Андрей Вдовин: у нас глазах на глазах происходит технологический переход

Директор московской школы рассказал о текущем состоянии цифровизации обучения

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о цифровизации обучения продолжает интересовать наших читателей. Есть разные мнения. Одно – все обучение следует перевести в онлайн, и, опираясь на поголовное наличие компьютеров, перевести учебный и даже воспитательный процессы в дистанционный формат. Он доказал право на существование в период пандемии. Но есть и другое мнение, которое высказал в беседе с нашим специальным корреспондентом Вячеславом Тереховым директор московской школы № 1310 Андрей Владимирович Вдовин.

- Вы как практик считаете возможным весь учебный процесс перевести в онлайн?

- Нет, ни в коем случае. Я считаю, что надо применять в школе разные формы. Именно такой подход расширяет учителям возможность работать с детьми. Естественно, живое общение никто отменить не может, да и нельзя.

Вообще, многие активности, которые сегодня используются в онлайн обучении, привычны как для школьников, так и для учителей. Педагоги и учащиеся московских школ умеют пользоваться ресурсами для учебы в дистанционном формате. Не случайно в недавнем исследовании компьютерной и информационной грамотности педагоги и школьники показали одни из самых высоких результатов в мире. Кроме того, столичные педагоги активно используют ресурсы "Московской электронной школы" в своей работе, получают гранты правительства Москвы за самые интересные и востребованные сценарии уроков.

Поэтому те возможности, которые мы получили с вынужденным в силу сложившихся обстоятельств переходом на дистанционную форму обучения, тоже уже никто не отменит, потому что и педагоги, и ученики увидели плюсы. Новые формы постепенно, не сразу конечно, будут внедряться и дополнят привычное нам обучение вживую. Не сразу, не потому что кто-то не хочет, а потому что возможности у школ в стране разные. И педагоги должны освоить новые формы более глубоко.

Повторю: никто и ничто не сможет заменить живое общение педагога с учеником и общение самих учеников друг с другом. Но эти новые дистанционные формы обучения позволят значительно расширить возможности школ и педагогов.

Например, есть в системе образования почетное звание "Учитель года". Его обладатель ведет урок в своей школе для двадцати учеников. Но если использовать дистанционную форму с возможностью для учеников и педагогов из разных школ нашей страны подключиться к занятию, то аудитория присутствия на уроке значительно расширится. Значит, с одной стороны, расширяется обмен опытом, а с другой – это реальная необходимость внедрения цифровой техники во все школы.

Для старшеклассников внедрение дистанционный формы — это плюс. Она позволяет им экономить массу времени, особенно для тех, кто уже определился с тем, по какой специальности пойдет учиться в вуз.

- Для старшеклассников изучать компьютер, конечно, необходимо, а для младшего возраста, скажем, до четвертого класса?

- Для этого возраста живое общение с учителем очень важно. Его ничем не заменить. Именно с помощью учителя малыши познают мир, а учитель не просто видит их, он их чувствует! Этого не сможет дать ни один компьютер.

- Как вы отнесетесь к такому утверждению, что сочинение в любых классах лучше писать на компьютере? По крайней мере, почерк не нужно выправлять. Психологи говорят в таком случае, что почерк – это характер человека и выправлять его, как показывает столетний опыт, значит влиять на развитие характера ребенка. А может правильный компьютерный текст и влияет по-своему на тот же характер?

- Повторюсь, что дистанционная форма ни в коем случае не отменяет очную форму обучения. Она дополняет привычное нам обучение и дает новый набор возможностей. Учиться письму очень важно. Важно не только для почерка, но и потому, что когда пишешь ручкой, то лучше чувствуешь текст. Правда, это касается тех, кто привык писать от руки. Но жизнь с определенного, даже школьного возраста, диктует необходимость овладеть быстрым печатанием. Приведу свой пример. Я вначале текст пишу ручкой, а потом перепечатываю на компьютере. Мне так проще. А мой сын, студент третьего курса, не нуждается в ручке и в этом переходе. Он сразу печатает. И на лекции он ходит с ноутбуком. Это другое поколение. У меня на глазах происходит этот технологический переход.

Человечество в своем развитии проходило разные эпохи. Когда началось книгопечатание, то считалось, что письменная культура отмирает: живую книгу мы подменяем печатной. И было это почти семьсот лет назад. Думаю, что сейчас происходит такой же технологический переход. Вернее, это его начальный период.

- Надо ли школьников обучать грамматике и правописанию, если компьютер сам может исправить все ошибки.

- Хочу еще раз повторить, что учиться писать ручкой очень важно. Да, тогда необходимо знать и грамматику, и другие законы языка. Это необходимо и для написания на компьютере. А именно с помощью компьютера происходит любая коммуникация вне школьных стен. К чему это приводит? Жизнь сама упрощает работу с языком. Мы много учили правила, чтобы знать русский язык, грамотно писать и читать. Но, хотим мы того или нет, а остановить цифровизацию жизни мы не сможем. Google анонсировал скорый выход приложения, которое будет преобразовывать голосовые сообщения в письменные.

Цивилизация сейчас пошла по такому пути. При этом, безусловно, школа будет продолжать обучение в традиционной очной форме c использованием современных технологий.

- Можно ли определять школы с экономической стороны: выгодно ее содержать или нет? По разным причинам – удаленность, размеры и т.д. Надо ли объединять несколько школ в одну, получая усредненный вариант: ни большая, ни маленькая, ни сильная, ни слабая, но объединенная.

- Сегодня в больших школах в Москве, которые пришли на смену большому количеству маленьких, есть все для раскрытия таланта каждого ученика. Теперь здесь объединены возможности нескольких образовательных организаций в интересах школьников и их семей, при этом сохранена преемственность образовательных программ.

Вспомните, как было раньше. Было несколько элитных школ, как правило, в Центральном округе, куда родители старались всеми силами своих детей пристроить. А теперь у каждого ученика есть огромные возможности выбора, чтобы реализовать себя в рамках одной школы, независимо от того, находится эта школа в ЦАО или в Новой Москве.

Например, выпускники нашей школы каждый год поступают и в МГУ, и в Физтех, и в Бауманку, и в Высшую школу экономики, т.е. в ведущие вузы России. И это результат того, что для всех школ сегодня созданы равные возможности, которых раньше не было. Если еще 10 лет назад школы финансировались в зависимости от своего статуса, то сейчас благодаря переходу на нормативно-подушевое финансирование все школы столицы получили равные возможности.

В итоге сейчас школы - это многопрофильные образовательные комплексы, где на выбор старшеклассников есть не менее трех профилей (медицинский, инженерный, академический, кадетский, ИТ), тогда как в 2010 году такая возможность была только в 1% школ.

А благодаря тому, что детские сады стали частью больших школ, в нашем городе обеспечена связь всех ступеней образования. Например, малыши из дошкольной группы без стресса переходят в 1 класс этой же школы.