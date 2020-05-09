Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания

Вице-премьер РФ рассказал о секрете успеха советских "Катюш" и "Андрюш" и назвал сроки поставок Су-57 в войска

Юрий Борисов Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В РФ создают новые снайперские комплексы для армии, все элементы системы ПВО С-500 изготовлены и проходят испытания, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов. В интервью, приуроченному к Дню Победы, он рассказал о секрете успеха советских "Катюш" и "Андрюш" и назвал сроки поставок Су-57 в войска.

- Юрий Иванович, по-настоящему легендарное оружие времен Великой Отечественной войны - реактивные системы залпового огня ("Катюша", "Андрюша"). В чем был секрет успеха этой техники?

- Вы правы, оружие действительно легендарное. В 1941 году "Катюша" представляла собой рельсовую артиллерийскую установку, стреляющую оперёнными снарядами калибра 132 мм без двигателя. Чуть позже сделали "Ванюшу" - снаряды летали по тому же принципу, но калибр был уже 300 мм. И только в 1944 году советскую армию оснастили новой модификацией – "Андрюшей" с турбореактивными снарядами. Отсюда можно вести отсчёт нашей реактивной артиллерии.

Безусловно, все три модификации внесли весомый вклад в победу во время Второй мировой. Большая площадь поражения целей, дешевизна реактивных снарядов, возможность их массового производства - все эти показатели сделали реактивную артиллерию нашей страны одной из лучших в мире. Потомки гвардейских минометов - 122-мм реактивная система залпового огня "Град", 300-мм реактивная система залпового огня "Смерч" на протяжении многих лет находятся на вооружении нашей армии.

Потенциал, заложенный отечественными конструкторами в эти системы залпового огня, позволили провести их глубокую модернизацию, связанную в первую очередь с автоматизацией боевых машин, увеличением могущества боеприпасов, переходом на базовые шасси отечественных производителей.

- Сейчас ОПК работает над новым поколением таких систем?

- Приняты на вооружение и в настоящее время поставляются в войска 122-мм реактивная система залпового огня "Торнадо-С" и 300-мм система "Торнадо-Г". В состав систем входят новые типы реактивных снарядов, позволяющие в несколько раз повысить боевую эффективность, значительно увеличена дальность и точность стрельбы, автоматизирована система управления комплексами.

В настоящее время продолжаются работы по дальнейшему наращиванию боевого потенциала реактивных систем.

- Еще одна легенда ВОВ - винтовка Мосина. Потом промышленность создала снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которая остается эталоном до сих пор. Ведутся ли в России работы по созданию новых дальнобойных снайперских комплексов?

- Развитию снайперского оружия уделяется значительное внимание. Помимо легендарной винтовки СВД, последняя модернизация которой проведена при создании современного комплекта боевой экипировки "Ратник", на вооружении стоят снайперские комплексы крупного калибра, а также специальные (бесшумные) винтовки.

В настоящее время ведутся работы по разработке 7,62-мм перспективной самозарядной винтовки, предназначенной для замены СВД и ее модификаций, 9-мм автомата малогабаритного бесшумного взамен ВССМ, а также самозарядных снайперских комплексов под новые для Вооруженных Сил РФ калибры.

- Винтовка "Точность" так и не смогла пойти в войска из-за большого количества иностранных компонентов?

- Действительно, винтовки, разработанные в рамках ОКР "Точность", имеют большое количество импортных комплектующих и закупаются только для оснащения подразделений специального назначения. В то же время завершаются работы по доработке винтовок с использованием отечественных комплектующих, что позволит при положительном результате работ рассмотреть возможность оснащения ими подразделений Вооруженных Сил РФ.

- Как идет работа по проекту Су-57 (ПАК ФА)? Нет ли задержек?

- Программа государственных испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Су-57, оснащенного управляемыми авиационными средствами поражения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", вступила в завершающую фазу. Машины проходят многочисленные жесткие испытания. В активе уже более 3500 полётов. Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Самолёт сможет применять большое количество новых средств поражения.

- Серийные поставки в войска состоятся в этом году?

- Государственный контракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки.

В 2020 году планируется поставить самолёты из установочной партии, в дальнейшем - существенно увеличить объемы. Кроме того, выполняются работы по наращиванию боевых возможностей ПАК ФА путем дооснащения перспективными авиационными средствами поражения большого радиуса действия и перспективной силовой установкой.

- В РФ очень часто показывают новейшую технику на парадах Победы. Когда ждать на памятном мероприятии С-500 "Прометей"?

- Все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания. Показ элементов новой системы на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не планируется.