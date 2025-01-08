Гололедица и осадки ожидаются в Москве

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В течение дня в Москве ожидаются дождь и температура ниже нуля, возможно образование гололедицы, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и ускорений транспорта, не отвлекаться на телефон и быть особенно осторожными вблизи пешеходных переходов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что возвращение зимней погоды прогнозируется только в начале следующей недели.