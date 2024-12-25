Москва удвоит количество учащихся в колледжах

В мэрии рассчитывают, что это поможет решить сложную задачу дефицита кадров

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В ближайшие годы в Москве увеличат в два раза общее количество учащихся в городских, частных и федеральных колледжах примерно до 400 тысяч человек, чтобы сделать систему среднего профессионального образования (СПО) сопоставимой с системой высшего образования в условиях дефицита высококвалифицированных рабочих.

Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил, выступая в Мосгордуме с отчетом.

"В этом учебном году удвоили прием москвичей в колледжи Москвы, такая большая серьезная работа была проведена. И в ближайшие годы увеличим в два раза общее количество учащихся и московских, и частных, и федеральных колледжей, доведя ее до более чем 400 тысяч человек, сделав ее сопоставимой с системой высшего образования, причем сделав ее современной, интересной, востребованной для ребят", - сказал он.

По его словам, это "в значительной степени поможет решить эту проблему, но в целом она очень сложная".

Мэр напомнил, что две трети учащихся обучаются в вузах, и лишь треть - в колледжах, при том, что требуются высококвалифицированные рабочие.

Он добавил, что дефицит кадров - "один из самых главных вызовов и перед Москвой, и перед страной".

В столице открыты свыше 500 тысяч вакансий, 85% из них не требуют от соискателя наличия высшего образования. К 2030 году дефицит кадров может достигнуть 1 млн человек.