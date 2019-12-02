Посол Сербии в РФ: Считаем закрытой тему со "шпионским скандалом" с Москвой

Мирослав Лазански рассказал о темах, которые будут затронуты на встрече лидеров двух стран в Сочи

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански Фото: Официальный сайт посольства Республики Сербия

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански в преддверии запланированных на 4 декабря в Сочи переговоров лидеров РФ и Сербии рассказал "Интерфаксу" о том, какие темы предполагается обсудить на саммите, об интересе сербской стороны к расширению военно-технического сотрудничества с Москвой и о позиции Белграда в отношении "шпионского скандала" с Россией.

- Господин Лазански, какие темы сербская сторона планирует поднять на предстоящих переговорах на высшем уровне?

- Темы переговоров уже согласованы. Сербская сторона не одна предлагает темы. Белград и Москва согласовывают темы заранее. Скорее всего, будут обсуждаться вопросы в областях энергетики, экономического и военно-технического сотрудничества. Это подтверждается и составом сербской делегации, в которую входят министр строительства, транспорта и инфраструктуры, заместитель Председателя Правительства Зорана Михайлович, министр обороны Александар Вулин и министр энергетики Александар Антич.

- Планируется ли обсуждать тему военно-технического сотрудничества? Рассчитывает ли Сербия до конца года получить ПЗРК "Панцирь"? Заинтересована ли Сербия в других видах вооружения, например, в С-400?

- Сербия очень заинтересована в продолжении военного и военно-технического сотрудничества, в обучении наших кадетов и офицеров в российских военных академиях. Покупка ЗРПК "Панцирь" уже оплачена Сербией, мы ожидаем его поставку до конца года или в первые месяцы 2020 года. Мы также заинтересованы в покупке других видов современного вооружения. Безусловно, Сербии хотелось бы приобрести систему ПВО С-400, но вопрос тут заключается в том, будут ли у нас средства для такой покупки, поскольку система С-400 не дешевая. Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО, какой является С-400?

- Будет ли в ходе встречи затрагиваться недавний "шпионский скандал" или Сербия считает эту тему закрытой?

- Насколько мне известно, Сербия считает эту тему закрытой.