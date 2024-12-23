Лукашенко предложил дотянуть ВСМ Москва - Минск до Бреста

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным выразил заинтересованность в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Минском и Брестом. Об этом сообщает "БелТА".

"Это (Москва - ИФ) рядом, это наш родной город. Наши люди там миллионами за год бывают, очень довольны. Многие на Новый год едут в Москву, чтобы просто сфотографироваться на отдельных локациях. Я это поддерживаю, очень рад и ориентирую президента России на то, чтобы в этом огромном строительстве скоростных железных дорог мы, может быть, отдали приоритет трассе через Минск на Брест - святое место для русских и белорусов, украинцев, всех народов Советского Союза", - сказал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что рано или поздно Европа откроется для России и Белоруссии.

"Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может, поэтому нужны хорошие скоростные дороги. Да и чтобы белорусы могли побыстрее приехать в Москву и наоборот", - добавил белорусский президент.