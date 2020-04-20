Президент "Транснефти": Главное сейчас - обеспечить надежную работу системы и здоровье людей в условиях эпидемии

Николай Токарев, переназначенный на пост еще на 5 лет, рассказал "Интерфаксу" о работе компании в условиях COVID-19 и сокращения добычи

Николай Токарев Фото: Пресс-служба

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Государство еще на пять лет доверило Николаю Токареву руководство трубопроводной монополией, которая транспортирует более 80% нефти, добываемой в России. С того момента, как Токарев возглавил компанию в 2007 году, "Транснефть" завершила строительство таких нефтяных магистралей, как ВСТО, БТС-2, Заполярье-Пурпе, Куюмба-Тайшет. В прошлом году пришлось столкнуться с форс-мажором на МН "Дружба", в этом - с пандемией COVID-19. Токарев рассказал "Интерфаксу" в коротком интервью, каким он представляет будущее компании.

- Николай Петрович, вы возглавили "Транснефть" в октябре 2007 года, сегодня ваши полномочия были продлены еще на пять лет. Как вы это восприняли?

- Для меня это, прежде всего, высокая оценка руководством страны работы всего коллектива "Транснефти".

- Что вы считаете главным результатом работы за этот период?

- Создание высокопрофессиональной команды. С этим коллективом единомышленников удалось достичь известных результатов. Это 19 тысяч километров новых трубопроводов, новые мощные резервуарные парки емкостью около 3 млн тонн, новые морские порты Козьмино и Усть-Луга, пять ж/д терминалов, соответствующая мировым стандартам цифровизация и модернизация производства, общая диверсификация экспортных направлений, обеспечившая энергетическую безопасность страны.

- Критики в адрес компании всегда было немало, будут ли меняться принципы ее работы?

- Мы восприимчивы к критике, но давайте не путать ее с "черным пиаром". В работе такой большой компании, как "Транснефть", неизбежно возникают сложности. Но сила нашей команды в том, что мы успешно их решаем и идем вперед, постоянно совершенствуя свою работу.

- Какие у Транснефти" планы на ближайшее время?

- Главное сейчас - это обеспечение надежной работы системы и здоровья людей в беспрецедентных условиях эпидемии.

- В связи с сокращением добычи в рамках достигнутых соглашений с ОПЕК какие приходится решать проблемы?

- Мы работаем в тесном контакте с министерством энергетики и нефтяниками для минимизации издержек, связанных с изменением планов по добыче нефти и производству нефтепродуктов. Нам необходимо сохранить финансовую стабильность компании, для чего мы будем и впредь направлять свои усилия на повышение эффективности нашей работы и сокращение затрат.

- А есть ли то, что вы хотели бы изменить в "Транснефти"? Какой вы видите компанию через 10, может быть, 50 лет?

- Вы знаете, история компании созвучна истории всей нашей страны. От Советского Союза нам досталось большое, но обветшалое хозяйство. Мы не только привели его в порядок, модернизировали, но и значительно расширили, создав новые стратегические направления. Наша цель - сохранить стиль развития компании: современный, динамичный и эффективный.

Но "Транснефть" - это не только и не столько трубы. Это прежде всего наши сотрудники и их семьи. И я бы хотел, чтобы мы оставались компанией, которая позволяет нашим людям самореализоваться и через 10, и через 50 лет. В этом я и вижу свою задачу как руководителя "Транснефти".