Председатель ОНК Москвы: в тюрьмы стали сажать чаще

Георгий Волков рассказал о ситуации в московских СИЗО и о плане работы на 2022 год

Георгий Волков Фото: ОНК Москвы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков в интервью "Интерфаксу" подвел итоги деятельности комиссии в уходящем году, рассказал о системных проблемах московских СИЗО и поделился планами ОНК на следующий год.

- Георгий Рудольфович, конец года – это всегда время подводить некоторые итоги. Как вы оцениваете работу ОНК Москвы в 2021 году?

- Работу комиссии в текущем году я оцениваю очень позитивно, потому что, несмотря на пандемию, несмотря на то, что члены комиссии сами были в непростой ситуации, некоторые даже серьезно переболели, мы все равно получали обращения граждан и каждый день посещали следственные изоляторы и отделы полиций. В этих условиях члены комиссии понимали, что надо действовать, потому что, когда мы оставляем людей в СИЗО без своего внимания, условия их содержания могут ухудшаться. Оценка работы положительная, и я рад, что комиссия в этом году справилась.

- Насколько сложно было работать в условиях коронавирусных ограничений?

- Ограничение покамерного обхода очень затрудняло нашу работу. Долгое время мы не могли посещать камеры, не могли видеть условия содержания людей своими глазами. Раньше мы могли за одно посещение посетить до ста человек, просто заходили в камеры, задавали вопросы и работали в таком групповом порядке, а потом индивидуально решали все вопросы конкретно с каждым человеком. А последнее время мы работали только по полученным обращениям, члены комиссии могли вызвать конкретного человека в следственный кабинет, либо в комнату краткосрочных свиданий, и это усложнило нашу работу. За три часа мы могли качественно побеседовать с десятью людьми, когда при покамерном обходе за три часа можно пройти практически половину изолятора, то есть сотни людей опросить и отреагировать на их проблемы.

Сейчас покамерный обход стал снова нам доступен. С приходом нового директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева ситуация изменилась, и мы смогли посещать содержащихся под стражей в камерах. Я считаю, что это значительно поменяет ситуацию с соблюдением прав человека и в ближайшее время мы вернем ее к норме, которая была до запрета.

- Как в целом столичные СИЗО справились с пандемией?

- СИЗО справились с пандемией достаточно хорошо, у нас сейчас вакцинировано более 80 процентов содержащихся в них людей. Но поскольку идет постоянная ротация (подозреваемых и обвиняемых), - все-таки в столице в основном следственные изоляторы, и только одна колония-поселение, - я думаю вряд ли процент будет больше. Но это достаточно высокий процент. Заболевших в принципе не существенное количество. Когда мы последний раз запрашивали информацию, менее 20 человек болели коронавирусом.

- Какие проблемы сохраняются в СИЗО, помимо связанных с коронавирусом?

- Если брать Москву, то у нас есть бытовые проблемы, которые постоянно возникают. Большие проблемы есть в вопросах медицины, и не всегда это момент, когда своевременно реагирует медицинская часть. Само ведомство (УФСИН) не имеет возможности оказать многие медицинские услуги, например в таком большом управлении до сих пор нет аппарата МРТ, аппарата КТ. Это при всем при том, что у нас содержится более 10 тысяч человек в этих изоляторах, они не осуждены, им всего лишь избрана мера пресечения, то есть наложены определенные ограничения. Отсутствие возможности в полном объеме получить медпомощь, и получить ее своевременно - это серьезная проблема. Да, есть возможность вывести человека в гражданскую больницу, например в 20-ю клиническую городскую больницу, но это зачастую требует долгого времени. Конечно, мы хотели бы видеть медицину на более серьезном уровне, у нас есть несколько предложений, которые, я думаю, серьезно смогут исправить этот вопрос.

- Решена ли проблема перелимита в Москве?

— Это одна из самых актуальных проблем любого мегаполиса, и в первую очередь Москвы. У нас очень серьезный перелимит, из-за него людей, которые еще не осуждены, отправляют в регионы дожидаться апелляции. Многие из-за этого не могут позволить себе продолжить работать с адвокатом, потому что мало у кого есть такие адвокаты и финансовые возможности, чтобы позволить защитникам выезжать вслед за человеком в регион. Сейчас огромное количество людей содержится сверх лимита, в данный момент однозначно более тысячи человек, точная цифра будет еще больше.

- С чем вы связываете такую ситуацию?

- В том числе с тем, что в этом году стали применять меру пресечения, связанную с арестом, практически на 15 процентов чаще. Стали значительно больше сажать в тюрьму. Не хватает в Москве СИЗО, не хватает тюрем, но это нонсенс, что нам строить дополнительные тюрьмы? Конечно нет. Здесь ОНК Москвы планирует инициировать встречу и с председателем Мосгорсуда, и с руководителями главков МВД и СК, чтобы обсудить эти вопросы. Требуется по возможности снизить количество применения арестов, по нашему мнению, и по мнению адвокатов и самих подследственных, большая часть таких решений избыточна и необоснованна. Хотелось бы обратиться и к генеральному прокурору и прокурору Москвы, чтобы более тщательно эти вопросы рассматривались, в том числе в момент избрания меры пресечения, когда прокурор также участвует в процессе.

- Некоторое время назад вы сообщали, что большой процент содержащихся в СИЗО Москвы - предприниматели. Изменилась ли как-то эта статистика?

- Сейчас предпринимателей, помещенных в СИЗО, насчитывается до 15 процентов. В основном это те, кого подозревают и обвиняют в растратах, незаконной банковской деятельности, много тех, кому вменяется мошенничество. Там действительно есть люди, которые реально совершили мошенничество, но, по нашему мнению, большинство из них реальные предприниматели, но все равно находятся в СИЗО. И самое печальное, что пока они находятся там, как правило их бизнес рушится, происходят рейдерские захваты, люди остаются без работы, семьи остаются без зарплат. Фактически страдают серьезные социальные субъекты, десятки семей, сотни семей, а бюджет города и страны недополучает налоги. Это очень серьезная и глобальная проблема.

- ОНК как-то участвует в ее разрешении?

- Мы постоянно ведем такую работу совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве Татьяной Минеевой. Осуществляем приемы предпринимателей, мы приглашали на такой прием первого зампрокурора Москвы. Наша информация дошла в том числе и до генерального прокурора. Мы боремся на всех площадках. Я надеюсь, что эта порочная практика прекратится, и что конкуренты, госорганы, либо какие-то отдельные недобросовестные лица не будут решать свои финансовые задачи при помощи таких инструментов, это очень неправильно. Надеемся, что результат в ближайшей перспективе нами будет достигнут, при помощи коллег, соратников, заинтересованных органов.

- Некоторое время назад сообщалось об открытии "горячей линии" для заключенных, по которой они могут пожаловаться в ОНК. Заработала ли она в полной мере?

- В настоящий момент поступили десятки обращений, в основном жалобы касаются медицины. Небольшое количество объясняется тем, что, к сожалению, ФСИН России до сих пор не разместила информацию об этой линии в своих учреждениях. Хотя согласие такое на одном из совещаний, по крайней мере в устной форме, мы получали. Мы не перестаем надеяться на то, что новое руководство ФСИН эту задачу выполнит, и у тех людей, которые находятся в регионах, будет возможность вынести информацию за территорию субъекта, при необходимости - на федеральный уровень. Будем надеяться, что это будет реализовано. Мне кажется, реализация этой инициативы может помочь и даже спасти жизни многим и многим людям.

- Вы затронули тему отношений комиссии с федеральными органами. Скажите, а случается ли членам комиссии сталкиваться с давлением во время своей работы?

- Конечно, члены ОНК сталкиваются с давлением, но у нас комиссия достаточно сильная, на нее в открытую стараются не давить, хотя бывают отдельные случаи. В основном проблемы у нас бывают из-за неквалифицированных сотрудников, большинство таких внезапных и бесполезных скандалов происходило в учреждениях, подведомственных ГУ МВД города Москвы, особенно при массовых задержаниях, либо при визитах членов ОНК, когда находили большое количество задержанных и выявляли определенные нарушения.

Хотя, стоит заметить, эти скандалы происходили на пустом месте, поскольку каких-то вопиющих нарушений прав человека в этом ведомстве, именно в местах принудительного содержания нами зарегистрировано уже давно не было. Но, естественно, когда член ОНК активно занимается своей деятельностью, он переходит дорогу многим службам и ведомствам, и следственным органам, потому что кому-то выгодно, чтобы человек содержался в следственном изоляторе больной или в плохих условиях, с лицами, с которыми он несовместим по содержанию. Когда мы выявляем такие проблемы, помогаем человеку, и ему создаются более комфортные условия, он морально становится более устойчив.

Если его проблемы связаны с давлением сотрудников учреждения, тем самым мы условно переходим дорогу и оперативным службам, и следственным органам. Понятно, что так скажем, любви у них к нам нет. Исходя из этого можно сделать выводы, что теоретически возможно не только прямое давление, а какие-либо провокации, но я надеюсь, что все же до этого не дойдет, хотя мы знаем, что всякое возможно. Мы выполняем наш долг, пока нам общество делегировало, мы будем отстаивать его интересы до конца.

- В завершение хотелось бы узнать, какие задачи будут стоять перед ОНК в следующем году?

- Как говорится, нет предела совершенству. В следующем году мы хотим повысить качество работы именно по решению системных вопросов, надеемся, что в начале года удастся решить вопрос перелимита. Это однозначно положительно скажется на состоянии людей в СИЗО. Также системным вопросом считаем содержание под стражей предпринимателей. В следующем году совместно с прокуратурой и уполномоченным Минеевой, я думаю, мы этот вопрос также доработаем. У нас есть совместный с уполномоченным проект помощи адвокатскому сообществу - дать адвокатам возможность общаться дистанционно по видеосвязи с подзащитными. Для этого есть все технические возможности. Этот проект родился в моменте пандемии, когда вообще доступ адвокатов был усложнен. Ну и, конечно, в следующем году предстоит больше работы на местах, работы внутри учреждений. Мы не имели долгое время такой возможности, и теперь надо хотя бы пару месяцев, чтобы привести все в тот вид, в котором это было до запрета покамерного обхода.