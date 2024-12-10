Топ-менеджер СПбМТСБ: Покупатели топлива, как оказалось, могут представлять совершенно разные весовые категории

Антон Карпов рассказал, что текущий норматив биржевых продаж топлива отражает рыночную ситуацию, менять его нет необходимости

Антон Карпов Фото: Пресс-служба

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Топливный рынок России пережил 2024 год без острых ценовых кризисов, но в состоянии высокой турбулентности и постоянной волатильности. Биржевые продажи нефтепродуктов значительно выросли в объемах, и теперь биржа становится одним из ключевых каналов продажи-покупки нефтепродуктов в России. О том, какими видит цены на бензин и дизтопливо Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), как она соблюдает баланс торгов нефтепродуктами для крупной промышленности и частного бизнеса, когда "Газпром" может полноценно вернуться на биржу, а нефтяной индекс СПбМТСБ - в Налоговый кодекс РФ, в интервью "Интерфаксу" рассказал старший вице-президент биржи Антон Карпов.

- Топливный рынок - ключевой для СПбМТСБ, на нем происходит больше всего событий. Что для СПбМТСБ стало основным трендом 2024 года в секции "Нефтепродукты"?

- СПбМТСБ уже который год заканчивает год с рекордами объемов реализации топлива. В 2024 году, если текущая динамика продаж сохранится, выйдем на очередной максимум - около 36 млн тонн. При объемах потребления внутреннего рынка России в 90-100 млн в год, биржевой показатель в 36 млн тонн - очень высокая цифра. Еще несколько лет назад 30 млн тонн нам казались труднодостижимыми, а теперь ежегодный прирост в среднем составляет 10%.

Рост объема продаж в 2024 году в сравнении с 2023 годом предварительно составит более 16%. Доля биржевых продаж основных нефтепродуктов на бирже в 2024-м уже составляет треть от всех поставок топлива на внутренний рынок, в 2023-м через биржу проходила каждая 4-я тонна.

Такие высокие объемы объясняются тем, что участники рынка прочувствовали биржевой механизм, и он им нравится, число покупателей сильно выросло за последние годы. Для некоторых нефтяников СПбМТСБ стала основным каналом реализации топлива, продажи идут значительно выше установленных нормативов.

Сам топливный рынок мобилизовался, он подталкивает биржу быстрее развиваться в секции "Нефтепродукты", быть гибче, расширять горизонты. Так, если раньше у нас по мелкому опту была программа только с нефтяными компаниями, то этой осенью запустили вариант с независимыми нефтебазами, и есть ощущение, что эта тема в ближайшее время покажет интересные результаты. Ждем, что серьезным прорывом для СПбМТСБ станет внедрение системы Оператора товарных поставок РЖД, которая заработает в полную силу в 2025 году.

- Традиционно раньше под конец года ярко проявлялось сезонное снижение спроса на топливо, и биржевые цены на нефтепродукты падали. В этом году цены на СПбМТСБ длительное время находились на уровнях гораздо выше предыдущих лет, снижение цен началось буквально несколько дней назад. Как считаете - почему так изменилась ситуация с сезонным фактором?

- Причин много, но на первое место я бы поставил финансовый набор: высокий курс доллара, высокая ставка Банка России, инфляция. Деньги подорожали, а биржевые продавцы и покупатели закладывают цену денег во все свои процессы. Однако, не могу сказать, что цены на СПбМТСБ под конец года находились на критических отметках. Если в текущем моменте все пересчитать, окажется, что цена топлива не такая уж высокая.

Кроме того, остаются сложности с транспортировкой товаров по железной дороге - это и проблемы с погрузкой-выгрузкой с заводов, и прием вагонов для перевозки, и простои. Производственный фактор, наверняка, тоже влияет, только его сейчас оценить сложно, поскольку эти данные больше не публикуются. По информации Минэнерго, поставки на внутренний рынок увеличиваются, но абсолютных цифр нет. В целом это накладывает свой отпечаток на рыночную ситуацию, сказывается на спросе на бирже.

Остаточный платежеспособный спрос в отдельные пиковые периоды достигает более 100% от объема продаж на бирже в данный торговый день. Это зависит от сезонности и объема реализации.

- Экспорт бензинов снова открыт. Может ли это вызвать рост цен на бирже в декабре-январе?

- С точки зрения спроса на бензин январь, февраль и март обычно проходят более-менее спокойно. Будем надеяться, что удастся обойтись без особых рисков в бензиновом секторе в ближайшие месяцы. В любом случае, регуляторы и правительство своевременно реагируют на изменение спроса. В этом году экспорт бензинов был закрыт ближе к весеннему старту увеличения потребления, это дало положительные результаты.

- Дизтоплива на СПбМТСБ продается почти вдвое больше, чем бензинов, и по ДТ российская нефтепереработка профицитна. Но почему биржевые цены на дизтопливо столь высоки, что возникает диспаритет в опте и рознице?

- Сейчас в дизельном сегменте высокие цены, в основном, на зимний дизель. Это нормально для зимы. Производство зимних сортов ДТ сильно завязано на керосин, а как раз авиакеросин в настоящее время крайне востребован на рынке. То есть, если заводы делают много авиакеросина, то становится меньше зимнего дизеля. Быстро перестроить выпуск товаров не получается. Думаю, к серьезным холодам производство зимнего ДТ в России выйдет на необходимые уровни. Пока есть такие возможности - погода в конце этого года гораздо теплее предыдущих лет.

Относительно дизеля играет роль и экспортная альтернатива: если экспорт выгоднее, на внутренний рынок дополнительный товар развернуть труднее. И все-таки регуляторы внимательно следят за ситуацией и взаимодействуют с рынком. Острых сигналов о нехватке зимнего ДТ сейчас нет.

- Крупные промышленные производители все больше топлива покупают на бирже. В основном их интересует ДТ, при этом они не особо беспокоятся по поводу стоимости. Насколько существенным стало влияние промпромзводителей на цены на СПбМТСБ?

- Эта дискуссионный вопрос, тема обсуждается постоянно. Есть две основные категории потребителей СПбМТСБ: промышленные предприятия и независимые заправщики. Для первых стоимость может быть не принципиальна, потому что им важнее купить быстро и много товара. У вторых есть потолок маржинальности, биржевая цена для них крайне важна.

Это положение дел возникло недавно, оно стало следствием развития биржевой торговли, когда на площадку вышло много покупателей. Долгое время биржа, продавцы и участники рынка говорили о том, что конечных потребителей на торгах должно быть больше. Наконец, мы добились этого, убедив компании из разных отраслей экономики напрямую закупать топливо на бирже. И тут оказалось, что покупатели на СПбМТСБ могут представлять совершенно разные весовые категории. Так сформировалась структура рынка, будем в этих реалиях работать.

Звучат предложения о разделении потребителей по сессиям, но СПбМТСБ с этим не согласна. На одной площадке не может быть различных ценообразований, когда для этих - одна схема, для этих - другая. Это неправильный подход. Если начинается подобное деление, образуется две цены на один и тот же товар, далее перетоки между сегментами и следующим шагом станет злоупотребление. Всем нужно научиться жить в постоянно обновляющихся условиях рынка.

- Если рынок меняется, то, возможно, требуется изменение нормативов под новые условия? Или действующие нормативы продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ достаточны?

- Сейчас этот вопрос не обсуждается регуляторами. Было две корректировки нормативов, и на наш взгляд для наполнения рынка их достаточно. Мы должны учитывать особенности биржевых продавцов, понимать, что у кого-то есть профицит товара, у кого-то объективный баланс, а есть и ряд компаний с дефицитом нефтепродуктов. И последние не должны снимать товар со своей розницы, чтобы по нормативу на бирже продавать. Текущий норматив хорошо отражает рыночные позиции, менять его смысла не видим.

- Есть еще проблема закупок на бирже нефтяными компаниями и их "дочками". Возможно ли решить ее без возврата второй сессии на СПбМТСБ?

- Мы знаем о поручении вице-премьера Александра Новака регуляторам - проанализировать вопрос о необходимости возврата второй сессии на СПбМТСБ, но на сегодняшний день решения о возврате допсессии нет.

Биржа свою позицию неоднократно излагала, она заключается в том, что остроты возврата второй сессии не возникает. Да, определенные покупки нефтяных компаний в основной сессии происходят, но и суммарные объемы продаж в основной сессии существенно выросли. При этом все эти покупки нефтяников видны, их отслеживает ФАС. Когда нефтяная компания покупает топливо на бирже, это вычитается из ее норматива. Здесь достигнут достаточный уровень контроля, все стараются действовать так, чтобы не обострять спрос на бирже.

Повторюсь, нельзя забывать о компаниях-продавцах, у которых из-за особенностей производства может возникнуть дефицит товара для собственных сетей АЗС. Они не могут в таких случаях обойтись без биржевых покупок для оптимизации логистики.

- Насколько реальной считаете тему "продажи воздуха" на торгах нефтепродуктами СПбМТСБ, о чем все чаще говорят участники рынка и регуляторы?

- Мне кажется, это в большей степени фигура речи. По факту почти все биржевые продажи заканчиваются исполнением договоров и обеспечиваются поставкой. Дефолты в 2024 году составляли 0,8% от объема торгов. То есть дефолты не являются массовой практикой, базово заключенные договоры исполняются, по статистике мы не видим так называемой "торговли воздухом".

Да, актуальна тема с переносами сроков поставок товара, но это происходит по договоренности между продавцом и покупателем. Переносы обусловлены объективными причинами - есть проблемы с доставкой и отгрузкой, в какие-то регионы товар очень долго едет. На этом фоне СПбМТСБ недавно ввела 45-дневное ограничение срока поставки для лимитирующих направлений, то есть для тех, где возникают затруднения с доставкой.

Основной срок поставки биржевых нефтепродуктов остался прежним - 30 дней, мы стараемся жестко придерживаться этих параметров. В прошлом году на фоне проблем на железной дороге действовала практика до 60 дней поставки. Это очень много, над процессом поработали и пришли к выводу, что надо все-таки стремиться к 30 дням.

- Почему проект ОТП РЖД, готовящийся столько лет, в 2024 году затормозился? Какие именно проблемы стали камнем преткновения и когда их удастся решить?

- Это была технологическая остановка, понадобилось дополнительное время для отладки всех процессов.

ОТП РЖД внедряется несколькими этапами. ОТП-1.0 состоялся в 2023 году, это была новая технология, которую мы вводили в работу "на ощущениях", на общем понимании продавцов и покупателей, как бы это могло работать. Когда пошли первые торги в новой системе, появилась масса замечаний и дополнений. Ключевыми проблемами стали документы по сверхнормативным простоям, исполнением договоров в клиринге, отсутствие клиринга транспорта, расчетов за перегрузы и недогрузы по транспорту в клиринге. Вскрылся пласт вопросов, который прежде не обсуждался, потому что практики как таковой не было. Оказалось, что тематика транспорта существовала в отрыве от биржевой инфраструктуры.

Мы все доработали и теперь переходим на этап ОТП 2.0. Он предполагает новый софт и новую технологию работы, которую уже в значительной мере усвоили участники торгов. Сейчас продавцы активно урегулируют с биржей возникающие вопросы по внедрению технологии ОТП. В очень продвинутой стадии по переходу на ОТП РЖД находятся "ЛУКОЙЛ" и "Газпром ГНП-холдинг", в финале подготовки - "Газпром нефть" и "Роснефть". Банк России выдал в рамках надзорного совещания настоятельную рекомендацию о необходимости оперативного перехода торговли нефтепродуктами на ОТП РЖД. Мы рассчитываем, что к первому полугодию следующего года все нефтепродукты на СПбМТСБ будут торговаться через ОТП РЖД.

- Несколько лет назад не менее сложным был переход продаж нефтепродуктов на ОТП "Транснефть". Как сейчас здесь развивается торговля?

- Новое всегда дается тяжело. Когда внедряли оператора товарных поставок с "Транснефтью", шума и споров было много, потому что ломались прежние схемы договорных отношений. Но теперь все стороны довольны. Еще бы, раньше на оформление договора в письменном виде требовалось 2 недели, потом еще нужно было трехсторонние акты подписывать. А сейчас все происходит внутри системы автоматически.

"Транснефть" ведь не предоставляет услуг хранения, она заинтересована в том, чтобы нефть и нефтепродукты постоянно двигались по трубопроводам, чтобы росла оборачиваемость товара. И лишний документооборот в бумажном виде ей тоже не нужен. Сегодня при продажах биржевого нефтепродукта по трубе все бумажки ушли в прошлое.

Полная цифровизация в век современных технологий - это нормально. Цикл документооборота сжался, а оборот торговли вырос. По предварительным данным в 2024 году объем продаж ОТП "Транснефть" увеличится более чем на 54% и составил 563,4 тыс. тонн.

- С начала 2025 года нефтепродукты возвращаются из 3-й в 6-ю группу приоритетности в жд-перевозках, рынок снова опасается "заторов" при поставках топлива по железной дороге, которые могут возникнуть в следующем году. СПбМТСБ отстаивает интересы участников торгов в обсуждении темы о приоритетности нефтепродуктов?

- С января вступают в силу новые правила недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД, при этом тема приоритетности в них так сложно описана, что без особых знаний не разберешься, что там за чем следует. Ясно одно: нефтепродукты теряют приоритетность при ж/д-перевозке, а топливо и сейчас испытывает проблемы доставки по некоторым направлениям.

Полагаем, что нефтеналивные грузы должны остаться в третьей очереди приоритетности, несколько обращений на этот счет мы направляли в правительство. Есть специальная рабочая группа в ФАС, где совместно с РЖД идут обсуждения, эта повестка очень актуальна сейчас. Топливообеспечение социально значимо для регионов, машины должны ездить, грузы доставляться до потребителей. А для ряда субъектов нефтепродукты жизненно важны, в Мурманске, например, котельные до сих пор на мазуте работают.

Мы надеемся, что ведомства и РЖД смогут урегулировать тему приоритетности нефтепродуктов до конца декабря.

- СПбМТСБ последние несколько лет боролась с роботами и манипуляциями на торгах нефтепродуктами. Продвинулись в этой борьбе?

- Считаем, что да, потому что число нарушений Кодекса этики снижается. Недобросовестные практики (а именно так Кодекс этики определяет так называемых роботов) в большей мере сокращаются. Совсем победить их сложно, но сократить применение получается. Кроме того, само профессиональное сообщество гласно и негласно осуждает подобные действия, называет их непрофессиональным поведением. Продолжает действовать система мониторинга, совет секции "Нефтепродукты" разбирает каждый случай. В совокупности все меры дают эффект.

Индекс доступности товара для покупателей СПбМТСБ (он показывает - сколько компаний хотело купить товар и сколько смогло это сделать) находится в зеленой зоне, значит нефтепродукты покупаются большим количеством компаний. Нет информации о том, что какая-то из организаций имеет значительное положение на покупках, каждый из крупнейших покупателей занимает по 3-4%. Делаем вывод, что на СПбМТСБ топливо доступно для широкого круга желающих, иначе бы число участников торгов не росло, а сокращалось.

- Срочный рынок нефтепродуктов на СПбМТСБ все еще слабо развит. Сейчас для него вообще подходящее время?

- Срочный рынок нужно развивать, это наша цель, которая не отходит на второй план ни при каких обстоятельствах. Большим плюсом стало согласие регуляторов, чтобы компании могли 1% от нормативов продавать на срочном рынке. Сначала это решение подтолкнуло "ЛУКОЙЛ" на работу в новых инструментах, за ним подключилась "Татнефть".

В следующем году планируем запустить ряд расчетных контрактов, которые позволят не только компаниям-участникам реального сектора торговать на срочном рынке, но и ритейлу, частному инвестору станут доступны такие контракты. За счет этого надеемся выйти на новый виток развития фьючерсных продаж. И продавцы, и покупатели говорят нам, что нужны не только поставочные контракты, но и расчетные. Ряд компаний даже без маркетмейкерских программ готов котировать эти контракты. То есть спрос возник.

Отрасль понимает, что спот - это форма реализации, а срочка - инструмент хеджирования. Поставочные контракты тяжелы для участников, поскольку они привязаны к вагонной норме в 60 тонн (минимальный размер биржевого лота), это 3-5 млн рублей за один контракт. Для мелких инвесторов сразу "стоп". Расчетные контракты мы структурируем с меньшим объемом, чтобы они стали доступнее. Результатом этих операций будет расчет в деньгах, у инвестора не будет страха, что он останется с товаром на руках. На срочке инвестор в любом случае завершит операции путем денежных расчетов на базовый индекс. И это будет огромный шаг вперед для срочного рынка.

Появляется новая категория участников, которые интересуются в большей мере именно срочкой. Например, кредитные учреждения товар покупать не хотят, а фьючерс - с удовольствием. Сейчас три крупных банка - Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк - вышли на спотовый рынок, но они хотят работать и на срочном. Участники реального сектора, крупные трейдинговые компании тоже проявляются интерес к фьючерсным контрактам. Биржа чувствует этот момент, намерены быстрее продвигаться на срочном рынке.

- Какие еще инициативы готовит СПбМТСБ для торгов нефтепродуктами?

- Главная задача 2025 года - отшлифовать систему ОТП РЖД, о чем я уже рассказал. Вторая цель - расширение мелкооптовой реализации на частных нефтебазах. СПбМТСБ долго к этому шла, позади почти десятилетие скепсиса и даже споров между предприятиями этого бизнеса. За 10 лет мелкооптовый рынок развился, превратился в прозрачный сегмент, пришли участники с более ответственным отношением к своей репутации. В настоящее время в качестве продавцов на бирже могут выступать только члены биржи или члены секции "Нефтепродукты".

Все осознанно подошли к теме биржевых мелкооптовых продаж на частных нефтебазах: установлен фильтр для нефтебаз, взвешиваются риски качества их топлива, особое внимание к вопросам хищений и честной выдачи товара покупателю. Теперь никто не готов жертвовать своим именем, все проверяют контрагентов и думают над нюансами. Именно мелкооптовый сектор, а он располагает объемом от 5 до 10 млн тонн нефтепродуктов, станет еще одной точкой роста для спотового рынка СПбМТСБ в 2025 году.

- Нефтепродукты назывались одним из первоочередных товаров, которые можно было бы продавать в рамках биржевых торгов ЕАЭС. Такие международные биржевые продажи топлива - очень отдаленная перспектива?

- Пока это не ближайшее будущее. На данном этапе СПбМТСБ вносит изменения в правила торговли нефтепродуктами, допуская продажи с промежуточных станций на границе России. Скорее всего, в первую очередь такая возможность появится на границе с Казахстаном, это позволит привлечь участников из Узбекистана и Кыргызстана.

Затем нужно обсуждать с поставщиками - интересно ли им на приграничных базисах продавать. Изначально нужно попробовать отработать все на уровне бизнеса, чтобы потом с готовыми решениями идти к регуляторам и поднимать вопросы межстрановых отношений.

Наибольшая актуальность в торговле с государствами ЕАЭС есть для дизельного топлива, недавно ввиду международной обстановки она появилась для сжиженных углеводородных газов. России нужны варианты диверсификации продаж нефтепродуктов, биржевые торги в ЕАЭС могут стать таким инструментом.

- Обозначены налоговые коллизии, которые не дают "Газпрому" участвовать в торгах газом на СПбМТСБ. Возможно ли решить их до июля 2025 года (когда проблема сама решится с введением новых, единых цен на газ для промышленности и энергетики)?

- Что касается налоговой коллизии, то в настоящий момент действуют два вида регулируемых цен на газ, и этот факт негативен для газовой отрасли в целом. Принципиальная позиция регуляторов - нужно исправить ситуацию, чтобы появилась единая цена. Ведется дискуссия о том, каким образом эту задачу можно решить. Есть ощущения, что выработка подхода близка к финальной стадии, возможно, здесь проблема снимется до конца этого года.

Речь идет о выравнивании тарифов. Не готов вдаваться в детали, подождем появления проекта нормативного акта по этому поводу. Если он появится к концу 2024 года, то, возможно, все заработает раньше, чем во второй половине 2025 года.

- Есть ли уверенность в том, что затем "Газпром" полноценно вернется на биржу?

- Газовый рынок гораздо сложнее других. Параллельно требуют урегулирования несколько принципиальных аспектов.

Первое: мы видим, что пока текущий объем торговли очень незначителен. Второе: есть проект нормативного акта, внесенный в правительство, он предусматривает необходимость ведения коммерческой балансировки на рынке газа. В законе "О газоснабжении" есть норма, что должен появиться формат договоров take-or-pay, и договор с таким параметром идет первым в очереди на поставки. То есть возникнет преимущество договора take-or-pay перед другими.

Формула "бери-или-плати" предполагает необходимость введения института коммерческой балансировки, о чем говорили все сообщества потребителей - и электроэнергетики, производители удобрений и промышленность. Эти нормы наконец заложены в проект "Правил поставки газа". Было очень длительное обсуждение, как это все делать. Мы надеемся, что нормативный акт будет принят в обозримой перспективе, поскольку по этому поводу были соответствующие поручения вице-премьера Новака.

Минэнерго провело работу, внесло акт на итоговое согласование. Если указанные правила будут приняты, то появится контур балансирующего рынка, что само по себе сдвинет биржевую торговлю газом с мёртвой точки. Потому что иного способа коммерческой балансировки, кроме как через биржевые торги, не придумано.

Именно "Газпром" вносил идею с take-or-pay, поскольку у него все завязано на планировании. Сегодня "Газпром" страдает от того, что фактически выполняет функцию балансирующего поставщика для многих потребителей, когда у покупателя есть несколько договоров с поставщиками газа, в том числе действует договор с "Газпромом" на весь объем потребления. Таким образом происходит задваивание или даже затраивание планируемых объемов поставки газа по всей системе газоснабжения. Нет санкций за невыборку газа по газпромовскому договору. Можно заявить любой объем, который "Газпром" подтвердит, а покупатель его просто не выбирает. Это неправильно, "Газпром" ведь учитывает в бизнес-планировании. По этим цифрам формируется план добычи, план транспорта (затраты) и выручка.

Но take-or-pay без балансировки потребителям не нравится, потому что в сегодняшней правовой конструкции покупатель не знает, что делать с газом, если нет возможности потребить его физически. А когда появится механизм балансировки с привязкой к take-or-pay, схема упростится: потребитель купил газ, оплатил, а если у него образовалась невыборка, то он может сам реализовать объемы на биржевых торгах другим покупателям. Или не заказывать так много газа и докупать его на рынке в спотовом режиме на торгах с поставкой "на месяц" или "на сутки".

К сожалению, все слишком сильно зависит от того, как быстро сможет актуализироваться нормативная база. "Правила поставки газа" давно устарели, они требуют существенных трансформаций. Надеемся, в ближайшее время все изменится.

Мы ведем дискуссию с коллегами из "Газпрома" по всем перечисленным вопросам. Если удастся решить проблемы, о которых я сказал, надеемся вскоре увидеть существенное увеличение объемов биржевых торгов газом.

- ФАС снова готовит совместный приказ о минимальных объемах реализации газа на бирже. Раньше крупные производители не поддерживали эту идею, что сейчас поменялось?

- Тема совместного приказа не столько обязывает, сколько создает возможности для того, чтобы торговать на рынке, и чтобы цена была признана рыночной. Насколько я знаю, ФАС проделала большую работу и с "Газпромом", и с независимыми производителями газа. После плотных контактов с ФАС некоторые независимые высказались позитивно по поводу возможности принятия совместного приказа о минимальных объемах биржевой торгов газом. Видя изменения позиций, нам кажется, что прогресс может быть достигнут.

- Что стало причиной того, что индекс СПбМТСБ исключен из расчета нефтяных налогов РФ как нерепрезентативный? Что именно не устраивает Минфин в ваших расчетах? Биржа способна видоизменить котировку, чтобы в ней были уверены и Минфин, и нефтяники?

- Для начала хотелось бы обсудить такой момент, что именно репрезентативно, а что нет. СПбМТСБ собирает свои данные на базе реальных экспортных сделок с российской нефтью, по ним проходят реальные поставки и финансовая оплата. Мы действуем, опираясь на постановление правительства, нормами Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за непредставление или предоставление недостоверной информации, что позволяет нам говорить о наличии у биржи верифицированной информации.

А как формирует свой индекс агентство Argus? Оно занимается тем, что проводит опросы участников рынка посредством телефонных звонков, и по итогам обзвона выводит котировку. При этом перечень и количество респондентов непонятно.

Позиция Минфина в том, что внутри индекса СПбМТСБ находятся сделки с аффилированными лицами российских нефтяников. Но при экспорте нефти почти все отечественные компании заключают договор напрямую с участниками мирового рынка, а вовсе не с аффилированными лицами. Сделки "внутри" компании могут возникать только у отдельных компаний.

В настоящее время на СПбМТСБ продолжает работу Экспертный совет по нефти, дорабатывающий методику отечественного нефтяного индекса. Мы направили проект методики в Банк России, получили замечания, показали все нефтяным компаниям, получили от них замечания. Сейчас находимся в процессе совершенствования механизма. Постараемся все максимально учесть, еще раз представим Минфину нашу методику.

Нельзя забывать, что есть поручение председателя правительства РФ о необходимости формирования национальной системы ценовых индикаторов. Работа СПбМТСБ находится в русле этого поручения и в какой-то момент времени мы надеемся найти компромисс с участниками рынка и регуляторами.