтоном на политическом уровне?

- Россия и Белоруссия проводят скоординированную внешнюю политику и развивают контакты со всеми странами, настроенными на диалог и сотрудничество, в том числе Соединенными Штатами Америки. Диалог позволяет лучше понимать подходы других государств, разъяснять им наши внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты, добиваться их учета.

Наши белорусские друзья всегда подчеркивали, что контакты с Западом возможны исключительно на основе равноправия и взаимоуважения при безусловном соблюдении национальных интересов и задач союзной интеграции с Россией. Эти принципы заложены в союзную Программу согласованных действий в области внешней политики. Ее очередную трехлетнюю редакцию мы сейчас готовим к утверждению на совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии в ноябре.

- Обсуждается ли с Минском вопрос о более масштабном задействовании территории Белоруссии для военно-технического ответа на активизировавшиеся в Европе военные приготовления к гипотетическому вооруженному конфликту с нами?

- Вопросы укрепления безопасности и повышения обороноспособности Союзного государства обсуждаются на постоянной основе и на разных уровнях. Проводится совместная оценка угроз со стороны НАТО.

Страны альянса не скрывают, что готовятся к прямому военному столкновению с Россией и Белоруссией. Их милитаристская риторика подкрепляется практическими шагами. Промышленность перестраивается на военные рельсы, увеличиваются количество и масштабы учений, ширится спектр гибридных угроз. Украинский кризис для этого – не более чем предлог и ширма.

В России и Белоруссии это понимают и принимают меры. Укреплена договорно-правовая база – приняты Концепция безопасности Союзного государства и Договор о гарантиях безопасности, который закрепил взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости, конституционного строя и территориальной целостности. На прошлой неделе в Москве состоялась третья встреча спецпредставителей по обзору его действия. В рамках единого оборонного пространства на белорусской территории функционируют объединенная Региональная группировка войск (сил), Единая система ПВО, размещено российское нестратегическое ядерное оружие и ракетные комплексы "Орешник".

Попытки проверить на прочность границы Союзного государства получат незамедлительный и жесткий отпор с использованием всех имеющихся средств. Как заявляли президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, мы c Европой воевать не собираемся, но если Европа нападет, то "за нами не станет" и "это будет совсем другая война, и она будет очень короткая".

- Недавно российская сторона вручила российские паспорта жителям Приднестровья, которые подавали заявки на получение российского гражданства. Сообщалось, что поступило более 60 тыс. заявок. В контексте обострения российско-молдавских отношений прорабатывают ли в МИД России меры по защите прав российских граждан в регионе?

- В Приднестровье проживает около 220 тыс. российских граждан. Эта цифра основана на данных консульского учета. 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья". Это решение, как мы уже разъясняли, выстрадано приднестровцами и является сугубо гуманитарным ответом на их чаяния.

Растущий запрос приднестровцев на получение российского гражданства во многом вызван деструктивными действиями молдавских властей в отношении региона. В Кишиневе любят говорить о равном отношении к жителям обоих берегов Днестра. Однако факты дискриминации прав русскоязычных жителей, в том числе российских граждан, показывают обратное. Налицо нажим на русскоязычные СМИ, препятствия использованию русского языка, многочисленные инциденты с приднестровцами, предъявляющими российские паспорта в аэропорту Кишинёва.

Мы продолжим поднимать эти вопросы на международных площадках. Предупреждаем, что любая агрессия в отношении наших сограждан в Приднестровье получит незамедлительный и адекватный ответ.

Алексей Полищук

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