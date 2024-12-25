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Собянин отметил рост доходов Москвы от туризма в 6,5 раз с 2010 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Доходы московского бюджета от туризма увеличились в 6,5 раз за 14 лет, в 2024 году туристический поток превысит объемы 2019 года, заявил, отчитываясь в Мосгорсдуме, мэр столицы Сергей Собянин.

"Доходы городского бюджета от туризма выросли с 2010 года в 6,5 раз. Понятно, что есть инфляция, но в любом случае в разы", - сказал он.

Он отметил, что в 2024 году удалось восстановить туристический поток после введения западными странами санкций и после пандемии COVID-19. "В этом году туристический поток уже превысит объемы 2019 года. Конечно, западных туристов и западных стран стало радикально меньше, но, если говорить о международном туризме - это Индия, Китай, арабские страны. Самое главное - это наш внутренний туризм", - заявил мэр столицы.

По его словам, столичным властям в первую очередь надо заниматься созданием комфортного пространства для москвичей - "и сразу же возникает синергия привлечения из других стран".

COVID-19 Китай Индия Сергей Собянин Москва Мосгордума
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