Замглавы En+: ожидаем листинг высокоуглеродной компании до конца года

Олег Мухамедшин рассказал о планах по разделению активов "Русала" и о возможном участии в buyback "Норникеля"

Олег Мухамедшин Фото: Пресс-служба

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора En+ Group по стратегии и рынкам капитала, директор по стратегии и связям с инвесторами "Русала" Олег Мухамедшин в ходе ПМЭФ прокомментировал "Интерфаксу" сроки и детали spin off высокоуглеродных активов, прогнозы по реализации потенциала этой сделки, привлечение финансирования под госгарантии для программы модернизации мощностей и планы "Русала" по участию в обратном выкупе акций "Норникеля".

- Как изменится профиль долга "Русала" (Al+) и capex после выделения высокоуглеродной компании? Аналитики опасаются роста долговой нагрузки "Русала" (Al+) после spin off высокоуглеродной дочки, так как при производстве на уровне 60% от нынешнего "Русала" Al+ оставит себе более 85% долга.

- Разделение активов будет сопровождаться разделением долга. И это разделение будет пропорциональным на базе долгосрочных финансовых моделей. Обе компании будут иметь комфортные уровни долга, которые позволят его обслуживать, а также обеспечивать необходимый уровень капиталовложений. В долгосрочной перспективе после распределения активов долг снизится, хотя и сейчас он ниже 2 EBITDA, что уже очень комфортно.

Процесс выделения активов в новую компанию потребует согласия со стороны кредиторов. Если кредиторам "Русала" будет некомфортно, они этот процесс просто не поддержат. Ведем также обсуждение с крупными акционерами "Русала" в преддверии собрания акционеров.

Новая компания будет находиться в первой квартиле по себестоимости производства, учитывая, что в нее перейдут все российские глиноземные активы, что обеспечит низкие затраты на логистистику.

- Какие примерные сроки появления новой компании и где она будет листингована?

- Планируем, что новая компания будет публичной, возможно, с листингом на Московской бирже. Для этого потребуется регистрация проспекта. Мы предполагаем, что она произойдет осенью, а листинг новой компании - до конца года. Международный листинг, наверное, не будет иметь особого смысла, исходя из профиля активов новой компании - они только российские.

- Когда будет определен финальный сценарий механизма разделения активов? Насколько безальтернативен вариант распределения акций "новой компании" pro rata между акционерами "Русала"?

- Мы прорабатываем разные сценарии. Но En+ как ключевой акционер "Русала" будет голосовать за сценарий распределения акций пропорционально всем существующим акционерам, исходя из того, что это самый прозрачный и справедливый способ выделения активов. Не требующий, например, сложных переговоров об оценке и т.д. Такой механизм даст возможность всем акционерам самостоятельно принять решение о том, в каких активах он захочет оставаться.

Разделение даст возможность выбора инвесторам, фокусирующимся на "зеленой" повестке. У многих таких инвесторов уже прописана в мандатах невозможность инвестировать в компании с высоким углеродным следом. Если не сделать этого разделения, некоторые инвесторы могут продавать акции, исходя из того, что в портфеле "Русала" есть высокоуглеродные активы.

- Какие еще плюсы от разделения активов вы находите?

- Еще один плюс разделения - премия за металл с низким углеродным следом. Уже сейчас премия достигает $50 за тонну. Многие клиенты хотят поставить на свою продукцию отметку, что она произведена из чистого материала, потому что это уже сформированный в развитых странах запрос конечного потребителя.

Есть тренд и желание клиентов покупать металл с минимальным углеродным следом. И есть желание инвесторов иметь возможность выбора. Это глобальный тренд: к примеру, Anglo American выделила свои угольные активы, в России Evraz занимается тем же самым.

Мы рассчитываем, что стоимость двух активов (Al+ и новая компания) должна превысить нынешнюю стоимость из-за реализации этого скрытого потенциала.

- Когда могут быть оформлены госгарантии на программу модернизации мощностей заводов в Сибири? Произойдет ли это в рамках готовящейся Минфином программы "зеленых гарантий"?

- Рассчитываем, что сможем получить финансирование в 2022-2023 гг. В организации будут участвовать российские банки, возможно и участие зарубежных. Ограничений нет, будем исходить из того, кто может дать оптимальные условия.

Мы договорились с государством о том, что господдержка будет оказана в форме гарантий по кредитам, которые планируем привлекать на модернизацию. Как вы знаете, мы приняли фундаментальное решение, что все наши российские заводы, производящие алюминий по технологии Содерберга, должны быть модернизированы. Мы уйдем от этой технологии в течение 10 лет, все эти заводы будут переведены на технологию обожженного анода.

Принцип разделения был в том, чтобы глиноземные активы с более высоким углеродным следом будут объединены с модернизируемыми заводами. В реальности глиноземные заводы будут модернизированы тоже. У новой компании будет другая стратегия, в отличие от Al+, которая будет наращивать производство алюминия с низким содержанием углерода. Новая компания будет полностью сфокусирована на масштабную модернизацию и переход на новые технологии без увеличения объёма продукции.

Госгарантии - это другой уровень кредитного риска. Это финансирование с более низкой процентной ставкой. При этом конечно, новая компания сама будет выплачивать и весь кредит, и проценты по нему. Вопрос именно в банковской ставке. Программа долгосрочная и средства для финансирования модернизации будут выделяться последовательно, по графику.

В свою очередь, Al+ будет фокусироваться на финансировании за счет "зеленых" инструментов: "зеленые" облигации, новые виды синдкредитов [привязанные к показателям ESG].

- "Русал" планировал поставлять на завод в Кентукки премиальную продукцию Тайшета. Если проект не реализуется, не повлияет ли это на перспективы достройки второй очереди Тайшетского завода?

- Решение о достройке второй очереди Тайшета пока не принято. Но проблем со сбытом продукции с низкоуглеродным следом нет, поэтому продукция Тайшета в любом случае будет широко востребована [даже если СП c Braidy не состоится].

- Планирует ли "Русал" участвовать в buyback "Норникеля"? Договорился ли "Русал" с банками об освобождении из залога части доли в "Норникеле" для того, чтобы предложить ее в ходе buyback?

- Обратный выкуп предусматривает премию. Очевидно, что нужно использовать любые возможности, чтобы получить дополнительный денежный поток. Если банки-кредиторы дадут такую возможность, очевидно, она будет использована. Мы уже обсудили такую возможность, и банки приветствуют любые дополнительные возможности для улучшения финансового положения "Русала".

Погашение приобретенных "Норникелем" это согласованный вопрос, он является однм из условий buyback.