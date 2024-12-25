Собянин заявил о замене вагонов в метро опережающими темпами

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве замена вагонов метро идет опережающими темпами, в городе не осталось вагонов, которые бы требовали замену по аварийному состоянию или физическому износу, сообщил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

"Нет вагонов метро, которые бы по своему аварийному состоянию или полному физическому износу, должны требовать замену. Мы делаем опережающую замену, понимая, что после того, когда созданы были такие метропоезда, как "Москва-2024", старые вагоны и поезда метро выглядят как-то убого, поэтому стараемся как можно быстрее завершить эту программу", - cказал он.

По его словам, необходимо обеспечивать новыми вагонами новые, строящиеся линии, - это Троицкая и Рублево-Архангельская линии. В ближайшие два года обеспечат новыми вагонами Замоскворецкую линию метро, дальше эта работа продолжится.

Собянин добавил, что реализуется программа, связанная с обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах. В ближайшие два-три года задача - полностью заменить на новый подвижной состав МЦД-3 и МЦД-4. "Это гигантская работа, с которой, уверен, мы справимся", - отметил мэр.