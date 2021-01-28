Глава управления ФСИН России: в 2020 году страна серьезно продвинулась на пути гуманизации уголовной политики

Елена Коробкова рассказала о позиции ФСИН по делу Навального и об итогах работы в минувшем году

Елена Коробкова Фото: Пресс-служба

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова рассказала обозревателю "Интерфакса" Кириллу Мазурину об итогах прошедшего года, подробно разъяснила позицию ведомства по уголовному преследованию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Алексея Навального.

- Елена Алексеевна, каковы итоги работы управления в 2020 году, результаты по основным направлениям деятельности?

- Прошедший год позволил нам серьезно продвинуться на пути гуманизации уголовной политики. Сегодня более 70% всех назначаемых российскими судами наказаний не связаны с лишением свободы. Напомню, альтернативой заключению сегодня являются:

четыре вида наказаний (обязательные и исправительные работы, ограничение свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью);

пять уголовно-правовых мер - условное осуждение, отсрочка отбывания наказания в связи с беременностью или наличием ребенка, отсрочка лицам, признанным больным наркоманией, контроль за осужденными (без лишения свободы), на которых возложена обязанность пройти лечение от наркомании, а также за осужденными, страдающими расстройством сексуального предпочтения (педофилией), которым назначены меры медицинского характера;

меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога.

Описанные виды наказаний в настоящее время в Российской Федерации исполняют 81 уголовно-исполнительные инспекции, в состав которых входят 1348 филиалов. Сотрудники инспекций в прошлом году осуществляли контроль в отношении 942 тыс. человек, в том числе 13,4 тыс. несовершеннолетних.

На 1 января 2021 года на учете уголовно-исполнительных инспекций состояли 463,7 тыс. человек, из них 4,3 тыс. несовершеннолетних.

- Скольким осужденным наказание заменено на более мягкое, а скольким - наоборот?

- Одна из основных задач, стоящих перед инспекциями - это предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете. Благодаря проводимой работе в 2020 году удалось снизить уровень повторной преступности среди подучетных лиц, в том числе среди несовершеннолетних осужденных. В числе принимаемых профилактических мер - проведение индивидуальных бесед с осужденными, оказание им содействия в трудоустройстве, получении психологической помощи, восстановлении утраченных документов, контроль за поведением осужденных по месту жительства, работы (учебы), в общественных местах и выполнением ими возложенных судом обязанностей, соблюдением установленных ограничений, другие мероприятия, проводимые в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, иными органами системы профилактики, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями.

При нарушении осужденным установленного порядка и условий отбывания наказания он вызывается в инспекцию либо посещается по месту жительства, с ним проводится беседа, выясняются причины допущенного нарушения и выносится письменное предупреждение о замене назначенного наказания более строгим видом (отмене условного осуждения, отсрочки отбывания наказания).

В случае злостного нарушения установленного порядка и условий отбывания наказания, систематических нарушений со стороны подучетных лиц в соответствии с действующим законодательством в суд направляются материалы для принятия соответствующего решения.

Так, в 2020 году в отношении нарушителей по представлениям инспекций судами приняты решения о замене наказания более строгим видом, отмене условного осуждения (отсрочки отбывания наказания) и исполнении наказания, назначенного приговором суда, изменении меры пресечения на содержание под стражей, в отношении 51 тысячи подучетных лиц, в том числе 19,4 тыс. осужденных к исправительным работам, 12,8 тыс. осужденных к обязательным работам, 11,4 тыс. условно осужденных, 4,6 тыс. подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий, залога, 2,6 тыс. осужденных к ограничению свободы, 200 осужденных с отсрочкой отбывания наказания.

- Невольно возникает вопрос об Алексее Навальном, который, по данным вашего ведомства, неоднократно нарушал этот порядок.

- Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности - минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. На него судом была возложена обязанность дважды в месяц являться на регистрацию в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. Подобную обязанность суды устанавливают в отношении подавляющего большинства условно осужденных. По фактам данных нарушений ему выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Частью 2 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае уклонения условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей или нарушения общественного порядка, суд по представлению инспекции может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.

Указанная профилактическая мера в 2020 году была применена в отношении более 77 тысяч условно осужденных. Такая же мера за допущенные нарушения была применена в 2017 году в отношении Навального.

В соответствии с частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности, либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции обязан направить в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. При этом систематическим неисполнением обязанностей является невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом.

Во время лечения Навального сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись. Однако и после выписки из клиники с октября 2020 года на регистрацию осужденный также не являлся. Только спустя месяц Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, где по его словам восстанавливает здоровье. Официальные документы об этом предоставлены им не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию. При этом он был предупрежден, что предоставленная им информация не имеет юридической силы и в отношении него могут быть приняты меры. Несмотря на это предупреждение, он так и не явился на очередную регистрацию в инспекцию.

В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного после выписки в октябре 2020 года из берлинской клиники не было известно ФСИН, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря он был объявлен в розыск.

В результате 29 декабря 2020 года уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве в суд внесено представление об отмене Навальному условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Таким образом, все напрямую зависит от поведения лица, которому судом при вынесении приговора был дан шанс на исправление без изоляции от общества и предоставлена возможность для его реализации.

В прошлом году более 137 тыс. условно осужденных таким шансом воспользовались и успешно отбыли назначенный испытательный срок.

При этом в отношении осужденных, доказавших исправление своим поведением, а также возместивших причиненный преступлением вред, инспекции на основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса РФ обращаются в суд с ходатайствами о досрочной отмене условного осуждения и снятии судимости.

Только в 2020 году судами по нашим материалам принято более 14,5 тысяч таких решений. Еще 62 тысячи подучетных лиц к нам поступило из исправительных колоний, это те осужденные, которым в порядке статьи 80 Уголовного кодекса неотбытая часть лишения свободы была заменена более мягким видом наказания, уже не связанным с изоляцией от общества. В основном, здесь речь идет об ограничении свободы, исправительных работах и принудительных работах.

- Как раз о принудительных работах. С 2017 года в России применяется этот новый вид наказания. Расскажите, как он показал себя на практике.

- В настоящее время исправительные центры и участки, функционирующие как исправительные центры, созданы в 75 субъектах Российской Федерации, в течение 2020 года на учете в данных учреждениях состояло более 12 тыс. осужденных к принудительным работам.

Основной целью принудительных работ является исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение их к труду. Институт замены неотбытой части лишения свободы принудительными работами направлен на повышение эффективности системы мер социальной адаптации осужденных. Условия отбывания принудительных работ в исправительных центрах под надзором администрации существенно отличаются в сторону смягчения от условий отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях и способствуют скорейшей ресоциализации осужденных.

Принудительные работы - это своего рода социальный лифт, позволяющий адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить социальные и родственные связи. Осужденные живут в общежитиях, привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы, получают заработную плату.

Находясь в исправительном центре, осужденный получает возможность учиться и приобрести профессию, трудоустроиться, свободно распоряжаться по своему усмотрению заработанными денежными средствами, одним словом, идти по дальнейшему жизненному пути практически свободным человеком. Есть, конечно, и такие, которые не оправдали оказанного доверия, допустили нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка исправительных центров, и в результате были направлены для дальнейшего отбывания наказания обратно в места лишения свободы. В 2020 году было 1350 таких осужденных.

Активная работа проводится по созданию участков исправительных центров на объектах предприятий, использующих труд осужденных. Такие участки созданы в Приморском крае, Пермском крае, Воронежской и Новгородской областях. Еще в 13 регионах достигнуты договоренности с руководством предприятий о создании общежитий для размещения и трудоустройства осужденных в ближайшей перспективе.

Надо сказать, что указанная форма отбывания осужденными наказания с проживанием в общежитиях, созданных непосредственно при предприятиях, на которых они работают, является наиболее перспективной, поскольку позволяет минимизировать издержки на размещение и содержание осужденных, обеспечить их гарантированное трудоустройство и вызывает особый интерес со бизнес-сообщества в условиях ограничения притока иностранной рабочей силы в рамках проводимых противоэпидемиологических мероприятий в стране.