Александр Грушко: мы не наблюдаем со стороны Запада никаких попыток с нами договориться

Замглавы МИД РФ рассказал о ситуации вокруг Калининградской области

Александр Грушко Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал в интервью "Интерфаксу" недавние события вокруг Калининградской области, вызвавшие мировой резонанс, рассказал, зачем Россия предупредила страны Альянса о возможных последствиях блокады этого российского полуэксклава, и напомнил о предложениях РФ по гарантиям безопасности безопасности 2021 года.

- Александр Викторович, при каких действиях НАТО наше ядерное "ружье", которое "висит на стене", может выстрелить?

- Все сценарии и алгоритмы задействования ядерного оружия четко прописаны в нашей ядерной доктрине. Заодно напомню, как прокомментировал вопрос с "ружьем" президент Российской Федерации В. В. Путин, – чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Как мы с вами знаем, о необходимости стратегического поражения нашей страны западники говорят публично.

- Было ли предупреждение, сделанное нами НАТО насчет угроз безопасности Калининградской области, еще одной попыткой договориться о принципах обеспечения безопасности по аналогии с предложениями о гарантиях безопасности 2021 года? Остаются ли, на ваш взгляд, сегодня реальные возможности договориться о каких-то правилах игры в этой сфере со странами НАТО?

- Не наблюдаем со стороны западных стран никаких попыток с нами договориться. Собственно, никакого диалога с ними и нет. Поэтому наше предупреждение – это именно предупреждение. Упредительный сигнал, чтобы в НАТО очнулись и не перешагнули за край пропасти. Особенно с учетом практической подготовки к вооруженным действиям против нашей страны.

Наши предложения 2021 года остаются в силе. Это западным странам надо пересмотреть свои подходы. Проявить готовность к взаимному учёту интересов и взаимодействию на равноправной основе.

- В начале июня с. г. Польша официально предложила США создать на своей территории военную базу, на которой на постоянной основе предлагается дислоцировать порядка 5 тыс. американских военнослужащих. Воспринимаем ли мы эти планы как серьёзную угрозу вблизи наших границ, и при каких условиях эта база может стать нашей законной целью?

- Польша активно лоббирует себя в качестве ключевого партнера США в Европе и явно опасается, что проводимая сейчас Вашингтоном ревизия параметров своего военного присутствия на европейском континенте приведет к сокращению там количества американских военнослужащих. Насколько известно, публично Вашингтон на новую базу в Польше согласия ещё не давал. Со своей стороны можем только отметить, что любые объекты военной инфраструктуры, которые создают угрозы для безопасности России, будут и объектом нашего военного планирования.