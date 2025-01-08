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Движение поездов МЦД-1 изменится в ночное время до конца января из-за строительных работ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение поездов первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в ночное время после 19:00 до 07:30 с 9 января до конца месяца в связи со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В телеграм-канале департамента уточняется, что на Савеловском направлении интервалы движения будут частично увеличены: после 19:00 - до 15 минут, после 23:00 - до 1 часа, с начала движения до 07:00 - до 40 минут. На участке от Савеловской до Бескудниково после 23:00 до 07:30 поезда в обе стороны будут следовать по одному пути.

В дептрансе призвали пассажиров быть внимательными, перед выходом на платформу уточнять информацию о пути отправления поезда на табло станций и слушать звуковое оповещение. Часть поездов проследует станцию Дегунино без остановки, часть - со стороны области проследует от Лобни и Бескудниково и в обратном направлении.

На Белорусском направлении интервалы движения частично будут увеличены: после 21:00 - до 15 минут, после 22:00 до 07:00 - до 40 минут. Часть поездов проследует от Белорусского вокзала и обратно, часть - без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Кроме того, скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт Шереметьево пассажиры могут также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).

МЦД-1
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