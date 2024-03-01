Глава Экспертно-криминалистического центра МВД России: служба сконцентрируется на противодействии "высокотехнологичным" преступлениям

Вадим Казьмин рассказал о современных технологиях, применяемых при расследованиях, о работе в новых регионах и помощи патриотическим поисковым объединениям

Глава Экспертно-криминалистического центра МВД России: служба сконцентрируется на противодействии "высокотехнологичным" преступлениям Фото: Пресс-служба

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - 1 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники экспертно-криминалистической службы МВД России. О расследовании "высокотехнологичных" преступлений, открытии ДНК-лабораторий на новых территориях, импортозамещении, экспертизах заведомо ложной информации о ВС РФ и международном сотрудничестве в интервью корреспонденту "Интерфакса" Алёне Вишневской рассказал начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

- Вадим Викторович, в этом году экспертно-криминалистическая служба отмечает 105-летний юбилей. Как изменилась работа криминалистов за вековую историю службы?

- Совершенно не изменилась задача – обеспечение экспертного сопровождения процессов раскрытия и расследования преступлений. Это подразумевает выполнение осмотров мест происшествий, грамотную фиксацию следов, точность исследований и объективность экспертных выводов. В остальном, изменения коснулись всех аспектов службы. За более чем столетний исторический период не единожды происходили крупные реорганизации и преобразования, значительно увеличилась штатная численность, которая сейчас составляет без малого 18 тысяч человек. Усовершенствовались криминалистические средства – от ручных инструментов до современного высокоточного аналитического оборудования.

В сотрудничестве со специалистами из различных областей знаний (биология, химия, физика и других) создавались новые экспертные направления. Углубление специализации экспертов обусловило возникновение многих специальных видов исследований. К 2024 году в МВД России производятся 52 вида экспертиз. Сейчас мы активно используем анализ ДНК, цифровые технологии сбора и обработки информации. Входит в практику 3D-печать для создания объемных моделей исследуемых объектов. Для осмотров больших площадей, крупных объектов, расположенных в труднодоступных местах или на опасных участках, активно задействуются беспилотники. Исследовательские методы адаптируются к новым вызовам и угрозам.

- Как современные технологии повлияли на производство экспертиз и есть ли потенциал развития исследований в будущем?

- Еще в 90-х годах, с оснащением органов внутренних дел компьютерной техникой, экспертно-криминалистическая служба начала активно использовать созданные приблизительно в это же время информационно-аналитические системы для автоматизации учета криминалистически значимых сведений. Это позволило вывести работу с массивами данных на качественно другой уровень. Наиболее востребованными стали дактилоскопические и баллистические учеты, база генетической информации. С развитием IT-технологий многие региональные экспертно-криминалистические подразделения оснащались новыми аппаратно-программными средствами, что расширило возможности экспертного сопровождения расследования "высокотехнологичных" преступлений (например, совершенных с использованием методов анонимизации личности или социальной инженерии).

В целом потенциал развития производства как криминалистических экспертиз, так и специальных исследований видится прежде всего в дальнейшем расширении круга задач, решаемых с помощью специальных знаний. Так, пристальное внимание со стороны государства к проблемам незаконных рубок лесных насаждений обусловило введение в прошлом году в ведомственную практику производства лесотехнической экспертизы. Кроме того, в последние годы наблюдается ряд устойчивых тенденций: интенсивно развиваются технологии речевого синтеза и создания дипфейков, растет рынок виртуальных активов (криптовалюты). В этой связи от года к году возрастает количество регистрируемых IT-преступлений. Очевидно, что дальнейшие криминалистические научные исследования будут касаться разработки методов выявления таких противоправных деяний и фиксации доказательств по ним.

- Какое влияние на расследования преступлений оказало расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации?

- МВД России является разработчиком и главным оператором федеральной базы данных геномной информации (ФБДГИ). В основном, это генотипы установленных лиц, по закону подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. До 2023 года к данной категории относились только лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. В прошлом году в федеральное законодательство внесены изменения, расширяющие этот перечень за счет лиц, осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Как результат, информационный массив федеральной базы существенно увеличился, что положительно сказалось на эффективности ее использования следственными и оперативными подразделениями. В 2023 году в результате проведенных проверок установлено свыше 7,3 тыс. совпадений со следами, изъятыми с мест нераскрытых преступлений, что почти на 20% выше, чем в 2022 году. С 2025 года начнем проводить такую работу в отношении лиц, подвергнутых административному аресту.

Возможности базы ДНК не ограничиваются установлением личности преступника. Ее функционал позволяет проводить опознания без вести пропавших лиц, проводить идентификацию личности по обнаруженным останкам в случае, если в базе имеются ДНК близких родственников. Изменения, касающиеся процедуры геномной регистрации данной категории лиц, уже внесены в федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации". В настоящее время при участии специалистов Центра осуществляется подготовка подзаконных нормативных актов.

- Какие исследования выполняют эксперты-криминалисты на территории новых российских регионов?

- Экспертно-криминалистические подразделения уже второй год успешно работают на новых территориях. Взаимодействие с коллегами из новых субъектов, оснащение подразделений современной криминалистической техникой, оказание методической и консультативной помощи находятся в приоритете. Набирает обороты производство экспертиз в двух новых ДНК-лабораториях на Донбассе. В марте и октябре прошлого года в эксплуатацию запущены ДНК-лаборатории в Херсонской и Запорожской областях.

Функционируют с полной загрузкой лаборатории по производству исследований наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Открываем еще два новых направления экспертных исследований – фоноскопическое и радиотехническое. Параллельно мы активно переводим данные регионы на российские стандарты работы, проводим стажировки специалистов по наиболее востребованным направлениям экспертных исследований криминалистических и специальных видов.

- Как решается вопрос с оснащением высокоточным оборудованием подразделений службы в условиях санкций?

- Государственные контракты, заключаемые на закупку высокоточного оборудования и материально-технических средств, в этом году составили значительную сумму. Полностью обеспечено производство наиболее востребованных видов экспертиз – дактилоскопических, баллистических, физико-технических, генетических, лингвистических, радиотехнических. Большая часть вопросов импортозамещения уже решена. Закупаются отечественные материалы у российских поставщиков.

- Какова роль Экспертно-криминалистического центра в исследовании заявлений с дискредитацией Вооруженных Сил РФ?

- Когда в марте 2022 года в КоАП РФ и УК РФ появились статьи, предусматривающие административную и уголовную ответственность

за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации и дискредитацию их действий, Центр выступил инициатором выработки единых подходов по данной проблематике. Результатом стала консолидированная позиция правоохранительных органов по вопросам выявления, расследования и экспертного сопровождения преступлений и правонарушений, предусмотренных новыми статьями.

Таким образом, унифицирована практика привлечения к ответственности лиц, намеренно распространяющих заведомо ложную информацию о деятельности российских военных. На сегодняшний день такие высказывания выступают объектами исследований лингвистической экспертизы, проводимой не только в Центре, но и большинстве экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов.

- Как повлияло осложнение геополитической обстановки на международное сотрудничество?

- По многим вопросам, которые находятся в компетенции ЭКЦ МВД России, международное сотрудничество поддерживается на постоянной основе. В апреле по приглашению Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь делегация Центра посетила Минск для участия в международной научно-практической конференции. Представители комитета проходили у нас стажировку по одному из экспертных направлений. Мы пообщались с белорусскими коллегами на научной площадке "Сколково", где они принимали участие в III научно-практической конференции "Методы судебной генетики".

В июне и октябре состоялся обмен визитами делегаций МВД России и Республики Таджикистан, в рамках которых таджикистанские эксперты посетили Экспертно-криминалистический Центр и Волгоградскую академию министерства; в декабре в Москве состоялась двусторонняя рабочая встреча. Коллеги выразили заинтересованность в развитии в Таджикистане ДНК-исследований биологических следов человека как экспертной практики. Были достигнуты конкретные договоренности о проведении стажировок.

Так или иначе, с нашими коллегами, особенно из стран СНГ, мы находимся в контакте, в частности в вопросах обмена передовыми наработками или криминалистически значимой информацией.

- Какую деятельность ведут экспертно-криминалистические подразделения совместно с патриотическими поисковыми объединениями?

- Центр довольно долгое время оказывает консультационную поддержку молодежным общественно-патриотическим поисковым объединениям. Ребята обращаются с просьбами помочь восстановить найденные документальные свидетельства военных лет, например, записи в солдатских медальонах, десятилетиями лежавших в земле. Они имеют разную степень сохранности – некоторые сильно фрагментированы, часть фрагментов утрачена. Как правило, бумага темная, тонкая, хрупкая, чернила едва различимы. В одном из случаев, менее чем за неделю, применяя комплекс современных методов, сотрудникам ЭКЦ МВД России на пяти фрагментах записок из медальонов удалось выявить слабовидимые рукописные тексты. Их передали для проведения архивных поисков и установления имен павших красноармейцев.

Схожим образом к нам попал документ, плотно спрессованный в куске глины. Первоначально в нем можно было разглядеть отдельные буквы типографского текста. После долгой и кропотливой работы наши эксперты сделали вывод: предположительно, это формуляр трехосной бронемашины среднего класса 10 модели (БА-10), которая использовалась во всех военных операциях в 1939–1945 годах. Самое ценное то, что эксперты установили важную информацию, которая позволит узнать имена героев, принявших бой в этой машине.

- Какие учебные заведения готовят специалистов для работы в ЭКЦ?

- Экспертов-криминалистов готовят прежде всего пять ведомственных образовательных организаций: Московский университет имени В.Я. Кикотя, Волгоградская академия, Санкт-Петербургский и Краснодарский университеты, Восточно-Сибирский институт. Самый большой опыт в подготовке имеет Волгоградская академия МВД России, обучающая экспертов с 1973 года – то есть более 50 лет. В течение 25 лет обучают криминалистов в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

Экспертные специальности охватывают многие области науки, техники, искусства и ремесла, поэтому желающие поступить на службу

в полицию, в экспертно-криминалистические подразделения, в первую очередь должны иметь высшее образование любого профиля – естественнонаучного, гуманитарного или технического. Не обязательно для этого заканчивать образовательную организацию МВД России: за принятыми на службу сотрудниками закрепляют опытных наставников, которые помогают вникнуть во все тонкости проведения исследований по конкретной экспертной специальности.

Немаловажную роль в наставничестве молодежи играет Организация ветеранов ЭКЦ МВД России. Передавая свои опыт и знания, ветераны службы прививают молодому поколению коллег настоящую любовь к выбранной ими непростой профессии криминалиста. Адресую им самые теплые слова благодарности и пожелания крепкого здоровья.

В завершение скажу, что в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД России свое место может найти любой хорошо подготовленный специалист либо выпускник, обладающий огромным желанием стать высоквалифицированным профессионалом.