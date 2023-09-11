CFO "М.Видео": рынок поспешил интерпретировать нашу отчетность

Анна Гарманова рассказала об изменении бизнес-модели, ситуации на рынке и договоренностях с кредиторами

CFO "М.Видео": рынок поспешил интерпретировать нашу отчетность Фото: Пресс-служба "М.Видео"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Отчетность, опубликованная в конце августа группой "М.Видео-Эльдорадо", смутила рынок высоким уровнем долга и спровоцировала волну дискуссий среди инвесторов. Сам ритейлер сохраняет оптимизм: на финансы повлиял эффект высокой базы I квартала 2022 года, а долговая нагрузка - сезонное явление.

В интервью "Интерфаксу" CFO группы "М.Видео-Эльдорадо" Анна Гарманова рассказала о модификации бизнес-модели в условиях кризиса и ее влиянии на финансы, о договоренностях с банками-кредиторами и прогнозах по снижению долговой нагрузки, а также поделилась планами относительно презентации обновленной стратегии и о том, стоит ли на повестке вопрос о возвращении к дивидендным выплатам.

- По итогам I полугодия "М.Видео" сократило выручку на 18%. При этом в пояснении к отчетности CEO компании Сергей Ли говорил, что уже во II квартале наблюдался тренд к улучшению показателей. С чем он был связан?

- Действительно, первое полугодие у нас прошло со снижением выручки год к году. Но здесь о себе дала знать высокая база I квартала 2022 года - наш оборот в I квартале 2022 года составил порядка 177 млрд рублей, что было эквивалентно уровню IV квартала 2021 года - сезона высоких продаж. На фоне всех событий, которые произошли в феврале 2022 года, резкого изменения курса рубля россияне стремились сохранить свои сбережения, покупая технику. Такой же тренд мы видели в предыдущие кризисы, сопровождающиеся резкой девальвацией национальной валюты. В принципе, ничего нового для нас не произошло, но с точки зрения результатов это создало высокую базу, с которой соревноваться год к году, конечно, достаточно сложно.

Говоря о позитивном тренде, мы имеем в виду, что уже во II квартале 2023 года рост выручки составил более 20% ко II кварталу 2022 года. Дополнительно, что очень для нас важно, в этот период EBITDA росла опережающими темпами. Ее рост составил практически 80% год к году.

Такая динамика объясняется внедрением новой бизнес-модели, нацеленной на повышение операционной эффективности, контролем за расходами, что в свою очередь, дает дополнительные источники развития компании.

- Продолжается ли этот тренд в III квартале? Какие ожидаете результаты по его итогам?

- В III квартале мы видим, что рынок постепенно восстанавливается, может, не такими темпами, как всем хотелось бы, но, тем не менее, ситуация меняется в лучшую сторону и покупатели стали чаще ходить в магазины. Рост оборота в июле-августе составил уже 40% к аналогичным периодам прошлого года.

Более того, начиная с июля мы видим рост к соответствующим месяцам не только 2022 года, но и 2021-го, который был рекордным годом для компании по обороту. В июле 2023-го мы выросли к 2021 году более чем на 6%, в августе к 2021 году - более чем на 8%. Важно, что мы не просто растем относительно своих же прошлых показателей, но и постепенно наращиваем долю рынка.

Сентябрь только начался, мы видим сопоставимую динамику. Подождем, пока закончится месяц, и после этого можно будет говорить о результатах всего III квартала. Уже в августе и сентябре мы вошли в высокий сезон: back to school, дальше нас ждут традиционные "Черная пятница" и новогодние праздники. Сохранение двузначных темпов роста в процентном отношении позволит получить ощутимо лучшие результаты в абсолютных значениях.

- А что с рентабельностью и прибылью?

- Для понимания динамики этих показателей хотела бы несколько слов сказать про основные изменения, произошедшие в компании за минувший год. Мы существенно обновили нашу бизнес-модель, уделив особое внимание трем основным направлениям: ассортимент, операционная эффективность и контроль за инвестициями.

В части управления ассортиментом основные изменения затронули каналы поставки товара, рост доли собственных торговых марок (СТМ) и развития эксклюзивного ассортимента, представленного только в магазинах нашей сети.

До 2022 года компания сама не импортировала товары - все закупки осуществлялись на российском рынке. Доля СТМ была невелика. Столкнувшись со сложностями весны прошлого года, мы оперативно перестроили процессы, с нуля запустили импорт, нарастив его долю до 30%. Дополнительно мы фокусируемся на развитии СТМ и росте доли эксклюзива.

Результатом таких изменений стал плановый рост товарных запасов на конец июня, что явилось основной причиной сезонного роста долговой нагрузки. Это позволило нам подготовиться к началу высокого сезона, о чем свидетельствует рост продаж в июле-августе и в первые недели сентября, о котором я говорила выше. При этом, основная метрика эффективности управления товарными запасами, оборачиваемость, находится у нас в лучших своих значениях за всю историю компании. Таким образом, мы на хорошей оборачиваемости делаем высокий прирост продаж.

Результатом работы над повышением операционной эффективности по итогам 2022 года является существенное суммарное сокращение операционных расходов и CAPEX более чем на 20 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. В этом году мы продолжили программу по оптимизации расходов. Мы не собираемся на этом останавливаться, мы видим, что это нам помогает поддерживать более высокие темпы роста EBITDA по сравнению с выручкой и будем продолжать работу с эффективностью.

Как пример подхода к контролю за инвестициями приведу разработанный в этом году формат нового магазина, позволяющего нам открывать точки меньшей площади по сравнению с имеющимися, но более эффективные с точки зрения их маржинальности по EBITDA и выручки с квадратного метра. Мы уже протестировали этот формат, видим, что он хорошо себя показывает и будем развиваться в этом направлении.

- Но в прошлом году вы приостанавливали инвестиции в открытие новых магазинов, чтобы сосредоточиться на эффективности бизнеса. Вы не переживаете, что открытие магазинов такого формата может оказать дополнительное негативное влияние на ваши капзатраты и финансовую нагрузку в целом?

- Нет, абсолютно не переживаем. Прошлый год был неопределенным для всего рынка, и многие сети заморозили открытия для того, чтобы переформатировать свою бизнес-модель в условиях новой реальности и в целом посмотреть на ситуацию, как она развивается. Сейчас мы видим ряд поводов для сдержанного оптимизма с точки зрения роста покупательской способности и постепенного восстановления рынка. Поэтому мы возобновили открытия новых магазинов. При этом важно отметить, что наш новый формат магазинов менее емкий по CAPEX - мы снизили расходы на открытие одного магазина в 2-2,5 раза по сравнению со стандартным форматом. Такой экономии удалось достичь за счет оптимизации площади магазина, изменения технологий, торгового оборудования и мерчендайзинга. В новом формате представлено около 70% ассортимента нашего стандартного магазина, что позволяет показывать ему хорошие результаты с точки зрения выручки с квадратного метра и прибыльности.

Открытие таких магазинов однозначно не сильно ударит по нашей долговой нагрузке, но даст нам дополнительные источники роста.

- Сейчас доля импорта у вас составляет порядка 30%. Вы планируете наращивать эту долю? Есть у компании какое-то целевое значение по доле прямого импорта?

- У каждой компании целевой показатель свой. Мы, когда устанавливали для себя цель, предполагали, что это как раз порядка 30%, то есть мы достигли некоего баланса представленности брендов, которые находятся сейчас в России, и того ассортимента, который мы можем представить нашим покупателям только благодаря импортным операциям. Имеющаяся доля выглядит вполне реалистичной. Будет ли она расти или уменьшаться - посмотрим, это будет зависеть от потребностей рынка. В целом, мне кажется, эта доля сбалансирована.

- Каким образом в настоящий момент у вас происходят расчеты по закупкам товара? Проводите ли вы расчеты в юанях? Может какие-то другие валюты используете, дирхамы, например?

- В прошлом году, когда мы с нуля запускали импорт, то разрабатывали не только логистические цепочки, хотя это, конечно, основное, но и формировали наиболее оптимальные пути оплаты за этот товар. В конце 2022 года компания полностью отказалась от использования долларов и евро в своих расчетах, эффективность этого решения подтвердилась с течением времени на фоне ужесточения ограничений при движении этих валют. На данный момент более 20% импорта мы закупаем в рублях, по 30% в юанях и дирхамах, прочие объемы - в корзине "мягких" валют. Каких-либо проблем с ликвидностью той или иной валютной пары мы не испытываем. Каналы поставок и оплат налажены таким образом, что мы достаточно быстро можем произвести замену одной валюты на другую.

В целом, у нас со многими поставщиками подписаны мультивалютные договоры, позволяющие сделать выбор валюты платежа в момент его осуществления. Сложностей с платежами у нас сейчас нет.

- В отчетности за полугодие также появилась информация о нарушении ковенант по обязательствам перед рядом банков. Вы в то же время заявили, что с большинством банков-кредиторов в том или ином виде договорились по этому вопросу. Завершили ли вы переговоры с оставшимися кредиторами, с которыми на момент отчетности еще не достигли договоренности?

- Мне кажется, что рынок поспешил интерпретировать нашу отчетность. Знаете, во фразе "казнить нельзя помиловать" классикой является выбор места запятой. В нашей ситуации вообще часть фразы отрезали, вырвав ее из контекста.

В аудиторском заключении действительно сказано, что на отчетную дату часть ковенантов была нарушена и далее там же было сказано, что со всеми банками были достигнуты договоренности или получены вейверы. Никаких требований со стороны банков по досрочному возврату долга нет, ни один из наших кредиторов не обратился к нам с каким-либо требованием досрочного исполнения наших обязательств. В целом, большинство ковенант было установлено до 2022 года, когда бизнес-модель компании существенно отличалась от существующей. Как я уже говорила, текущий рост долговой нагрузки является сезонным, полностью нами контролируется и объясняется ростом товарных запасов и авансовых платежей за импортные поставки в преддверии начала высокого сезона.

Да, показатели долговой нагрузки подросли по сравнению с нашими историческими трендами 2021 года, но тогда мы не работали на авансовых схемах и в работе с поставщиками могли применять отсрочки и различные финансовые инструменты, которые сейчас недоступны для большинства иностранных партнеров в результате санкционной политики западных стран.

Важно отметить, что все финансовые результаты компании за первое полугодие 2023 года полностью соответствуют нашей финансовой модели, с которой ознакомлены как банки, так и рейтинговые агентства. Текущий рейтинг на уровне А(Ru) присваивался компании в марте 2023 года как раз на основании этой модели. Никаких нарушений с нашей стороны нет.

- Какое соотношение чистого долга к EBITDA вы ожидаете на конец 2023 года?

- Мы абсолютно уверены, что наша долговая нагрузка на конец года придет к привычному для нас уровню. Если мы 2022 год закончили с соотношением долг/EBITDA на уровне 4,2х, то этот год мы закончим с меньшим показателем. Уверены, что он будет меньше 4х.

- Помимо фактора сезонности, что еще должно повлиять на уровень долговой нагрузки? Есть ли у компании стратегия по ее сокращению, какие действия вы предпринимаете для этого?

- Раньше компания работала на отрицательном рабочем капитале, когда оплата за товар осуществлялась уже после его реализации. Нам не требовалось привлечение банковского долга, и мы кредитовались за счет поставщиков. В феврале 2022 года ситуация изменилась. Из-за санкционных ограничений поставщики не готовы работать с нами на открытом риске, предусматривающем оплату за товар после его реализации, и по импортным поставкам мы вынуждены вносить авансовые платежи. Важно, что совокупно чистый долг и торговый оборотный капитал группы на конец июня остался на уровне июня 2022 года. При этом рост оборота и оптимизация расходов в конечном итоге приведут к улучшению метрик соотношения чистого долга к EBITDA.

- Помимо высокого мультипликатора долга к EBITDA, инвесторы обсуждают вопрос о риске дефолта по облигациям. Рассматриваете ли вы какие-то шаги для снятия обеспокоенности у долговых инвесторов? Какой диалог с ними ведется?

- Исторически компания всегда обслуживала свой долг, всегда платила все купоны, и мы продолжим это делать и в будущем. Мы работаем со всеми крупными банками, со всеми инвестиционными компаниями, мы готовы к открытому диалогу с инвесторами. Ни один крупный держатель не вышел из наших облигаций, у нас нет никаких досрочных требований со стороны наших кредиторов, и мы не видим никаких оснований для того, чтобы переживать в отношении тех облигаций, которые сейчас выпущены.

Кроме того, когда мы выпускали последний облигационный заем весной этого года, у нас был открытый диалог с нашими инвесторами-физлицами, где мы рассказывали про нашу бизнес-модель, долговую нагрузку и ее сезонную динамику, давали пояснения о причинах релокации долга между рабочим капиталом и кредитами. Наши результаты полугодия были ожидаемыми, они соответствуют тому, что мы объявляли инвесторам.

- Да, но тем не менее - долговые инвесторы после публикации отчетности попросили кредитное агентство АКРА понизить ваш рейтинг. Вы находитесь в диалоге с ними? Видите ли вы основания для пересмотра рейтинга?

- Мы встречались с коллегами из АКРА еще до выхода этой статьи на прошлой неделе. Тот рейтинг, который был присвоен компании в марте этого года, был присвоен на основании детального изучения коллегами нашей финансовой модели. Результаты за полугодие полностью ей соответствуют. Поэтому мы не видим никаких оснований для пересмотра рейтинга.

- В начале 2021 года вы представили среднесрочную стратегию развития, но, очевидно, с 2022 года она изменилась. Как за это время трансформировалась ее реализация? Когда может быть представлена новая стратегия рынку?

- Стратегия, которую мы утверждали в 2021 году, в настоящий момент претерпела изменения. Мы уже начали внутри компании активные шаги по ее доработке, о чем я рассказывала. Есть еще несколько направлений, например в части развития нашего собственного финтеха. Я думаю, что мы будем готовы озвучить основные ее положения уже в следующем году.

- То же самое касается и дивидендной политики - когда ждать изменений по ней? И когда стоит ожидать возврата к выплате дивидендов?

- Компания исторически платила высокие дивиденды, заботясь об инвестиционной привлекательности своего бизнеса. За последние два года многое изменилось как в стране, так и в мире. В текущем году ситуация улучшается, мы видим много дополнительных возможностей для инвестирования в развитие бизнеса и будем ими пользоваться, что, в свою очередь, должно привести в конечном результате к росту всех операционных и финансовых метрик и возврату к выплате дивидендов.

В краткосрочной перспективе говорить о дивидендах пока преждевременно. Все имеющиеся средства мы будем инвестировать в развитие нашего бизнеса, но в среднесрочной перспективе мы, конечно, к этому вопросу будем возвращаться.

- Вы обозначили финтех как одно из стратегических направлений. В целом, развитие собственных финтех-сервисов - это сейчас тренд многих компаний на российском рынке. Каким образом вы развиваете это направление?

- В группу компаний входит финансовый брокер - компания "Директ Кредит". Благодаря этому в нашей сети присутствует большое количество финансовых продуктов, пользующихся популярностью среди покупателей, например рассрочка до 30 месяцев или повышенный кэшбэк на рассрочку. Как результат, доля продаж с применением различных вариантов рассрочки или кредита достигает более 15% и постоянно растет. "Директ Кредит" разрабатывает не только решения для "М.Видео-Эльдорадо", но и реализует продукты для других крупных розничных игроков.

Кроме того, у нас где-то 90% покупок совершается клиентами, которые участвуют в программе лояльности, и о которых мы много что знаем. При этом проникновение кредитных продаж составляет более 15%, и это дополнительная информация, которой мы обладаем, о предпочтениях наших клиентов, о том, по какой цене они предпочитают покупать, какой товар, в каких категориях, в каком сочетании. Этот и следующий год у нас будут как раз направлены на то, чтобы всю эту клиентскую аналитику использовать для создания новых сервисов, персональных предложений и лучшего клиентского пути в целом в нашей компании. На этом мы сейчас сосредотачиваемся, и в этом я вижу точки роста нашего бизнеса.

- В России и в мире сейчас активно развивается e-commerce, что приводит к тому, что покупатели потихоньку перетекают из традиционного ритейла в онлайн. Вы наблюдаете такую тенденцию? Какой потенциал роста вы видите у собственных каналов онлайн-продаж, включая маркетплейс?

- Мне кажется, в современном мире грань между онлайн- и офлайн-продажами стирается. Все больше компаний используют мультиканальную модель бизнеса, и мы здесь не исключение. У нас доля общих продаж онлайн уже больше 60%. Ведь продажи в онлайн - это по сути использование покупателем мобильного приложения или сайта для осуществления покупки. А далее возникает следующий вопрос: клиент хочет, чтобы этот товар ему привезли домой или он хочет прийти в магазин посмотреть и купить что-то еще. Это уже выбор покупателя, и наша задача представить ему такую возможность. На классическом маркетплейсе покупатель может зайти только на онлайн-витрину, почитать описание или почитать отзывы других покупателей. Мы же предоставляем ему другую возможность. Выбранный товар представлен у нас не только на сайте, но и на полке магазинов, куда покупатель может прийти, посмотреть, получить консультацию, сравнить его с аналогами и после этого решить, каким способом приобрести товар.

С точки зрения развития нашего маркетплейса мы достаточно хорошо продвинулись: темпы его роста год к году существенны и составили 3,5 раза в первом полугодии 2023 года на фоне увеличения количества селлеров в 2,5 раза. Продавцы выбирают нашу площадку за счет целевого трафика с хорошим средним чеком, так как наши покупатели приходят к нам целенаправленно за покупкой бытовой техники и электроники, а не за продуктами питания и прочими товарами, попутно выбирая технику.

Мы видим, что количество SKU (идентификатор товарной позиции - ИФ) у нас существенно растет и уже превышает 180 тысяч. Нам это дает возможность представить нашему покупателю более широкий выбор ассортимента. А возможность сформировать заказ одновременно включив в него как наш собственный товар, так и товар мерчанта, создает уникальный клиентский опыт. При этом мы используем действующую ИТ и логистическую инфраструктуру, что не вызывает потребности в существенных дополнительных инвестициях. Дополнительно работа по модели маркетплейса, позволяет нам оптимизировать инвестиции в рабочий капитал, так как по сути товар принадлежит мерчанту и с нашей стороны не требуется его авансирование.

- Еще в апреле прошлого года Саид Гуцериев сообщил, что выйдет из состава акционеров М.Видео. Несмотря на это, в отчетности компании за 2022 год он все еще указывался как конечный бенефициар компании. Значит ли это, что сделка, о которой заявлялось, не состоялась?

- Менеджмент оперирует только фактической структурой владения, которая у нас есть на момент отчётности. Все вопросы о каких-то изменениях лучше задавать нашим акционерам.