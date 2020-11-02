Первый зампред ВТБ: Человеческого общения не хватает, но жить рынок может и без него

Юрий Соловьев рассказал "Интерфаксу" о работе в новых условиях

Юрий Соловьев Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса, снесшая в этом году на своем пути немало привычных бизнес-сообществу мероприятий, серьезно видоизменила и одно из центральных событий российской деловой повестки - инвестиционный форум "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" В этом году он прошел в онлайн-формате, который, впрочем, не сильно сказался на содержании форума - в нем традиционно приняли участие и президент Владимир Путин, и завсегдатаи макропанели - глава ЦБ и профильные министры.

О том, как работать с корпоративными клиентами и проводить сделки в новых реалиях, в интервью "Интерфаксу" рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, стоявший у истоков как форума, так и инвестбанковского бизнеса группы.

- Корпоративный банковский бизнес, возможно, не так сильно затронули прямые ограничения из-за пандемии коронавируса, как потребительские сегменты экономики, но и он был вынужден адаптироваться под изменившиеся внешние условия. Как выстраивается коммуникация с корпоративными клиентами с учетом новых реалий?

- К сожалению, коронавирус вносит свои коррективы во все, и привычный уклад жизни очень сильно изменился. Даже физические ощущения от нашего форума "Россия зовет!" раньше были другие - когда вы заходите и вас буквально накрывает этой энергией, исходящей от огромного количества собравшихся участников.

Но как всегда, у любого явления есть и позитивная, и негативная сторона. Что позитивного? Мы вынуждены были, так же, как и в других областях человеческого общения и работы, прийти к новым, в первую очередь, цифровым решениям.

Например, в этом году запустили выдачу первой на рынке онлайн-ипотеки. Первую ипотеку мы сделали с компанией "ПИК", которую я всегда очень хвалю. На мой взгляд, Сергей Гордеев сделал колоссальные шаги, которые отразились на всей индустрии строительства. Он и нас сподвиг на очень быстрые изменения. Если вы помните, в апреле продажи квартир резко упали, было несколько недель, когда они практически пришли к единичным цифрам - даже для такой большой корпорации, как "ПИК". И вот этот быстрый ответ под давлением сложившихся обстоятельств, который совпал с мерами правительственной поддержки - снижением ставки по льготной ипотеке и другими, и возможность делать сделки онлайн - это действительно спасло и строительный сектор, и нас заставило работать по-новому.

Что удивительно - у нас были сделки, где клиенты покупали квартиру у "ПИКа" из США, из Турции, из Израиля, раньше такое было сложно представить. Это, наверное, одна из тех позитивных вещей, которые случились.

Дальше, мы научились делать электронные гарантии, выдавать электронные кредиты. Все эти процессы шли и до того, но шли постепенно, потому что иногда люди не хотят каннибализировать свои собственные продукты, иногда для этого требуются дополнительные бюджеты, иногда это требует дополнительных усилий - временных, человеческих, для того чтобы сдвинуть и сделать вот такой технологический disruption. Тут пришлось все делать буквально за неделю, и это очень сильно двинуло нас вперед как партнера всех наших больших компаний.

При этом я должен отметить: все равно человеческого общения до конца не заменить, поэтому мы продолжаем встречи, хотя очень многое пришлось перевести в онлайн. У нас, скажем, есть традиция: когда закрывается какая-то большая сделка или размещение, где было потрачено много сил, - например, нужно было добиться именно этой группы инвесторов, или когда бьются какие-то рекорды по количеству, по форме сделок, мы устраиваем совместно с клиентами ужины в честь успешного окончания работы. К сожалению, в этом году пришлось их практически все отменить. Но несколько раз мы делали ужины онлайн, хотя, честно скажу, ощущения от них совершенно не те.

Мы сократили количество встреч, но в моем графике, наверное, порядка 50-70% все равно приходится на реальное общение. С теми, кто переболел, даже общаемся без масок. В основном же проводим встречи в масках, на социальной дистанции. Тем не менее, все равно клиентские встречи, абсолютно точно, до конца убрать нельзя. Успех переговоров во многом зависит от того, как выстроено личное общение. Здесь играют роль и психологический фактор, и уровень доверия. Иногда бывают достаточно сложные человеческие вопросы, которые можно обсудить только с глазу на глаз. С другой стороны, при помощи целой массы цифровых инструментов мы можем делать бизнес онлайн, встречаясь при необходимости и с соблюдением мер предосторожности.

- Подготовка сделок на рынках капитала тоже вся ушла в онлайн, теперь вместо привычных road show телефонные конференции - как в IPO, так и в евробондах. Насколько это комфортно для компаний и инвесторов?

- Есть люди с наработанными связями, с наработанным track-record, для них это - относительное неудобство. Для компаний, которые выходят на рынок первый раз, это действительно чуть более сложный элемент, но и в такой форме работа продолжается. Вы видите, этот год - рекордный по выпускам. Один из рекордных годов за историю России по объему выпуска всех долговых инструментов. Это касается и министерства финансов, главного государственного заемщика, который показал колоссальную цифру, очень быстро смог мобилизовать финансовые ресурсы. Мы видим на рынке и квазисуверенные имена, и частные компании. Огромное количество долговых инструментов было выпущено, причем есть и новые формы - вечные облигации для корпоративного сектора именно на международном рынке, для международных инвесторов. В рублевом выпуске вечных бондов РЖД, который мы размещали, тоже были иностранные инвесторы.

Поэтому нельзя сказать, что невозможность человеческого общения каким-то образом реально ограничивает существование рынка. Этого не хватает, но без этого можно жить.

- Одной из громких сделок года стало ваше партнерство в "Деметра Холдинге" со структурами Винокурова и Боллоева. Акционерная конструкция в СП - финальная на обозримом временном горизонте? Или возможно появление новых партнеров, изменение долей нынешних? Это довольно инвестиционно емкий бизнес, ваши партнеры готовы наряду с ВТБ вкладываться в его развитие? Или сейчас нет потребности в деньгах акционеров?

- Мы на этой акционерной структуре пока остановились, и она будет неизменна в обозримом будущем. Партнеры, которых мы давно знаем по разным инвестициям, достаточно проверены, достаточно известны, с опытом инвестирования именно в этих отраслях. Если вы посмотрите их предыдущий опыт, вы увидите определенные связи и наработки. Поэтому нам комфортно в таком акционерном составе двигаться в будущем.

По поводу инвестиций - это действительно капиталоемкий сектор, но пока долговая емкость самой компании, самой вертикальной структуры, которую мы выстроили, достаточна для того, чтобы развиваться на свои собственные ресурсы, дополнительных инвестиций со стороны акционеров не требуется.

У нас достаточно большие планы - мы совместно со стратегическими партнерами определили приоритеты в развитии холдинга, построении единой торгово-логистической цепочки и получении синергии между всеми элементами этой цепочки. Важно, что на днях мы заключили первую сделку - это покупка первого элеватора, мы приобрели 100% в ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов". Элеватор расположен в Ставропольском крае, его мощность единовременного хранения составляет 75 тыс. тонн. Это первый элеватор в нашем периметре. Мы будем продолжать наращивать мощности объемов хранения и в будущем.

В марте этого года мы приобрели 50% в глубоководном терминале в порту в Тамани. У терминала отсутствует приемка зерна в железнодорожных вагонах в связи с отсутствием железнодорожной ветки. Мы совместно с РЖД и с нашими акционерами второй доли, а это наш западный партнер, сейчас работаем над тем, чтобы ее провести и увеличить или добавить приемку зерна в железнодорожных вагонах.

Важным событием текущего сезона стала инициатива ассоциации добросовестных участников рынка по недопущению движения автомобилей с перегрузом. Важнейшая тема. Она очень позитивно должна сказаться на качестве дорог, на увеличении собираемости налогов, на "опрозрачивании" всего бизнеса. Все компании нашего холдинга подписали меморандум об отказе от использования в своей деятельности машин с превышением допустимой массы с 15 сентября. Рынок автомобильных перевозок очень распылен и не организован, поэтому перегруз приводил к разрушению дорог и к опасным ситуациям на дорогах при движении. Полностью поддерживаем переход на цивилизованную форму и строго за этим смотрим.

- Еще одна большая история с вашим участием - это "Магнит". На фоне увеличения доли Marathon Group Александра Винокурова в "Магните" у рынка складывается ощущение, что именно она все больше становится некоей движущей силой в компании. Вы сами как смотрите на текущую ситуацию?

- Компанией управляет совет директоров, который принимает решение по найму менеджмента. Совет директоров устроен таким образом, что чем больше у вас акций, тем больше кандидатов вы можете выдвигать и соответственно за них голосовать. Два человека находятся в совете директоров со стороны ВТБ, они были изначально. Количество членов совета директоров мы, по-моему, не меняли. Есть совет директоров, есть собрание акционеров, на собрании акционеров вы голосуете тем количеством акций, которые у вас есть. У "Магнита" гигантский free float, большое количество акционеров голосует через ассоциацию инвесторов. Соответственно, с этой точки зрения, на мой взгляд, абсолютно ничего не поменялось. Управляет компанией в понимании операционной деятельности правление во главе с Яном Дюннингом. И мы очень рады тому, что, на наш взгляд, сложилась очень сильная менеджерская команда на сегодняшний момент. Мы это четко видим по результатам "Магнита".

- Вы сами довольны инвестициями в компанию?

- Мы очень довольны. Достаточно долго пришлось перестраивать процесс внутри компании. Большая работа была сделана менеджерской командой Яна Дюннинга по улучшению ассортимента, развитию функций категорийного менеджмента, улучшению доступности товаров на полках. Успешно внедрена, очень быстро причем, уникальная кросс-форматная программа лояльности, которой недавно не было. Когда мы пришли в компанию, даже начала проработки этого проекта не было. На сегодняшний момент более 34 млн активных пользователей, и доля продаж с использованием карт лояльности достигла 66%. Компания делает очень сильный упор на развитие собственных торговых марок, обновила эту систему и продолжает. Это один из самых маржинальных видов торговли для "Магнита". Из экстенсивного роста пришли к фокусу эффективности интеграции, сокращает издержки, будет продолжать это делать. В первом и втором кварталах, как результат, впервые за несколько лет "Магнит" стал лидером на российском рынке.

У компании новый совет директоров. После того, как он был собран, нащупывали, каким образом правильно двигаться вперед. Мы очень рады той менеджерской команде, которая сейчас там есть, и тем результатам, которые она показывает. Если вы возьмете пять крупнейших игроков России на этом рынке, они контролируют совокупную долю в 29%, в Германии - 74%, а в Великобритании - 61%. Поэтому рост вот такой цивилизованной, концентрированной розничной торговли, с нашей точки зрения, будет достаточно большой. Естественно, здесь очень важна цифровизация, и компания тоже очень много готовит проектов, часть из них уже запущена, и это тоже мы увидим в ближайшем будущем, результаты этих проектов.

- Планов по продаже доли в "Магните" у вас сейчас нет?

- Мы пока собираемся оставаться акционером, очень довольны инвестицией и считаем, что это часть нашей стратегии по выражению нашего риска в цифровизации. Для нас это не ежеминутная или ежесекундная финансовая инвестиция, когда мы покупали долю в компании, мы изначально говорили про три - пять лет владения пакетом, возможно, это будет даже более длинный срок. Поэтому все пессимисты или люди, которые ищут какую-то конспирологию, они на сегодняшний момент точно не правы.

- Недавно стало известно о выходе ВТБ из капитала "Первого канала". Почему вторая сторона этой сделки не раскрывалась? ВТБ называл сделку по покупке 20% канала "частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы". Вам удалось заработать на продаже доли?

- Мы связаны договором о конфиденциальности, поэтому ничего комментировать по самой сделке не могу. Скажу так: на этой сделке мы ничего не потеряли.

- ВТБ является крупнейшим кредитором FESCO, как вы оцениваете текущее положение дел в компании, вовремя ли обслуживается долг?

- Будучи кредитором, мне сложно, да и не хочется комментировать менеджерские или акционерные конфликты и войны. Нас, конечно, беспокоит то, что происходит, мы следим и за новостями, и пытаемся говорить и с акционером, и с менеджментом компании, но комментировать я бы это не хотел. С точки зрения кредитора, пока все обязательства были абсолютно точно погашены в срок, это включает и проценты, и амортизацию кредита, поэтому с этой точки зрения претензий к компании совершенно никаких. И до пандемии, и сейчас она развивается достаточно динамично.

- Наблюдательный совет ВТБ в феврале одобрил сделку по продаже 10% акций в ангольском Banco VTB Africa S.A. Что сейчас с этими планами?

- Да, мы одобрили сделку со своей стороны, надеемся, что со временем она реализуется. Но пока, к сожалению, на фоне пандемии коронавируса она очень сильно замедлилась. Не остановилась, но замедление существенное со стороны ангольских партнеров.