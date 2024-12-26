В Москве участок улицы Дмитрия Ульянова перекрывали из-за задымления электробуса

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы произошло задымление электробуса, пассажиры не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". Из-за инцидента был перекрыт участок улицы Дмитрия Ульянова от Ленинского проспекта до улицы Вавилова.

"Сегодня около 19:10 на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 4/48 произошел инцидент с участием электробуса. По предварительной информации, электробус следовал по маршруту, водитель заметил задымление, остановил электробус, высадил пассажиров. Также на месте происшествия работали специальные службы", - сообщил "Мосгортранс".

В пресс-службе отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с ПАО "КАМАЗ" - производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла, добавили в пресс-службе.

Из-за инцидента на улице Дмитрия Ульянова у дома 4 перекрыли движение, сообщил Дептранс Москвы в 19:40. Ведомство предупредило, что проезд по улице в сторону метро "Академическая" затруднен. Судя по "Яндекс Картам", проезда нет по участку от начала улицы до дома 4.