Движение поездов МЦД-3 изменится до конца января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 10 января до конца месяца, сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг.

В телеграм-канале департамента уточняется, что на станции Митьково меняется время отправления первых и последних поездов. Первый поезд в сторону Зеленограда-Крюково отправится в 06:12, последний - в 01:02. В сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:43, последний - в 00:33.

На Ленинградском и Казанском направлениях интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут с начала движения до 06:00.

В Дептрансе призвали пассажиров сверяться с расписанием пригородных и городских поездов и планировать поездки заранее.