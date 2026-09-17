Кирилл Логвинов: РФ не видит роли ООН в украинском урегулировании

Директор Департамента международных организаций МИД рассказал, какой Москва видит роль ООН в вопросах решения мировых противоречий

Кирилл Логвинов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Директор Департамента международных организаций (ДМО) МИД России Кирилл Логвинов в интервью "Интерфаксу" дал оценку нынешнему состоянию ООН, рассказал, с какими инициативами РФ едет на мероприятия недели высокого уровня в Нью-Йорк, поведал, что Москву не устраивает ни одна из нынешних кандидатур на пост нового генсека Всемирной организации.

- Кирилл Михайлович, с чем мы идём на мероприятия высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Планируем ли выдвигать какие-то инициативы?

- На неделю высокого уровня российская делегация летит в Нью-Йорк с чётким пониманием того, какой мы хотим видеть Всемирную организацию. Прежде всего, Организация Объединённых Наций должна оставаться уникальной межправительственной "площадкой", главной особенностью которой является следование непреложному принципу суверенного равенства государств. Соблюдение данного принципа всеми – как странами-членами, так и сотрудниками Секретариата – позволит ООН и далее предлагать универсальные модели решения вопросов мировой политики, что, в свою очередь, исключит возможность появления каких-либо параллельных конкурирующих форматов. Соответственно, в течение всей 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН наши инициативы будут так или иначе направлены на содействие повышению качества деятельности Всемирной организации, совершенствование институтов ооновской системы. Необходимо добиваться восстановления её центральной координирующей роли, в том числе через возвращение всех игроков к равноправному диалогу в интересах поиска компромиссов и достижения консенсуса. Звучит, может быть, немного идеалистично, но, в конце концов, именно универсальная организация призвана служить идеалам мира, добра и справедливости.

- Справляется ли ООН со своими обязанностями сейчас или она беспомощна?

- В последние годы от сессии к сессии ООН оказывается в ситуации, когда её востребованность фактически ставится под сомнение. Одни не видят практической пользы, другие уверены, что организация не оправдывает взносы. Спорить с теми, кто считает, что Всемирная организация не справляется с тем, чтобы играть конструктивную роль в решении настолько широкого круга вопросов, сложно. Однако даже критики не могут не признать, что эффективность деятельности ООН, её возрождение, в конечном счёте, зависит от каждого государства-члена. Наша страна, стоявшая, благодаря Великой Победе, у истоков создания Всемирной организации, являясь постоянным членом Совета Безопасности, осознаёт ответственность за будущее ООН. Мы продолжим призывать всех игроков проявить аналогичный ответственный подход и начать с очевидных приоритетов, коими являются подтверждение приверженности укреплению многополярности, соблюдению норм и принципов Устава ООН, а также обеспечению справедливой географической кадровой представленности в Секретариате Всемирной организации.

- Видим ли сейчас роль ООН в украинском урегулировании, и может ли на постконфликтном этапе быть задействован миротворческий потенциал Организации?

- Если коротко, то не видим. К сожалению, Секретариат ООН при нынешнем руководстве не сумел сохранить беспристрастность в украинском вопросе. Генсекретарь даже не пытался вникнуть в суть российской позиции, заняв сторону западного меньшинства. Украинский сюжет превратился в некий "конвейер" для отрабатывания ооновцами "двойных стандартов". Любые инсинуации в адрес России подхватывались ими без каких-либо проверок, а комментарии с нашей стороны попросту игнорировались.

Хотелось бы надеяться, что при новом руководителе Всемирной организации практикуемый подход будет пересмотрен. Собственно, в том числе от этого будет зависеть и возможность задействования какого-либо потенциала ООН по завершении конфликта.

- В Совете Безопасности ООН прошли закрытые голосования по кандидатуре нового Генерального секретаря. Могли бы Вы приоткрыть завесу и сказать, есть ли какие-то предпочтительные кандидаты?

- Всё верно: позади уже два раунда индикативных голосований, третий запланирован на 18 сентября. Следующий "подход к снаряду", очевидно, будет уже после недели высокого уровня.

Среди кандидатов, претендующих на пост нового Генсекретаря ООН, нет фигуры, которая однозначно устраивала бы Россию. Все претенденты нам хорошо известны, почти со всеми удалось побеседовать в Москве. У них есть как сильные, так и слабые стороны. В целом не исключаем, что до конца года появятся новые желающие поучаствовать в этой гонке.

Немаловажный момент: претендент должен быть приемлем для всех членов "пятёрки" СБ ООН и большинства его непостоянных членов. Однако полноценных консультаций постоянных членов Совета Безопасности ещё не было.

Мы продолжаем последовательно придерживаться негласного правила о ротации, в соответствии с которым следующим Генсекретарём должен стать представитель Латинской Америки и Карибского бассейна. Однако если никто из данного региона не сможет заручиться достаточной поддержкой в СБ, то возможность попытать удачу будет предоставлена выходцам из других частей света. Так было в 2016 году, когда члены Совета не смогли согласовать кандидата от восточноевропейской группы. Россия готова поддержать представителя блока развивающихся стран, избрание которого само по себе было бы важным знаком в пользу демократичного и справедливого характера процесса выбора Генерального секретаря.

Могу заверить, что мы крайне скрупулезно подходим к назначению нового главного административного должностного лица Всемирной организации. Нужен человек, который будет держать обещания, оставаясь беспристрастным и не поддаваясь давлению западного меньшинства. Он должен действовать без "двойных стандартов", защищать, а не избирательно толковать положения Устава, не игнорировать свои обязанности, не уделять чрезмерного внимания одним вопросам в ущерб другим.

Тщательно изучаем "послужные списки" кандидатов, а также их предвыборные заявления. Крайне настороженно относимся к популистским формулировкам, залихватским лозунгам и другим проявлениям неприкрытого пиара.

Убеждён, что следующий Генеральный секретарь должен будет взять на себя ответственность за обеспечение стабильной многосторонней системы международных отношений, построенной на справедливом учёте интересов всех её участников. Для этого придётся заняться реформированием Секретариата Всемирной организации, иначе, как я уже говорил, восстановить её работоспособность вряд ли получится.

- В ООН на протяжении многих лет велась дискуссия о том, что приоритетнее: право народов на самоопределение или территориальная целостность. Разрешился ли этот спор или остаются разногласия?

- Конъюнктурное толкование заложенных в Устав ООН принципов и их старшинства стало обычной практикой со стороны как стран западного меньшинства, так и большинства представителей руководства Секретариата ООН. С началом кризиса вокруг Украины количество желающих поделиться с миром собственным мнением о том, что главнее в основополагающем документе Всемирной организации, возросло в разы.

Здесь нужно понимать, что ранее Устав ни у кого не вызывал сомнений. Не было никаких гаданий относительно расстановки в нём приоритетов. Не стоит усматривать в этих усилиях попытку проанализировать актуальность принципов и других положений документа. Цель одна – манипулировать удобными аргументами в разных ситуациях.

По сути никаких споров и нет. Есть применение западниками и Секретариатом ООН "двойных стандартов": в случаях, где надо обвинить Россию в "агрессии", говорят о приоритете территориальной целостности и неприменимости права на самоопределение.

Мировое же большинство, как показывают наши контакты на ооновских "площадках", поддерживает императив соблюдения принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи.

- Может ли когда-нибудь Косово стать 194-м членом ООН? И видны ли перспективы для расширения числа стран-членов?

- Россия не признает независимость Косово. Это – часть Сербии и его статус, в частности, определён резолюцией СБ ООН 1244. Соответственно, мы не поддерживаем его присоединение к ООН в качестве государства-члена.

Известно, что власти в Приштине при поддержке ряда западных государств пытаются наращивать усилия по международному признанию края. Однако международно-правовой основы для этого не существует.

Гадать по поводу того, станет ли Косово членом Всемирной организации, бессмысленно. Процедура принятия новых членов подразумевает рекомендацию СБ ООН, которую может заблокировать любой из постоянной "пятёрки", и соответствующее решение Генеральной Ассамблеи ООН. При этом претендующий на членство должен отвечать закреплённым в Уставе определенным критериям, коим Косово не соответствует.

Напомню также, что Палестина направила заявку Генсекретарю ООН о приёме в полноценные члены Организации ещё в 2011 году, но так и не достигла желаемого результата из-за препятствования, в первую очередь со стороны США и Израиля.

Насколько мне известно, помимо упомянутой Палестины, к настоящему времени пока никто не подал официальное прошение о принятии в ООН, поэтому говорить о перспективах расширения числа её членов было бы преждевременно.

- Гана планирует провести "на полях" открывающейся в сентябре 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу высокого уровня, посвящённую возвращению африканского культурного наследия на континент. Планирует ли российская сторона на этой встрече выступить с конкретными инициативами по выработке каких-то юридических механизмов?

- Наша страна поддерживает усилия африканских государств в борьбе с пережитками колониального наследия. Россия наряду с другими членами Группы друзей в защиту Устава ООН внесла большой вклад в принятие Генассамблеей резолюций об искоренении колониализма во всех его формах и проявлениях, а также о провозглашении 14 декабря Международным днём борьбы против колониализма.

Руководствуясь данным подходом, намерены принять деятельное участие в организуемом Ганой мероприятии. Одновременно считаем, что конкретные инициативы в деле возвращения незаконно вывезенных из африканских государств в метрополии объектов культурного достояния должны исходить, прежде всего, с самого континента. Мы же, в свою очередь, будем готовы оказать необходимое содействие в их продвижении на международной арене, включая "площадку" Всемирной организации.

Считаем это моральным долгом России как продолжательницы СССР, который стоял у истоков процесса деколонизации. Тема борьбы с неоколониализмом и восстановления исторической справедливости особо чувствительна как для российских политических движений, так и рядовых граждан нашей страны в нынешних условиях, когда ряд известных стран пытается переписать историю, снять с себя историческую ответственность и очернить нашу страну.