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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Электробус загорелся в центре Москвы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возгорание электробуса маршрута с511 произошло около 17:00 на Страстном бульваре, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу.

"По предварительной информации, водитель, следуя по маршруту, заметил задымление в нижней части электробуса, остановил его, высадил пассажиров и предпринял все необходимые меры для устранения задымления. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации департамента, батарея электробуса не пострадала. На месте работают оперативные службы.

"Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла", - заявили в департаменте.

Движение по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади перекрыто, москвичей просят выбирать маршруты объезда.

Москва
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