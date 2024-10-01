Глава НАУФОР: стимулы для инвестиций на рынке капитала должны быть больше, чем для депозитов

Алексей Тимофеев уверен, что для активизации НПФ на рынке акций и повышения интереса к ним необходимо изменить регулятивные подходы и ввести отдельный налоговый вычет в 1,5 млн руб.

Глава НАУФОР: стимулы для инвестиций на рынке капитала должны быть больше, чем для депозитов Фото: Пресс-служба

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский фондовый рынок только недавно пережил самые, пожалуй, драматичные события в своей истории, но перед ним уже поставлена задача, требующая переключить режим с выживания на бурный рост. Внутренние ресурсы для удвоения капитализации есть, и сама постановка вопроса верная - она должна помочь рынку стать более сбалансированным и гармоничным, но для этого нужны решения соответствующего масштаба, без которых цель будет труднодостижима, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. В интервью "Интерфаксу" он рассказал о барьерах и предложениях для активизации институциональных и розничных инвесторов на рынке акций.

- Цель удвоить капитализацию фондового рынка по отношению к ВВП - насколько, по мнению НАУФОР, она достижима? Какие вы видите препятствия?

- Судите сами... В абсолютных величинах это утроение капитализации к 2030 году. Давайте допустим на следующие шесть с половиной лет органический рост. Оставшееся придется добирать IPO. Только в рамках IPO с учетом 10% free-float нужно будет привлечь 6 трлн рублей, а всего - не менее 20 трлн рублей, ведь часть денег пойдет в уже торгуемые акции, часть - в облигации. Если исключить органический рост, а он тоже, кстати, требует специальных усилий в области корпоративного управления, то задача удваивается - для IPO нужно 12 трлн рублей, а всего - более 40 трлн. Если учитывать задачу по гармоничному развитию рынка, стимулируя привлечение средств в первую очередь в ПИФ и НПФ, трансмиссия средств которых на рынок акций, а значит, и в IPO, ниже, чем через брокеров, нужно привлечь заметно больше 40 трлн рублей.

Сейчас брокеры привлекают примерно по 1 трлн рублей в год. Если ничего не менять, открытые и биржевые ПИФы привлекут до 2030 года 2-3 трлн рублей. Инвестиционные ресурсы НПФ сейчас составляют 5,2 трлн рублей, программа долгосрочных сбережений, возможно, позволит им удвоиться, но это оптимистический сценарий.

Есть ли у нас внутренние ресурсы? Да, на банковских депозитах около 50 трлн рублей, и, вероятно, до 20 трлн - в наличных у домохозяйств. Задача по удвоению капитализации - правильная. Она заставляет сфокусироваться на долевом рынке, на ограничениях банковской модели финансирования, и может привести к более гармоничному развитию рынка. Но разница между тем, что нам нужно, и тем, что у нас есть, очень велика, и решения, которые нужно принимать, должны соответствовать масштабу задачи.

- И какие меры должны быть приняты?

- В целом должна быть реализована формула, что стимулы для инвестиций на рынке капитала должны быть больше, чем для депозитов, и для коллективных инвестиций - больше, чем для брокерских услуг, - сейчас это не так.

Во-первых, нужны более убедительные стимулы для домохозяйств к инвестициям на фондовом рынке. Например, десятилетний ИИС-3 эту задачу не выполнит. Короткие депозиты, позволяющие освобождать от НДФЛ проценты в пределах ключевой ставки, умноженной на 1 млн рублей, имеют преимущества. Даже самые консервативные долговые инструменты - ОФЗ и торгуемые на бирже облигации крупных корпораций не имеют таких же возможностей налогообложения как депозиты.

Во-вторых, нам не хватает институциональных инвесторов, которые играют очень важную роль в оценке инвестиционных качеств эмитентов и улучшении их корпоративного управления, роль, которую до 2022 года играли нерезиденты. Розничные инвесторы с этими задачами справляются плохо, а задачей брокеров это не является. Кроме того, институциональные инвесторы отличаются особым инвестиционным поведением, балансирующим инвестиционное поведение розничных.

Основные институциональные инвесторы - ПИФ и НПФ. Розничные инвесторы инвестировали в акции больше, чем индустрия открытых и биржевых ПИФ и НПФ вместе взятые. ПИФы - индустрия небольшая, если иметь ввиду открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды, то их СЧА составляет 1,2-1,3 трлн рублей. Задача развития ПИФ заключается в увеличении их объемов с тем, чтобы увеличить объемы инвестиций в акции открытых ПИФ, которые в настоящее время уже инвестируют в акции более 40%, а также в увеличении объемов и снижении лимитов для биржевых ПИФ, которые в настоящее время в основном "фонды денежного рынка", чтобы они могли инвестировать в акции, воспроизводя индексы.

С НПФ задача сложнее - помимо увеличения объемов этой индустрии необходимо изменение их регулирования с тем, чтобы они были более, чем сейчас, склонны инвестировать в акции - сейчас они инвестируют в акции 6-7%, и она требует более сложных решений.

- Например, каких? ЦБ предлагает увеличить для них лимиты по инвестированию в рисковые инструменты.

- Снижение требований на участие НПФ в IPO с 50 млрд до 3 млрд рублей, а также увеличение доли рискованных активов - решения правильные, но ими обойтись не удастся. Стабильность НПФ сейчас основана на нескольких регулятивных подходах - стресс-тестирование, пятилетняя безубыточность и административная фидуциарная ответственность. Во всех этих случаях, если обнаруживается недостаток средств, акционеры НПФ должны его восполнить. Все вместе это здорово ограничивает их аппетит к менее предсказуемому, чем облигационный, и более долгосрочному, хотя и более доходному рынку акций. Иногда говорят, что для НПФ надежность важнее, чем доходность, но судя по недостаточному интересу к НПФ со стороны граждан -доходность также имеет значение.

В этих обстоятельствах очень важно разбудить интерес к НПФ со стороны работодателей, для этого финансирование с их стороны должно относиться на себестоимость, а это сейчас не так.

Стоит подумать о том, чтобы изменить подход к регулированию НПФ, с тем чтобы позволить им больше риска, а кроме того, предусмотреть возможность предлагать разные портфели в зависимости от возраста застрахованного лица.

- Вы говорили, что нужно отказаться от концепции десятилетних ИИСов и установить срок от трех до пяти лет, предложив инвесторам в зависимости от этого разный набор налоговых льгот. Обсудили ли вы это предложение с регуляторами?

- Эти обсуждения носят рабочий характер, в том числе ведутся в рамках подготовки мер по федеральному проекту по удвоению капитализации фондового рынка.

Я уже говорил, что десятилетний ИИС никому не нужен. Готовность людей расстаться с деньгами на десятилетний период - нулевая. У нас и трехлетних ИИС-1 и 2 меньше, чем мы надеялись. 5-6 млн - это мало, а зафондированных ИИС еще меньше.

Думаю, что даже пятилетний ИИС будет мало востребован, если только не сделать его трансформирующимся из ИИС-1 в ИИС-3. Пусть он в течение первых трех лет будет аналогичен ИИС-1, позволяет рассчитывать на инвестиционный вычет на взнос, а после, постепенно приобретая льготы ИИС-2 (то есть вычет на снятые средства), превращается в ИИС-3.

Я надеюсь, что это будет предметом обсуждения в следующем году. Сейчас мы считаем приоритетными несколько проблем, возникших в связи с изменением налогового законодательства и требующих решения до конца года. Например, я говорил, что следует больше поощрять коллективные инвестиции, а у нас паи ПИФ, в отличие от иных ценных бумаг, лишились права на льготу на долгосрочное пятилетнее владение. То же произошло и с периодическими доходами по паям, которые лишились общей для других ценных бумаг налоговой базы, ограничивающейся ставкой в 15%, и подчиняются общей базе до 22%. Понятно, что это дискриминирует инвестиции в ПИФ по сравнению с инвестициями "напрямую".

- Нужно ли увеличивать налоговый вычет по ИИС?

- Больший налоговый вычет мы бы предложили сделать для ИИСов, на которые будут приобретаться только паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов. Например, увеличить его до 1 млн рублей в год. Это могло бы быть одним из способов поощрения инвестиций именно в ПИФ.

НПФы заслуживают отдельного налогового вычета. В настоящее время они делят его с ИИС и будут делить с ДСЖ. Пусть отдельный вычет для НПФ будет 1,5 млн рублей в год.

- А какие еще вы видите сейчас проблемы на рынке, требующие корректировки регулирования?

Регулятивных проблем немало, в решении многих из них участвует НАУФОР - расширение возможностей закрытых ПИФ, передача части функций УК специализированным депозитариям, создание централизованной системы размещения и выкупа паев открытых ПИФ, упрощение обмена документами при смене брокера, расширение возможностей делегирования идентификации и прочее.

Стоит вспомнить и о дискуссии о ЦФА, которая, надеюсь, закончится удовлетворительным для всего финансового рынка регулятивным решением, в том числе некоторым дерегулированием рынка традиционных инструментов. Сейчас рынок ЦФА в основном является аналогом облигационного рынка, пользующимся преимуществами регуляторного арбитража, - выпускать короткие облигации на небольшие суммы проще, назвав их ЦФА. Вместе с тем, существует и регуляторный арбитраж в пользу рынка традиционных финансовых инструментов - рынок ЦФА требует решения об участии на нем брокеров, управляющих, управляющих компаний ПИФ, оборота ЦФА, расширения круга инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов, без чего его дальнейшее развитие невозможно. Пока подход, использованный Банком России, позволяющий выяснить достоинства и недостатки ЦФА и их технологические особенности, создающий основу для дальнейших регулятивных решений, оказался полностью оправдан.

- Что вы думаете о перспективах запуска круглосуточных биржевых торгов? Нужно ли это делать?

- Я не считаю это необходимым. При этом, отдельные брокеры могут осуществлять операции с ценными бумагами круглые сутки. То же касается биржевых торгов в выходные. Круглосуточные биржевые торги и биржевые торги в выходные дни заставят работать всю индустрию, хотя не всем клиентам это может быть нужно. Надо взвесить все "за" и "против", однако конечное решение за биржей и индустрией.

- Насколько важно сейчас привлечение нерезидентов?

- Инвесторы-нерезиденты нужны. Любой финансовый рынок должен претендовать на средства глобальных зарубежных инвесторов, в противном случае он будет проигрывать всем другим финансовым рынкам, которые доступ к иностранным инвестициям имеют, иначе будет проигрывать и экономика страны, лишенная максимальных возможностей для финансирования.

- Каким образом это можно было бы сделать?

- Ясно, что в настоящее время возможности по привлечению инвесторов-нерезидентов крайне ограничены, но и сейчас необходимо устранять препятствия для их операций на российском рынке ценных бумаг, например, снижать ставку налога для иностранных физических лиц, которая составляет 30%, создавать для таких инвестиций депозитарные "мосты", параллельные централизованной системе.

- Какие у вас ожидания по IPO до конца года?

- "Московская биржа" и индустрия делают очень хорошую работу. В этом году на IPO привлечено около 80 млрд руб. Это, кстати, показывает разницу между имеющимся и необходимым для удвоения капитализации - в течение следующих лет необходимо ежегодно привлекать в 10 раз больше. Вот почему, помимо задач по привлечению средств на рынок и увеличению его ликвидности, необходимо решать задачи по выходу на рынок компаний - поощрять частные и заставлять государственные.

- Основной площадкой на рынке выступает Мосбиржа. Какие ниши вы видите для других бирж? Или в текущих условиях их особо нет?

- "Московская биржа" сейчас центральный инфраструктурный институт, главный организатор торговли, объединяющий очень много рынков, имеющий в связи с этим очень сильный синергетический эффект. Однако, конкуренция между биржами не только не исключена, но и полезна, выбор же ниши - в сфере деловых суждений, в которых я полностью полагаюсь на индустрию.

- ЦБ в недавнем обзоре отметил ухудшение финансовых показателей брокеров во втором квартале. Это временное явление, на ваш взгляд? Или тенденция будет продолжаться?

- Не слышал, чтобы брокеры ситуацию этого года оценивали как драматическую.

- Летом состоялся первый этап обмена заблокированными активами инвесторов. Резиденты подали не очень большой объем заявок, от нерезидентов было еще меньше. Есть ли смысл запускать новый этап обмена? Или нужно искать другие пути решения этой проблемы?

- Это схема, которая могла позволить наиболее эффективно решить проблему максимального числа розничных инвесторов, чьи активы заблокированы. К сожалению, недостаточный спрос со стороны нерезидентов не позволил добиться результата, на который мы рассчитывали.

- Альтернативы пока не обсуждаются?

- Не слышал.

- На ваш взгляд, история с инвестициями в иностранные бумаги для российских розничных инвесторов закрыта надолго? Или какие-то варианты возможны?

- Организованный внутренний рынок иностранных ценных бумаг был большим достижением развития российского финансового рынка, он обеспечивал необходимую розничным инвесторам диверсификацию, не выводя средства за рубеж, создавал дополнительную ликвидность на российском финансовом рынке. Вероятно, по-прежнему возможно взаимодействие со странами, не относящимися к недружественным. А инвесторы покрупнее продолжают инвестировать в иностранные бумаги, просто это теперь происходит вне России.