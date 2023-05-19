Глава Союза экспортеров: Достоверных ценовых индикаторов на рынке зерна РФ без развития биржевой торговли не будет

Эдуард Зернин заявил, что экспортеры РФ до начала нового сельхозгода не смогут вывезти 2 млн тонн зерна из имеющегося экспортного потенциала

Эдуард Зернин Фото: Пресс-служба

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Текущий сельхозгод (июль 2022-июнь 2023 гг.) стал особенным для российских экспортеров зерна. И не только потому, что в 2022 году был получен рекордный урожай, который резко повысил экспортный потенциал. Ситуацию существенно осложнили геополитические события. В результате высокий спрос на российское зерно на мировом рынке столкнулся с различными инфраструктурными ограничениями. Хотя формально сельхозтовары под санкции не подпали.

О том, как преодолевались трудности, сколько зерна в итоге может быть вывезено в этом году, произойдут ли изменения на рынке из-за ухода с него ведущих мировых зернотрейдеров, накануне второго Всероссийского зернового форума рассказал в интервью "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

- Год назад на первом Всероссийском зерновом форуме было заявлено о так называемых скрытых санкциях против российских экспортеров. Формально экспорт не ограничен, но заморозка кредитных лимитов покупателей российского зерна, отказ предоставлять инструменты торгового финансирования и хеджирования рисков, а также суда, проблемы со страхованием грузов и др. серьезно ограничили возможности зернотрейдеров. Каков прогноз Союза по экспорту зерна, в том числе пшеницы, в текущем сельхозгоду? Оценивали ли размер так называемого "недовывоза" и чем он может обернуться для рынка?

- Мы предпочитаем не прогнозировать, а отталкиваться от фактов. Текущие объемы экспорта бьют рекорды. Консенсус-прогноз участников нашего форума - 58 млн тонн.

Исходя из расчета экспортного потенциала текущего сезона в 60 млн тонн, мы не успеем экспортировать порядка 2 млн тонн зерна. Это довольно серьезный, но не критичный объем с точки зрения давления на внутренний рынок, которое в этом сезоне и так беспрецедентно высокое из-за рекордного урожая.

- Минсельхоз США прогнозирует экспорт российской пшеницы в новом сельхозгоду в 45,5 млн тонн. То есть лидерство РФ на мировом рынке пшеницы сохраняется.

- Это довольно оптимистичный прогноз. Мы оцениваем наш экспортный потенциал в немногим более 50 млн тонн зерна, так что доля пшеницы, нашего флагманского экспортного продукта, оценена по верхней планке.

- Все ли преграды в экспорте, вызванные внешним давлением, удалось преодолеть?

- Благодаря широкой публичной огласке нам удалось преодолеть наиболее острую фазу скрытого санкционного давления, это позволило российскому зерну вернуться на мировой рынок. Скрытые санкции не терпят публичной дискуссии. Их инициаторам было крайне неудобно признавать сам факт того, что за высокопарными заявлениями о проблемах мировой продовольственной безопасности стояли совершенно конкретные действия, которые ограничивали поставки в нуждающиеся страны пятой части мирового предложения пшеницы. А именно такова доля пшеницы российского происхождения.

Мы никогда не ожидали публичных признаний, нам было важно решить саму проблему. Благодарны Минсельхозу и МИДу России за оперативное вмешательство и организацию дискуссии на международном уровне. Сейчас проблема в основном решена.

Если исходить из цен на зерно как индикатора рисков, то мировой рынок больше не ожидает глобальных перебоев с поставками. Вместе с тем, мы по-прежнему ощущаем проблемы с финансовой стороной наших сделок, в первую очередь - расчетами за зерно. Это часть более широкой и вполне себе публичной проблемы системного санкционного давления на отечественный финансовый сектор.

Очень надеемся, что нашим переговорщикам удастся решить вопрос создания надежного финансового моста между экспортерами зерна и нуждающимися странами, будь то снятие санкций с Россельхозбанка, создание альтернативного платежного канала через турецкие госбанки или любое иное долгосрочное решение.

- На рынке время от времени возникает дискуссия о том, нужны ли при таком высоком экспортном потенциале пошлина на экспорт зерна и квота. Союз по какую сторону "баррикад"? Что, на ваш взгляд, показал почти двухлетний опыт "зернового демпфера"?

- Рекордный урожай - феномен конкретного сезона, а экспортные ограничения - комплекс системных мер.

Союз экспортеров зерна не может быть ни по какую сторону "баррикады", поскольку сама "баррикада" - плод воображения.

Затоваривание некоторых производителей зерна связано с их собственными управленческими ошибками, о которых мы неоднократно предупреждали с начала сезона. Государство не должно нести ответственность за эти ошибки.

Что касается рынка зерна как такового, то он перешел от фазы бурного роста, вызванного в том числе щедрым стимулированием со стороны государства, в фазу зрелого развития, когда господдержка замещается отдачей от ранее сделанных инвестиций в производственную и логистическую инфраструктуру.

Государство теперь более точечно помогает участникам рынка, стимулируя их инвестиционную активность в приоритетных направлениях. В остальном оно хочет получать свою долю прибыли от ранее сделанных инвестиций. В нашем случае оно облагает пошлиной продажи излишков зерна на экспорт.

- В последнее время сделаны серьезные шаги по развитию биржевой торговли зерном, формированию ценовых индикаторов. Как уже действующие механизмы изменили рынок зерна? Каких механизмов еще не хватает для того, чтобы биржевая торговля начала действовать в полную силу?

- В результате развития биржевой торговли внутренний рынок зерна стал более прозрачным, это факт. Мы активно пользуемся биржевым индексом СРТ цен на пшеницу в глубоководных портах.

С другой стороны, развитие биржевой торговли зерном обесценивает сложившуюся уникальную систему взаимоотношений между участниками рынка. Биржевая торговля обезличена и не учитывает историю отношений сторон.

Пока что рынок не достиг баланса и компромисса, что выражается в оптимистичных, но не рекордных объемах биржевой торговли зерном.

- В чем, на ваш взгляд, должен быть этот компромисс? И какой должна быть оптимальная доля биржевой торговли зерном на рынке от общего объема торговли?

- На сегодняшнем, уже зрелом, этапе развития зернового рынка крайне важно создать собственные ценовые индикаторы и инструменты хеджирования как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Речь идет, в том числе, об импортозамещении иностранных информационных продуктов, которые нередко используются для ценовых манипуляций.

Создать достоверные ценовые индикаторы без развития биржевой торговли практически невозможно. Биржа является своеобразным гарантом актуальности и прозрачности ценообразования.

Сложно сказать, какая доля урожая должна проходить через биржу, универсальной методички здесь нет. Могу предположить, что четверти урожая было бы достаточно. Чтобы это произошло, государству имело бы смысл включить проект развития биржевой торговли базовой сельхозпродукцией, или агрокоммодитис, в состав приоритетных проектов развития сельского хозяйства и простимулировать развитие направления путем предоставления определенных налоговых и таможенных льгот. Думаю, это будет необременительно для государства и достаточно для участников рынка.

- Некоторое время назад прозвучало предложение о том, чтобы начать рассчитывать экспортную пошлину на зерно от биржевого индекса цен СРТ Новороссийск. В чем преимущества такого механизма по сравнению с действующим? На какой стадии находится обсуждение этого предложения? Когда оно может быть реализовано?

- Преимущество опять же в прозрачности формирования референтной цены. Действующая методика расчета индекса опирается на отчеты экспортеров по внебиржевым сделкам. Это довольно точный индикатор, который вместе с тем допускает определенную инертность, поскольку речь идет о внебиржевых сделках.

Переход на биржевые цены повысит оперативность расчета референтного индекса и позволит запустить инструменты биржевого хеджа экспортных пошлин. Но и в этой методике есть определенный недостаток, а именно - фиксация издержек на фоббинг, которые по факту могут меняться в течение сезона.

Наиболее корректным вариантом использования биржевых цен для расчета референтного индекса могли бы стать результаты экспортных биржевых торгов, но они пока не запущены. Сегодня мы узнали о планах биржи запустить их ближе к концу 2023 года. Это означает, что методика расчета индекса может измениться не ранее сезона 2024/25 гг.

- Как идет процесс перевода экспорта зерна в рублевую зону? Есть ли перспективы у зарубежных компаний покупать российское зерно на бирже?

- Методологически "Московская биржа" уже готова к проведению торгов, остались последние формальные шаги.

Вместе с тем, для результативного запуска торгов необходимо решить вопрос с рублевой ликвидностью импортеров нашего зерна. Наиболее очевидным решением является конвертация их валюты в российские рубли. Но данный механизм будет напрямую зависеть как от действующих в этих странах ограничениях на конвертацию национальных валют, так и от их ликвидности на валютном рынке Мосбиржи.

Что касается конвертации недружественных валют, в первую очередь мы говорим о долларе США, то возможности наших партнеров сильно ограничены. Многие из крупнейших импортеров российского зерна привлекают на эти цели кредиты международных организаций. Не факт, что они согласуют выделение средств под последующую конвертацию в российские рубли.

Более логичным видится предоставление им кредитов в рублях под закупку российской сельхозпродукции, но с этим есть проблемы. Наши финансовые власти пока не видят такой возможности, а значит и запуск полноценных экспортных торгов может быть отложен на неопределенный срок.

- Год назад именно на зерновом форуме был поднят вопрос о необходимости экспортерам иметь собственный флот. Что сделано за это время? Есть ли уже конкретные проекты?

- Ситуация со строительством флота развивается, ведется проектирование специализированных крупнотоннажных судов. С малотоннажными судами ситуация более динамичная, проекты есть, строительство судов уже ведется.

Наши экспортеры активно участвуют в процессе оптимизации проектных решений, чтобы продукция отечественного судостроения была конкурентоспособна по сравнению с теми же судами из Китая. Полагаю, мы увидим первые новые российские суда в горизонте двух-трех лет.

В этой ситуации российские экспортеры зерна пока приобретают суда на вторичном рынке или заказывают их на верфях дружественных стран. Детали раскрыть не могу, учитывая сохранившиеся риски дискриминационного давления.

- В этом году крупные международные зернотрейдеры завили об отказе экспортировать российское зерно с июля. Как это может отразиться на экспорте из РФ?

- Для внутреннего рынка вряд ли что-то изменится. Доля уходящих глобальных игроков не превышает 15%. Российские экспортеры - и частные, и государственные - давно переросли своих зарубежных коллег в масштабах бизнеса. Нас больше беспокоит конкурентоспособность на мировом рынке. С этим могут возникнуть вопросы, учитывая ожидаемые высокие урожаи у наших традиционных конкурентов, в первую очередь - стран ЕС.

Зарубежные экспортеры, объявившие об уходе с российского рынка, дорабатывают текущий сезон в рамках полученных ими квот. Такой взвешенный подход позволит нам сохранить темпы экспорта на рекордных уровнях, соответствующих потребностям рынка.

Параллельно они ведут переговоры с потенциальными покупателями. Мне кажется, наиболее перспективным для них выглядит передача локального бизнеса российскому менеджменту. Некоторые компании уже заявили о такой возможности.

Но я бы не исключал и продажи сторонним инвесторам, хотя даже в этом случае не стоит ожидать появления новых имен, поскольку многочисленные непрофильные игроки просто не понимают специфики и рисков зернового трейдинга, сосредоточивая внимание, скорее, на спекулятивной стоимости активов, чем на поддержании устойчивости операционного бизнеса. А с нею могут возникнуть очевидные для участников рынка проблемы.

- Сильно ли изменился состав российских зернотрейдеров за последний год? Получится ли у новичков, которые все-таки могут появиться, потеснить лидеров?

- Фундаментальных изменений состава игроков мы не видим. Трейдинг физического зерна достаточно конкурентен и специфичен, он базируется на долгосрочных доверительных отношениях участников рынка.

Вместе с тем, как зарождающийся тренд, можно отметить возрастающую экспортную активность крупных агрохолдингов. Некоторые из них добились определенных успехов. Однако и здесь мы не ожидаем быстрых историй успеха, поскольку и мировой рынок строится на долгосрочных доверительных отношениях, которые выстраиваются годами. Именно поэтому мы скептически оцениваем шансы совершенно новых игроков, не знакомых с реалиями рынка.

- С учетом того, что экспорт все больше ориентируется на восточное направление, как оцениваете перспективы поставок зерна в Китай?

- Сдержанно, потому что с китайской стороны сохраняются ограничения. Речь идет о действующих фитосанитарных ограничениях, которые сводят на нет наш экспортный потенциал в этом, на первый взгляд, перспективном направлении. Имеющаяся статистика экспорта - менее 600 тыс. тонн зерновых культур - наглядно это демонстрирует. Требуется серьезная донастройка процесса на политическом уровне.