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Американист Кошкин: Трамп искренне хочет положить конец украинскому конфликту и думает о будущих президентских выборах

Эксперт проанализировал положение американского лидера в преддверии выборов в Палату представителей

Американист Кошкин: Трамп искренне хочет положить конец украинскому конфликту и думает о будущих президентских выборах
Фото: пресс-служба

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Почему Дональд Трамп игнорирует негативное отношение многих американцев к его дизельной сделке и другим дружественным шагам в сторону России, на что он рассчитывает в случае утраты контроля над обеими палатами Конгресса США - об этом и другом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассуждает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

- Через пару недель в США пройдут промежуточные выборы. Есть ли какой-то предварительный расклад сил?

- Большинство прогнозов сводится к тому, что Трамп, скорее всего, потеряет палату представителей, а вернее республиканцы. Это историческая закономерность: всегда, как правило, партия власти, партия большинства теряет позиции. Так было и в случае с Бараком Обамой, и многими другими президентами.

- Но в случае с Трампом, у него нет полной поддержки даже среди однопартийцев. Как быть с этим?

- Это только усугубляет ситуацию. Виной тому спорная политика, по которой он не находит понимания ни среди демократов, ни среди республиканцев. Многие республиканцы от него пытаются дистанцироваться из-за довольно-таки рискованных шагов, не популярных среди населения. К таковым можно отнести и дизельную сделку, и замораживание антироссийских санкций. Они - эти меры - вызывают негативную реакцию в Америке. Республиканцы, демократы и даже сторонники Трампа сомневаются, что это может принести пользу им на выборах. Сегодня предпринять такие дружественные шаги в отношении России – это, как минимум, рисковать голосами американцев.

- А сам Трамп этого не учитывает, он же наверняка все знает?

- Я думаю, он понимает, просто рассчитывает на то, что его политический бренд настолько сильный и настолько востребованный, что его верные лояльные сторонники все равно будут голосовать за него. Плюс он делает ставку на то, что демократы, несмотря на то, что им прогнозируют успех, у них тоже далеко не безупречная репутация. Если мы посмотрим на опросы, то репутация у демократов тоже оставляет желать лучшего.

- Может быть, у Трампа есть какой-то секретный козырь?

- Возможно, он делает ставку на то, что ему удастся урегулировать российско-украинский конфликт, исходя из того, как он настойчиво его решает. Раньше, к примеру, я сам сомневался в этом, а сейчас думаю, что у него искреннее желание скорее закончить этот конфликт. И если у него это получится, то это будет мощный электоральный актив. То, что сегодня является электоральным бременем для него, превратится в электоральный актив. Если он действительно урегулирует конфликт. И это станет мощным активом для республиканцев на президентских выборах. Но опять же при условии, что конфликт будет урегулирован в ближайшие шесть месяцев или в ближайшие год-полтора.

- То есть Трамп не думает особо про выборы, которые всего через две недели?

- Да, он берет в расчет выборы президентские, 2028 года, а промежуточные выборы в Конгресс, как мне кажется, уже не играют такой большой роли. Трамп пошел на риск и принял дружелюбные решения в отношении России в разгар электорального сезона.

- Тем не менее, из ваших слов получается, что победа демократов в обеих палатах не предопределена?

- Победа демократов не предопределена, но она высоко вероятна. С другой стороны, Трамп рассчитывает на свой политический бренд и непопулярность демократической партии. По большому счету ему безразлично, победят республиканцы или нет. Он понимает, что демократы при любых раскладах не смогут завоевать большинство с сильным разрывом. Иными словами, чтобы демократы контролировали и Сенат, и Палату представителей, они должны получить подавляющее большинство. Но это невозможно при текущих реалиях.

- То есть Трампу даже поражение на промежуточных выборах и потеря обеих палат принципиально не страшно?

- Именно. Поскольку при минимальном разрыве между партиями республиканцы смогут блокировать повестку демократов. Собственно говоря, сегодня аналогичная ситуация, только в пользу республиканцев. Сейчас Конгресс 119-го созыва, обе палаты контролируют республиканцы. Но разрыв настолько небольшой на самом-то деле, что он позволяет демократам использовать разные всевозможные процедурные механизмы, не буду вникать в детали.

Если говорить максимально упрощенно, на простом обывательском языке, сегодня разрыв между демократами и республиканцами в Палате представителей и в Сенате небольшой. Он позволяет демократам блокировать повестку республиканцев частично или как минимум затруднять ее прохождение.

- Если посмотреть на проблему с другого ракурса. Предположим, республиканцы потеряли большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Это может как-то отразиться на позиции Трампа по украинскому конфликту?

- Здесь как раз его позиции ослабнут. Потому что сейчас он может, например, своим исполнительным указом заморозить санкции, зная, что большинство за республиканцами. Но как только они потеряют большинство, а с учетом того, что немало республиканцев не являются фанатами России, то тогда они потенциально смогут принять те или иные законодательные инициативы, которые заблокируют эти исполнительные указы Трампа. Ну или в судебном порядке.

- Да, картина не очень радужная. В том числе и относительно дизельной сделки.

- Ну сейчас Трамп может заморозить это все, потому что Конгресс на парламентских каникулах, сенаторы и конгрессмены в своих штатах заняты агитацией. Они не на работе формально, они не в Вашингтоне, где идет голосование. Скорее всего, результаты будут неблагоприятные для Трампа в этом плане, чтобы он сохранял этот баланс в сторону России.

Я думаю, ему будет сложнее продвигать эту повестку.

Спасибо.

Павел Кошкин

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