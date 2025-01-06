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Январская оттепель сохранится в Москве до конца недели

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Оттепельная температура, соответствующая значениям начала апреля, сохранится в Москве до конца недели, максимальная температура будет подниматься до плюс 5 градусов, возвращение зимней погоды прогнозируется только в начале следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Происходит стремительное повышение температуры, а воздушные массы начинают перемещаться с 7-го, особенно с 8 января, не просто с юга, а прямо с северного побережья Африканского континента. Настолько теплый воздух будет", - сказал он.

"Начиная с 8 января уже очень теплая погода. Ночью 0 - плюс 2, днем 2 - плюс 4 и осадки в виде дождя и мокрого снега. По области даже до плюс 5 градусов. В общем, теплая погода будет до 12 января включительно", - добавил Вильфанд.

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По словам научного руководителя Гидрометцентра, такая температура будет на 8-9 градусов выше нормы и будет соответствовать значениям последней декады октября или первой декады апреля. Аналогичные отклонения от нормы прогнозируются и в субботу, 11 января, когда температура может подняться до плюс 5 градусов.

Как подчеркнул Вильфанд, "очень необычная погода".

Согласно прогнозу, 9 января в Москве температура ночью будет от минус 2 до нуля, днем 0 - плюс 2, 10 января. ночью -3 - плюс 2, днем 0 - плюс 5.

"И понижение температуры уже до небольших отрицательных значений, похолоданием это трудно назвать, просто отрицательные значения, начнется в первый день следующей рабочей недели, - сказал Вильфанд. - Сильных морозов не прогнозируется на следующей неделе, но постепенное понижение до минус 5 - минус 7 градусов".

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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