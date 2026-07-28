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Первый замглавы Минэкономразвития: Реформа банкротства позволит сохранить жизнеспособный бизнес

Максим Колесников рассказал, что резидентами САР в 2026 году стали 123 компании

Первый замглавы Минэкономразвития: Реформа банкротства позволит сохранить жизнеспособный бизнес
Первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Завершилось законодательное оформление масштабной реформы института банкротства, которая смещает акцент с ликвидации компаний на сохранение жизнеспособного бизнеса. При этом ряд новых механизмов на первом этапе будет доступен только крупным должникам. О логике реформы, развитии специальных административных районов, механизме экономически значимых организаций рассказал в интервью "Интерфаксу" первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.

- Минэкономразвития являлся главным драйвером реформы института банкротства. Какие поправки вызывали наибольшие обсуждения?

- Учитывая значимость и новизну положений законопроекта, детальное обсуждение практически всех его блоков велось постоянно на протяжении полутора лет в правительстве РФ, с Государственной Думой.

Реформа впервые выстраивает единую систему регулирования от раннего предупреждения финансовых трудностей компании и добровольного оздоровления до судебной реструктуризации, и только когда восстановление бизнеса невозможно - эффективной ликвидационной процедуры. Это переход от модели, ориентированной преимущественно на последствия банкротства, к модели сохранения экономически жизнеспособного бизнеса и максимально быстрого возвращения активов в хозяйственный оборот, сохранения коллективов.

- А вывод обязательных платежей за периметр санации не сделает этот процесс менее эффективным?

- Механизмы отсрочки, рассрочки уплаты обязательных платежей довольно детально урегулированы Налоговым кодексом и активно применяются. Вмешиваться в работу этих механизмов, изменять принципы их функционирования на данном этапе было признано преждевременным.

- Почему Минэкономразвития предложило сузить возможное применение проектируемого механизма комплексной санации, разрешив его только для крупных должников с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд рублей?

- Поэтапное введение отдельных правовых инструментов, в том числе предусматривающих распространение действия комплексного соглашения о санации на кредиторов, которые не участвовали в его заключении, позволяет обеспечить взвешенное, поступательное развитие инструментария, сформировать необходимую правоприменительную базу.

Такой подход обеспечивает возможность последующей донастройки механизма и принятия обоснованного решения о расширении сферы его применения.

- В законе есть новеллы, которые позволяют реализовывать активы должников на аукционах с плавающим ценообразованием, когда торги могут идти не только на повышение, но и на понижение, если желающих купить имущество не будет, то есть такие "торги-качели". Там также предложено распространить новые правила на имущество стоимостью свыше 1 млрд рублей. Логика в этом такая же?

- Так называемые экспертами "торги-качели" являются новым механизмом реализации имущества должника.

Его ограниченное применение на первоначальном этапе позволит оценить фактическое влияние такого способа продажи на сроки реализации активов, уровень конкуренции между покупателями и конечную цену продажи имущества. При этом отмечу, что ограничение предусмотрено только по стоимости имущества. Этот механизм может применяться при продаже как движимого, так и недвижимого имущества.

По результатам его применения будет сформирована необходимая правоприменительная практика, позволяющая объективно оценить его эффективность и при необходимости скорректировать отдельные элементы регулирования. В дальнейшем сфера применения данного инструмента может быть расширена.

- Еще одна тема, которая вновь возникла при обсуждении поправок в закон о банкротстве - страхование ответственности арбитражных управляющих. Такие полисы продают менее десятка страховых компаний, в 2024 году в этот сегмент допустили общества взаимного страхования. Но управляющие продолжают жаловаться на стоимость и сложности с оформлением как обязательных, так и дополнительных страховок. Какие варианты решения проблемы сейчас обсуждаются?

- Стоимость страхования формируется не произвольно, на нее влияют разные факторы. При заключении договора страховые организации анализируют деятельность конкретного арбитражного управляющего: продолжительность его работы, количество процедур, наличие жалоб, факты привлечения к ответственности, судебные споры о взыскании убытков и иные показатели. Это позволяет оценить вероятность наступления страхового случая. Соответственно, размер страховой премии напрямую зависит от индивидуального риск-профиля конкретного управляющего.

Вопросы стоимости страхования во многом связаны не столько с самим регулированием, сколько с качеством деятельности арбитражных управляющих, эффективностью механизмов саморегулирования и дисциплинарного контроля в профессии. Чем более предсказуемой и качественной является деятельность управляющих в целом, тем ниже риски для страховщиков и тем больше оснований для формирования более доступных страховых продуктов.

При этом изменение регулирования, попытки снизить стоимость страхования не должны приводить к уменьшению уровня защиты кредиторов и иных лиц, которым могут быть причинены убытки вследствие неправомерных действий арбитражного управляющего, когда такие риски крайне высоки.

Страховой рынок всегда своими действиями и своими страховыми премиями реагирует на то, что происходит в конкретной сфере, в конкретной отрасли. Поправки позволят в существенной мере изменить ситуацию в целом.

- Какая сейчас динамика переезда компаний в специальные административные районы? Сколько компаний стали участниками САР с момента появления механизма, как в целом оцениваете его работу?

- С начала 2026 года приехало 123 новых участника в САРы, всего их сейчас 622. Механизм сохраняет свою актуальность. При этом мы не перестаем удивляться изыскам иностранцев, которые не хотят "отпускать" наши компании - не дают назначать иностранных аудиторов, которые нужны по требованию их законодательства и т.д. Эти препоны никуда не делись.

Механизм востребован, мы продолжаем им активно заниматься и точечные донастройки вносим в закон. Приняты изменения, позволяющие бизнесу, который сильно там "зажимают", дать возможность переехать. То есть, механизм работающий.

Совет Федерации 24 июля одобрил закон, в соответствии с которым упрощенный порядок перерегистрации компаний в САР продлен до 31 декабря 2027 года.

- Ранее обсуждалась идея разрешить международным компаниям (резидентам САР) самостоятельно выбирать статус валютного резидента или нерезидента. Какова позиция Минэкономразвития по этому вопросу, какие изменения в законодательство планируются?

- Мы обсуждаем с Минфином, с Банком России сохранение этого статуса (валютное нерезидентство - ИФ), пока этот статус есть. Он, конечно, тоже помогает компаниям принять решение о переезде.

- Какие изменения в регулировании деятельности экономически значимых организаций (ЭЗО) обсуждаются сейчас? Сколько всего сейчас компаний в перечне ЭЗО, включая его непубличные пункты?

- Всего сейчас таких 26 компаний. Недавно в правительство РФ внесен проект распоряжения о включении 27-й компании в перечень ЭЗО.

Наряду с продлением упрощенного порядка переезда компаний в САР упомянутым федеральным законом предусматривается продление механизма ЭЗО до 31 декабря 2028 года.

- Какова судьба законопроекта о крупных пакетах акций, касающегося правил консолидации контроля над ПАО? Он с конца 2023 года находится на рассмотрении в Госдуме, но не был рассмотрен даже в первом чтении. Последнее время появились по нему какие-то движения?

- Действительно, движение есть. С комитетом по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям проработали замечания и предложения бизнес-сообщества, в том числе Российского союза промышленников и предпринимателей. На наш взгляд, нашли сбалансированные решения. Бизнесу нужно дать гибкие механизмы при операциях с крупными пакетами акций.

- Большая часть антисанкционных послаблений в корпоративной сфере истекла, какие-то еще меры из сохраняющих действие планируется отменить?

- В основном все уже адаптировались к новым условиям и готовы возвращаться к прежним правилам игры. При выработке подходов к решению данного вопроса остаемся в контакте как с бизнесом, так и с различными ведомствами, компетенция которых может затрагиваться той или иной мерой. Здесь важно оставаться гибкими, не искажая при этом основные гражданско-правовые принципы.

Минэкономразвития Максим Колесников

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