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Гололедица и осадки ожидаются в Москве

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В течение дня в Москве ожидаются дождь и температура ниже нуля, возможно образование гололедицы, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и ускорений транспорта, не отвлекаться на телефон и быть особенно осторожными вблизи пешеходных переходов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что возвращение зимней погоды прогнозируется только в начале следующей недели.

Москва
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