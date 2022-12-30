Глава Минтруда РФ: при высокой занятости и низком уровне безработицы рынок труда остается динамичным

Антон Котяков рассказал о важности поддержки рынка труда даже при низкой безработице, а также о новом Социальном фонде и помощи гражданам

Глава Минтруда РФ: при высокой занятости и низком уровне безработицы рынок труда остается динамичным Фото: Пресс-служба

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация на российском рынке труда, несмотря на пессимистичные прогнозы начала года, демонстрирует устойчивость, безработица вновь обновила исторический минимум, снизившись до 3,7% в ноябре. Граждане продолжают получать все меры поддержки, виды которых расширяются и распространяются на жителей новых регионов. Также в начале 2023 года произойдет повышение пенсий, прожиточного минимума и МРОТ. Можно ли ожидать, что ситуация в сферах занятости и социальной политики останется такой же стабильной в новом году? На этот и другие вопросы, подводя итоги 2022 года, "Интерфаксу" ответил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

О рынке труда

- Антон Олегович, какова ситуация на рынке труда, удалось ли преодолеть негативные тенденции из-за ухода иностранных компаний и введения санкций?

- Мы готовились к нескольким возможным сценариям, в том числе, и самым негативным. На фоне приостановки работы ряда компаний и заявлений от иностранного бизнеса об уходе с российского рынка, центры занятости буквально пошли по предприятиям с тем, чтобы поддержать каждого работника, кто столкнулся с риском увольнения, и каждую компанию, которая столкнулась с риском сокращения работников. Было реализовано 22 тысячи индивидуальных планов поддержки компаний.

Правительством был развернут целый ряд решений по поддержке компаний: от льготных кредитов и отсрочек по уплате страховых взносов до продления моратория на проверки и введения прямых мер поддержки занятости. Это позволило оперативно стабилизировать ситуацию. Безработица держится на низких отметках: в ноябре - 3,7%. Для сравнения в марте уровень безработицы составлял 4,1%, а в ноябре прошлого года - 4,3%.

- Но правительство все равно заявило о продлении тех мер поддержки, которые действовали в этом году. Значит ли это, что сохраняется вероятность негативного сценария?

- При высоких показателях занятости и низком уровне безработицы сегодняшний рынок труда остается очень динамичным. Он трансформируется, меняются запросы работодателей. Нужны инструменты, которые позволяли бы оперативно осовременить навыки, получить дополнительные знания, востребованные именно в текущей ситуации.

Поэтому в 2023 году продолжится бесплатное переобучение по нацпроекту "Демография". Это обучение именно по тем направлениям, которые востребованы на локальном рынке труда. Еще до начала обучения участник программы подписывает договор с будущим работодателем. В этом году по такой модели уже отучились 190 тысяч граждан, в будущем году получат новые знания почти 140 тысяч.

В этом году центры занятости также давали субсидии промышленным предприятиям на подготовку кадров. Так компании смогли переобучить 20 тысяч сотрудников. Эта программа будет работать и дальше.

Еще один инструмент - субсидирование найма. Сейчас мы немного меняем механизм программы. Помощь смогут получить не только компании, которые трудоустраивают уязвимых на рынке труда соискателей, но и промышленные предприятия - в первую очередь компании ОПК, которые нанимают специалистов из других регионов. Размер субсидии для компаний, которые перевозят сотрудников, будет существенный, - более 260 тысяч рублей. Всего поддержку по федеральным программам смогут получить порядка 370 тысяч соискателей.

- Сейчас активно обсуждается законопроект о занятости. Он как-то соотносится с такой необходимостью "подстройки" под меняющийся рынок труда?

- Да, часть механизмов есть и в этом документе. В нем впервые будет нормативно определено участие центров занятости в формировании контрольных цифр приема на образовательные программы. Существенно осовременивается подход к поиску работы через центры занятости. Появится индивидуальный план, который учитывает опыт, образование, пожелания соискателя. То есть работа с соискателем станет более гибкой - теперь и на законодательном уровне.

- А что будет с регулированием платформенной занятости: это будет в рамках закона о занятости или это будет отдельный документ?

- По платформенной занятости будет отдельный документ. По мере проработки норм, необходимых для урегулирования статуса занятого через платформы, мы столкнулись с необходимостью вносить изменения и в отраслевое законодательство. То есть, по сути - выйти за рамки предмета регулирования закона. Поэтому вопросы, связанные с платформенной занятостью, будут выделены в отдельный документ, для доработки которого потребуется еще некоторое время.

О поддержке семей с детьми

- С января 2023 года в России вводится новое единое пособие. Вы готовы? Социальный фонд готов?

- Да, все готово. В бюджетах федерации и субъектов предусмотрено 1,7 трлн рублей. Помощь смогут получить семьи, в которых воспитываются 10 млн детей. И уже в середине января семьям пойдут первые выплаты.

Единое пособие будет оформляться по принципам социального казначейства - то есть, подавляющему большинству получателей достаточно одного заявления, без сбора дополнительных справок.

Заявление можно заполнить заранее - с 28 декабря эта возможность открыта на портале Госуслуги. Заявления с портала будут переданы в Социальный фонд в январе, после вступления в силу закона о едином пособии. А с 9 января начнется прием заявлений и в клиентских службах.

- Что еще для поддержки граждан было сделано в этом году и как это повлияло на доходы?

- Ключевое решение - двухэтапное повышение пенсий, прожиточного минимума и МРОТ. По поручению президента с 1 июня они были увеличены на 10%. Благодаря этому удалось оперативно поддержать доходы граждан в условиях быстрого роста цен. С 1 января пройдет второй этап: прожиточный минимум будет увеличен еще на 3,3%, страховые пенсии - еще на 4,8%, а МРОТ - еще на 6,3%.

С учетом двух этапов повышения прожиточный минимум, страховые пенсии и МРОТ вырастут выше фактической инфляции. Причем МРОТ опережает прожиточный минимум. Задача от президента - увеличивать минимальный размер оплаты труда более быстрыми темпами, чтобы работающий человек гарантированно получал больше прожиточного минимума. И именно такой подход заложен в трехлетнем бюджете.

Доходы от трудовой деятельности в целом играют определяющую роль в формировании благосостояния семьи. Поэтому такой большой упор делаем на занятость.

В 2022 году были расширены возможности социального контракта. Сейчас это уже до 350 тысяч на свое дело и до 200 тысяч - на развитие личного подсобного хозяйства. За 11 месяцев года заключено 263 тысяч контрактов. Почти 70% получателей соцконтракта смогли увеличить доходы в долгосрочной перспективе. Эта работа продолжится: в 2023 году будет заключено порядка 280 тысяч социальных контрактов.

Благодаря заложенным в нацпроект "Демография" средствам мы существенно усилили службу занятости. Подготовлено почти 9 тысяч карьерных и кадровых консультантов для центров занятости. И эти специалисты хорошо показали себя в начале года, когда надо было оперативно и адресно вести ту самую индивидуальную работу с компаниями и соискателями, о которой мы говорили в начале беседы.

Сейчас по нацпроекту обновлено 89 центров занятости, в основном это флагманские центры. А со следующего года переходим к комплексной модернизации, то есть, обновлению всех центров занятости на территории конкретного региона. В 2023 году это 17 субъектов, где полностью будет обновлена вся сеть.

Наша цель - постепенно сформировать культуру и инфраструктуру для обновления профессиональных знаний на протяжении всей жизни. Тогда мы сможем преодолеть проблему "раннего плато" в росте заработных плат, а находить специалистов нужной квалификации компаниям будет проще.

- На Госуслугах был большой опрос с перечнем мер, как действующих, так и тех, которые в нашей стране еще не введены. Многие восприняли этот опрос фактически как голосование за новые меры поддержки. Рассчитывать ли на новые меры поддержки семьям с детьми?

- В рамках межведомственного проекта "Повышение рождаемости" мы анализируем уже действующие меры поддержки семей с детьми. Кроме того, и это поручение президента, - мы прорабатываем возможные дополнительные решения для того, чтобы поддержать семьи, которые планируют рождение ребенка, создать условия для того, чтобы такие пары могли реализовать свои планы по рождению и воспитанию детей. В этой работе важна обратная связь от семей, их оценка действующего демографического пакета.

Социальный фонд

- С 2023 года в России начнет работать Социальный фонд. Правильно ли мы понимаем, что Социальный фонд будет выполнять всю работу Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС)?

- Да, объединение ПФР и ФСС предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств. Социальный фонд продолжит выплачивать все те пособия, пенсии, выплаты, которые платили по отдельности ПФР и ФСС. Причем в те даты, в которые гражданин эти выплаты получал. И обратиться за этой помощью можно будет по привычным адресам - в клиентские офисы, которые расположились по адресам ПФР и ФСС.

- В чем практическая польза для граждан от объединения двух фондов? В чем заключается выгода для простого гражданина, а также и для бизнеса?

- Во-первых, повышение качества и доступности услуг для граждан. Консолидация сил и технологий ПФР и ФСС нужна именно для того, чтобы ускорить цифровую трансформацию. Сегодня уже почти 100 сервисов Пенсионного фонда выведено на портал Госуслуги, но в некоторых случаях уже после подачи электронного заявления требуется донести что-то на бумаге. Наша цель - получать все данные в межведе. И над этим будет работать Социальный фонд. Например, единое пособие для подавляющего большинства семей будет оформляться без сбора дополнительных документов и справок.

Уже с этого года началось проактивное информирование о пенсионных правах - уведомления получили 23 млн человек. И мы последовательно будем расширять направления проактивного информирования: гражданин должен получать четкую и достоверную информацию о том, в какой ситуации и какими мерами поддержки он сможет воспользоваться.

Ну, и кроме того, объединенный фонд - это простое удобство. Часть граждан, особенно если ситуация сложная, предпочитают обращаться в государственные органы лично, и теперь все федеральные меры соцподдержки можно будет оформить в одном офисе.

Во-вторых, благодаря объединению фондов и введению единого тарифа работающие по гражданско-правовым договорам граждане получают право на больничные, декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это еще порядка 4 млн граждан в системе обязательного социального страхования.

В-третьих, объединение позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Не нужно формировать отдельные расчеты по каждому виду страхования, оформлять отдельные платежи. Достаточно будет направить один платеж, который федеральное казначейство в установленной пропорции распределит по разным видам страхования. Вместо пяти разных отчетов организации с будущего года будут представлять в Социальный фонд только одну единую форму. Все это позволит упростить документооборот и снизить риск бухгалтерских ошибок.

И, конечно, объединение фондов дало нам возможность без увеличения штата, за счет перераспределения кадрового потенциала обоих фондов, принимать на администрирование новые меры поддержки. Это единое пособие, выплаты медицинским работникам первичного звена, которые начнут действовать со следующего года.

- Вы сказали, что отделения Социального фонда будут работать во всех 89 регионах. А что будет с мерами поддержки, смогут ли жители четырех новых регионов рассчитывать на те же меры социальной помощи, которые вводились в России, в том числе и на единое пособие?

- Сейчас на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - переходный период в плане оформления и получения социальных выплат.

Меры, которые действовали на этих территориях до момента вхождения в Российскую Федерацию, продолжают действовать. Граждане продолжают получать пенсии, пособия, детские выплаты, которые были назначены им прежде.

Но действующая система социальной поддержки складывалась на протяжении нескольких лет. Мы аккумулировали данные в информационных системах, налаживали межведомственный электронный документооборот. Поэтому полный переход на общие правила будет поэтапным.

Например, материнский капитал получить можно уже сегодня, но пока родителям еще требуется обратиться за его назначением, тогда как в остальных регионах он назначается проактивно.

Единое пособие с 1 января 2023 года тоже будет действовать на территории всех российских регионов. Но и будут некоторые особенности: часть данных в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях можно будет подтвердить справкой, тогда как в других регионах такие сведения мы получаем только из информационных систем.

Определенные особенности перехода будут и по другим мерам социальной поддержки, по пенсионной системе. Часть моментов уже отрегулирована постановлениями. Часть моментов будет отражена в законах, проекты которых на сегодняшний день в высокой степени готовности и будут вскоре внесены в Госдуму.