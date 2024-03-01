СЕО "Полюса": рост capex в ближайшие годы стимулирует интерес "Полюса" к рынку долгового капитала

Алексей Востоков рассказал о планах золотодобытчика и прогнозах на 2024 год

СЕО "Полюса": рост capex в ближайшие годы стимулирует интерес "Полюса" к рынку долгового капитала Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Capex "Полюса" в 2025-2027 годах может оказаться пиковым на фоне реализации проекта Сухой Лог, в то время как рост производства вплоть до его запуска не ожидается, рассказал в блиц-интервью "Интерфаксу" глава золотодобытчика Алексей Востоков. В связи с этим "Полюс" считает интересным рынок долгового капитала и прорабатывает различные инструменты привлечения финансирования.

- Когда компания планирует вернуться к выплате дивидендов?

- Мы сейчас работаем в состоянии санкций и продолжающейся геополитической и экономической неопределенности, при этом компания входит в фазу растущих капитальных затрат. Прогноз на 2024 год - рост capex более чем на 50%, до $1,55-1,7 млрд. В основном рост связан с естественным циклом инвестиций, подготовкой к старту Сухого Лога, а также инфляционным давлением, которое мы видим и в части операционных, и в части капитальных затрат. На фоне реализации Сухого Лога мы предполагаем, что 2025-2027 годы также окажутся пиковыми по capex.

Рост капитальных затрат, к сожалению, происходит на фоне снижения доступности и повышения стоимости долгового финансирования.

В этих условиях "Полюс", конечно, должен проявлять разумную осмотрительность в управлении своей ликвидностью и, в частности, распределении дивидендов. Для возврата к обсуждению вопроса дивидендов совет директоров должен удостоверится, что денежный поток ближайших лет является достаточным для реализации инвестпрограммы и для выполнения долговых обязательств.

- Планируются ли новые buyback? Что собираетесь делать с уже выкупленными акциями?

- В настоящий момент новые выкупы акций не обсуждаются.

Как мы и говорили ранее, выкупленные акции могут быть использованы на различные цели, включая финансирование проектов развития, сделки M&A, программу долгосрочной мотивации или же погашены. Пока мы рассматриваем разные возможности.

- Какие прогнозы на 2024 год?

- Производство несколько снизится - до 2,7-2,8 млн унций. Далее мы тоже не ожидаем роста производства вплоть до запуска Сухого Лога. Себестоимость вырастет с $389 до $450-500 на унцию в связи с инфляцией, индексацией зарплат, ростом стоимости материалов и оборудования. Капитальные затраты вырастут с $1,04 млрд до $1,55-1,7 млрд.

Результаты 2023 года оказались достаточно неплохими в первую очередь из-за совпадения трех факторов: выхода на участки богатой руды на Олимпиаде, падения курса рубля по сравнению с 2022 годом и благоприятной рыночной ситуации. Два из них, вероятно, неприменимы к 2024 и последующим годам. На фоне постепенной отработки четвертой очереди Олимпиады и увеличения объема продукта, который перерабатывается с помощью кучного выщелачивания, содержание в целом по группе будет снижаться. Изменение курса рубля не в зоне нашего контроля, но он стабилизировался.

То есть при относительно неплохих результатах за прошлый год денежный поток группы в 2024 году будет находиться под давлением на фоне факторов, которые я уже перечислил.

- Не рассматриваете ли вы возможность перекупить у "Мангазеи" часть активов Polymetal после того, как они закроют сделку? По аналогии с Чульбатканом.

- У Polymetal в России не так много активов, которые могли бы вписаться в стратегию "Полюса". Мы предпочитаем приобретать лицензии, самостоятельно проводить разведку и строить актив с нуля. Более того, мы всегда пристально и скрупулезно изучаем проекты с точки зрения геологии, минералогии, технологических решений, инжиниринга и капзатрат, чтобы они позволили нам и в будущем сохранять конкурентные преимущества.

- Когда будет ТЭО по Сухому Логу? Насколько там изменились параметры?

- Сухой Лог по сумме факторов - это сейчас лучший greenfield-проект по добыче золота в мире, и мы уже провели большую подготовительную работу к старту его разработки.

В конце прошлого года мы приступили к опытно-промышленным работам на месторождении, а в этом году планируем получить первое золото из руды Сухого Лога на Вернинской ЗИФ. Параллельно продвигаемся в подготовке базовой инфраструктуры месторождения - дорог, подстанций, ЛЭП. В 2024 году начнется строительство основных инфраструктурных объектов - полигонов, вахтовых поселков.

Обновленные параметры проекта планируем представить в этом году.

- Планируете ли новые облигации в золоте или другие публичные долговые инструменты? Что за идея с конвертируемыми бондами, потенциальный выпуск "вечных" бондов?

- В ближайшие годы вплоть до запуска Сухого Лога у нас существенно вырастут капитальные затраты. Прогноз на 2024 год - 50% рост, до $1,55-1,7 млрд. В следующие годы они будут еще выше. На данный момент наиболее интересным видим рынок долгового капитала, и в связи с этим мы прорабатываем различные инструменты привлечения финансирования.

Одновременно мы видим интерес инвесторов к нашим выпускам, доверие к компании и оптимизм по отношению к золоту, поэтому готовы пробовать новые и для себя, и для рынка в целом инструменты привлечения средств на финансирование текущей деятельности и развитие бизнеса. Наше первое размещение золотых облигаций прошло успешно, поэтому новых выпусков не исключаю.

Идея с конвертируемыми облигациями - пока на уровне идеи, один из возможных способов использования части казначейских акций, выкупленных в ходе buyback.

- Как сейчас устроен сбыт? Какое соотношение экспорта и внутренних продаж?

- Мы не можем комментировать тему сбыта из-за санкций, под которыми находится и компания, и все российское золото.

- Вы уже оплатили windfall tax, сколько? Какой масштаб "курсовых" пошлин?

- По windfall tax мы воспользовались предложенным механизмом обеспечительного платежа при выплате до 30 ноября 2023 года. Получается, заплатили в 2023 году 2,675 млрд рублей.

Что касается пошлин, их эффект может быть существенным по итогам 2024 года.

- Влияет ли на вас обязательство продавать валютную выручку, новость о продлении этого режима до конца года негативная или нейтральная?

- Эта мера введена в отношении закрытого списка компаний, поэтому прокомментировать ее не могу. Тем не менее, она позитивно оценена правительством, так как привела к укреплению и стабилизации курса рубля.