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Глава "Росатома": Наши атомные технологии могут изменить качество жизни людей на Африканском континенте

Алексей Лихачев рассказал, какие страны Африки могут стать следующими партнерами российской госкорпорации, чем привлекательно предложение "Росатома" для африканских государств и каких результатов в компании ждут от третьего саммита "Россия – Африка"

Глава "Росатома": Наши атомные технологии могут изменить качество жизни людей на Африканском континенте
Фото: пресс-служба "Росатома"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - АЭС "Эль-Дабаа" - первая атомная станция в Африке и крупнейший проект российско-египетского сотрудничества. Сейчас строительство вышло на на пиковую точку: одновременно возводятся все четыре энергоблока. После ввода станция обеспечит около 10% энергобаланса страны, но египетские партнеры уже задумались о расширении АЭС до шести энергоблоков, а также возможности возведения малых атомных энергоблоков.

Об экономических и социальных эффектах от развития атомной энергетики для африканских стран рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью информационному агентству "Интерфакс".

- "Росатом" сооружает в Египте АЭС "Эль-Дабаа", крупнейший проект российско-египетского сотрудничества. Какие страны Африки Росатом видит следующими партнерами в атомной энергетике? Что делает российское предложение привлекательным для африканских государств?

- АЭС "Эль-Дабаа" сегодня входит в число крупнейших атомных строек мира. Это первая в Африке АЭС поколения 3+. Проект вышел на пиковую точку: одновременно сооружаются все четыре энергоблока. На площадке работают около 26 тысяч человек, большинство из них граждане Египта. После ввода станция обеспечит около 10% энергобаланса страны, и этой энергии хватит примерно для 20 млн человек. Глядя на то, как развивается проект, египетские партнеры всерьез задумались о расширении АЭС "Эль-Дабаа" до шести энергоблоков. Мы такую инициативу поддерживаем. С египетскими партнерами мы обсуждаем и новые направления: опреснительный комплекс при АЭС, центр ядерной медицины, малую атомную энергетику.

Следующие партнеры уже определились, и с каждым у нас идет конкретная работа. С Эфиопией готовим проект первой национальной АЭС большой мощности: в марте подписана дорожная карта на 2026-2027 годы, идет подготовка к выбору площадки. С Руандой летом подписана дорожная карта по атомной станции малой мощности, параллельно создаем Центр ядерной науки и технологий. С Танзанией и Того прорабатываем плавучие энергоблоки, причем танзанийская сторона выбрала этот формат приоритетным для реализации на острове Занзибар. С Республикой Конго начинаем с малых гидроэлектростанций и последовательно идем к атомной энергетике. Интерес к атомным решениям, в том числе к станциям малой мощности, проявляет и Правительство Намибии.

Привлекательность нашего предложения в комплексности. Мы предлагаем решение на весь жизненный цикл: от проектирования и сооружения до топлива, сервиса и подготовки персонала. Наша линейка охватывает любые масштабы: гигаваттные блоки, станции малой мощности, плавучие энергоблоки. Особое внимание уделяем кадрам. Сегодня в российских вузах по атомным и смежным специальностям учатся более 360 студентов из 23 африканских стран, ежегодно мы выделяем около 100 квот. Пример Руанды показателен: 24 выпускника российских вузов уже работают в национальном Совете по атомной энергии и регуляторе.

- Летом этого года была принята дорожная карта по малым модульным реакторам в Руанде, первому в Африке экспортному проекту атомной станции малой мощности. Какие преимущества ММР дают странам с небольшими энергосистемами?

- Для многих стран континента атомные станции малой мощности становятся оптимальным первым шагом в атомную энергетику. Мощность станции подбирается ровно под потребности энергосистемы, а если спрос растет, количество энергоблоков можно сравнительно быстро увеличить. Реакторы поставляются с завода практически готовыми модулями, поэтому такая станция строится быстрее и обходится дешевле большой АЭС. При этом малые станции сохраняют все преимущества атомной генерации: чистая энергия, стабильные поставки в любой сезон и при любой погоде, фиксированный тариф на весь срок эксплуатации. Они хорошо работают в связке с солнечными и ветровыми станциями.

ММР идеально подходят для удаленных территорий. Станция компактна, расходует мало пресной воды для охлаждения, а топливо перегружается раз в 5-6 лет. Помимо электроэнергии, она может давать тепло и опреснять воду. Плавучий энергоблок дает еще больше гибкости: например, после отработки месторождения его можно перебазировать на новую площадку.

Сегодня работающими и строящимися ММР располагают только две страны в мире, и Россия признанный лидер в этой области. Наш опыт насчитывает десятилетия: малые реакторы работают на атомных ледоколах в Арктике. С 2020 года в Певеке идет промышленная эксплуатация единственной в мире действующей плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов". ПАТЭС снабжает электроэнергией и теплом самый северный город России. В 2025 году был заключен контракт на поставку электроэнергии с атомных плавучих энергоблоков для нового медного кластера в Чукотском автономном округе. Проект носит стратегическое значение и реализуется в соответствии с утвержденными планами. На первом плавучем энергоблоке (ПЭБ-106) начался монтаж энергетического оборудования в корпус судна. Для него уже изготовлен комплект реакторных установок, в который входит два современных реактора семейства РИТМ, отлично зарекомендовавших себя на атомных ледоколах новейшего поколения 22220. На завершающих этапах – строительство корпусов второго и третьего плавучих энергоблоков, для четвертого блока – идет плановая подготовка производства корпуса, реакторной установки и турбины. Ключевое оборудование для обеспечения работы всех четырех плавучих энергоблоков, в том числе реакторное и турбинное оборудование, находится на разных стадиях готовности на машиностроительных предприятиях "Росатома". В 2024 году мы заключили с Узбекистаном первый в мире экспортный контракт на сооружение двух наземных малых энергоблоков в составе интегрированной АЭС.

Руанда становится первым партнером по такому проекту в Африке. Руанда планирует включить атомную генерацию в энергобаланс к началу 2030-х годов. Дорожная карта, подписанная в июне на первом заседании Совместного координационного комитета, задает последовательность этой работы. В российских вузах по нашим квотам учатся 105 граждан Руанды. Руанда выстраивает программу последовательно и ответственно, и мы готовы быть надежным партнером на каждом этапе.

- Росатом развивает уранодобывающие проекты в Африке, в том числе проект "Мкуджу Ривер" в Танзании. Что такие проекты дают местной экономике и жителям?

Месторождение Ньота входит в число крупнейших в Африке: ресурсная база составляет 58,5 тыс. тонн урана, проектная мощность будущего предприятия до 3 тыс. тонн в год. Для юга Танзании - это проект, равного которому по масштабу в регионе нет. В июле прошлого года Президент Танзании Самия Сулуху Хасан открыла на площадке пилотный завод, на котором идет отработка технологических процессов и обучение персонала. В настоящее время на площадке проекта реализуется комплекс подготовительных мероприятий для сооружения основного производственного предприятия.

Проект принесет стране до 1 млрд долларов инвестиций в ближайшие 20 лет и более 4000 рабочих мест в горнорудной сфере и смежных отраслях. Мы строим дороги, которыми пользуются и предприятие, и жители региона, привлекаем танзанийских подрядчиков и поставщиков, оснащаем школы и медицинские учреждения, обучаем местных жителей. В российских вузах по атомным специальностям учатся 14 танзанийцев. Мы реализовали более 20 экологических инициатив, а с 2013 года вместе с Правительством Танзании защищаем слонов от браконьеров.

Такой же подход мы применяем в Намибии. Проект стоимостью 500 млн долларов создаст более 600 рабочих мест в регионе предприятия и до 4000 тысяч в смежных отраслях, а его вклад в ВВП страны оценивается в 1-2% в год. Наш принцип прост: ресурсы страны должны работать на развитие страны.

- И последний вопрос - каких результатов вы ждете от саммита Россия-Африка?

- Главный результат, которого мы ждем, это переход от рамочных соглашений к практическим проектам. В энергетике рассчитываем на новые дорожные карты по большой и малой генерации.Готовимся к активизации переговоров по проектам плавучих атомных станций. Эта тема сейчас – главный энергетический мэйнстрим. Так, совсем недавно мы договорились с Индонезией о реализации первого в мире экспортного проекта по поставке электроэнергии плавучих атомных энергоблоков.

В неэнергетических применениях речь идет о ядерной медицине, радиационных технологиях для сельского хозяйства, центрах ядерной науки. Эти решения работают на людей уже сегодня.

Третье направление связано с кадрами: расширение образовательных программ и партнерства с африканскими университетами. Мы рассчитываем подписать ряд документов, в том числе с новыми партнерами на континенте. Сквозная тема понятна: вклад атомных технологий в технологический суверенитет африканских государств и их прямое влияние на качество жизни граждан этого замечательного континента.

Алексей Лихачев Росатом

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