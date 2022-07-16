Константин Букреев: транспортные прокуроры контролируют соблюдение запрета на вывоз валюты и доступность иностранных лекарств

Московский межрегиональный транспортный прокурор рассказал о защите прав предпринимателей в условиях санкций

Константин Букреев: транспортные прокуроры контролируют соблюдение запрета на вывоз валюты и доступность иностранных лекарств Фото: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев рассказал в интервью "Интерфаксу" о защите прав предпринимателей в условиях санкций, борьбе с вывозом валюты из РФ вопреки действующим ограничениям, и контроле за доступностью импортных лекарств.

- Что делают прокуроры для защиты прав предпринимателей в сложившейся сейчас непростой ситуации?

- Московской межрегиональной транспортной прокуратурой уделяется особое внимание вопросам соблюдения прав предпринимателей. В условиях "пандемийного" периода и санкционных ограничений текущего года прокуроры оперативно корректировали подходы к надзорной деятельности, последовательно добиваясь соблюдения законности. После введенного моратория на плановые проверки нами незамедлительно обеспечено исключение из планов более 200 проверок. К тем контролерам, которые не проявили в этом вопросе расторопность, мы приняли меры реагирования. Каждая инициатива о внеплановой проверке подвергается особому изучению и допускается лишь под контролем прокуратуры в исключительных случаях, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан.

В ходе проводимых прокурорами личных приемов предпринимателей с ними ведется откровенный и честный диалог. По их обращениям проводятся проверки, принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

- А как экономическая ситуация сказалась на правах простых работников?

- Вопросы обеспечения трудовых прав находятся на постоянном контроле. За первое полугодие 2022 года в этой сфере выявлено более двух с половиной тысяч нарушений закона, что почти вдвое больше чем год назад. Для их устранения внесено более 200 представлений, более 500 виновных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, опротестовано почти 600 незаконных правовых актов,

Мерами прокурорского реагирования добиваемся погашения задолженности по заработной плате. Допускались нарушения при заключении трудовых договоров, при предоставлении работникам отпусков. Были случаи несоблюдения сроков оплаты за их привлечение к работе во внеурочное время. Некоторыми работодателями игнорировались требования закона о квотировании рабочих мест для инвалидов.

В настоящее время усилия прокуратуры направлены на недопущение нарушений трудовых прав авиаторов в связи со значительным сокращением воздушных перевозок.

- Есть позитивные результаты в этой сфере?

- Да, нами приняты действенные меры по защите трудовых прав и интересов работников авиакомпании "ЭйрБриджКарго". В связи с прекращением полетов в отношении 401 работника авиакомпании был введен простой, а 104 – подлежали сокращению.

Надзорными мерами и в рамках рабочих встреч мы поспособствовали налаживанию взаимодействия между авиакомпанией, ОАО "РЖД" и АО "ФПК". Последними проработаны варианты трудоустройства высвобождаемых работников авиакомпании.

В настоящее время расторжение трудовых договоров планируется только с 15 работниками, не пожелавшими переходить работать на железную дорогу. Число находящихся в простое сократилось в полтора раза. Работа в этом направлении продолжается, в том числе и по другим авиационным предприятиям. Стремимся добиться соблюдения прав каждого трудящегося.

- Вопрос, который волнует сейчас огромное количество людей – доступность лекарств и медпрепаратов. Что делается транспортными прокурорами для сохранения законности в этой сфере?

- Нами выявлялись факты ненадлежащего таможенного контроля при оформлении медицинских изделий. В ряде случаев данные товары выпускались таможнями несвоевременно. Кроме того, в СМИ получили распространение сведения о росте цен и нехватке в аптеках импортируемых лекарств.

В целях предотвращения необоснованного повышения цен на препараты и медицинские изделия прокуратурой руководителям ряда крупнейших организаций – импортеров объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Ситуацию продолжаем контролировать. Транспортные прокуроры дополнительно ориентированы на необходимость анализировать и получать материалы по этой проблематике из всех доступных открытых источников информации.

- Таможенные органы играют важную роль в формировании бюджета. Как обстоят дела в этой сфере?

- Поднадзорными таможнями в текущем году обеспечено поступление в доход государства свыше 2,3 триллиона рублей, а за весь прошлый год – почти 5 триллионов. Вместе с тем, в ряде случаев прокурорами выявлены ошибки и недочеты в деятельности таможенников, инициировано довзыскание ими изначально неправомерно неначисленных таможенных платежей. В прошлом году доначисления составили порядка 6,5 миллиарда рублей, а в текущем году – свыше полумиллиарда.

Например, по результатам проверки, проведенной Калужской транспортной прокуратурой, выявлены факты волокиты при проведении камеральных таможенных проверок, в том числе в отношении одного из производителей иностранных автомобилей. В этой связи начальнику Калужской таможни было внесено представление, по результатам рассмотрения которого таможней дополнительно доначислено свыше 366 млн. рублей таможенных платежей.

По инициативе прокуратуры ЦТУ ФТС России стали создаваться рабочие группы для реализации полномочий по аресту имущества и товаров в качестве обеспечения взыскания задолженности по уплате таможенных платежей и пеней.

В истекшем периоде 2022 года межрегиональной транспортной прокуратурой санкционировано 15 решений таможен об аресте имущества участников внешнеэкономической деятельности стоимостью около миллиарда рублей. Принятыми мерами погашено почти две трети имевшейся задолженности и работа в этом направлении продолжается.

- Как таможенными органами обеспечивается запрет на вывоз валюты за рубеж? Есть ли недостатки?

- В целом поднадзорными таможнями обеспечивается исполнение указа президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Между тем, допускались и просчеты. Так, в марте из-за ненадлежащего исполнения обязанностей отдельными сотрудниками Внуковской и Центральной акцизной таможен за пределы страны незаконно вывезена сумма в размере 8 миллионов долларов США. По инициативе прокуратуры по данному факту возбуждены и расследуются два уголовных дела по статьям 285 и 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями, контрабанда наличных денежных средств, совершенная в особо крупном размере группой лиц).

Всего же нами в этой сфере выявлено свыше 200 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 22 представления, на незаконные правовые акты принесено 12 протестов. По результатам прокурорских проверок возбуждено 17 дел об административных правонарушениях и 8 уголовных дел.

- Особенно актуальным сейчас является вопрос соблюдения прав пассажиров авиарейсов. Как это отразилось на работе прокуроров?

- Да, и мы его держим на постоянном контроле, особенно в случаях отмен и задержек авиарейсов. Например, после нашего вмешательства тринадцати пассажирам отмененного рейса авиакомпании "Северный ветер" в полном объеме были возвращены средства за авиабилеты.

Транспортными прокурорами пресекаются незаконные отказы в приобретении субсидированных билетов. Например, мерами прокурорского реагирования восстановлены права ребенка-инвалида на приобретение авиабилетов по программе "Дальний Восток".

В текущем году по нашим требованиям доработаны правила перевозок пассажиров и багажа авиакомпаний "Победа" и "Ред Вингс", не поспевавшими за изменениями в законодательстве. В них теперь прописана возможность предоставления пассажиром в случае болезни не только "бумажного", но и электронного листка нетрудоспособности. Отдельным категориям пассажиров, например, военнослужащим, правила перевозок теперь позволяют предоставлять и иные подтверждающие медицинские документы.

- Много ли допускается нарушений на железных дорогах в столичном регионе?

- По требованию прокуратуры в этом году приведено в надлежащее состояние свыше 150 железнодорожных переездов, 50 пешеходных переходов, в том числе 9 мостов и 3 тоннеля, 23 пассажирские платформы. Однако наши проверки показали, что отдельные объекты железнодорожной инфраструктуры по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть пешеходных переходов, мостов и платформ требуют ремонта, в том числе некоторые – капитального. Актуальной остается проблема обеспечения доступности объектов пассажирской инфраструктуры для маломобильных групп граждан. В этой связи первому заместителю генерального директора ОАО "РЖД" внесено представление. Рассчитываем, что по результатам его рассмотрения компанией будут приняты действенные меры по приведению объектов в надлежащее состояние.

На особом контроле транспортных прокуроров находится исполнение мероприятий по развитию железнодорожного транспорта в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

- Выявлялись ли нарушения в этой сфере?

- Нарушения здесь допускаются, но мы принимаем необходимые меры к их своевременному устранению. Например, прокурорами сформирована судебная практика по привлечению виновных лиц к административной ответственности за использование недавно возведенных или реконструированных линейных объектов в отсутствие официальных разрешений на их ввод в эксплуатацию.

Так, Восточной транспортной прокуратурой установлено, что на подмосковной станции Реутово без такого разрешения функционировала недавно отремонтированная платформа.

По постановлению прокуратуры Арбитражным судом Московской области ОАО "РЖД" привлечено к административной ответственности по части 5 статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию), с назначением штрафа в размере 500 тысяч рублей. Правомерность позиции прокуратуры подтверждена определением Верховного суда Российской Федерации, которым отказано в передаче кассационной жалобы виновного лица в Судебную коллегию по экономическим спорам.