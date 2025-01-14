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В Москве самая дорогая вторичная квартира продается за 4,3 млрд рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В старой Москве самая дорогая квартира на вторичном рынке представлена за 4,3 млрд рублей в Хамовниках, выяснили аналитики компании "Метриум".

"Среди районов Москвы по средней цене кв.м вторичного жилья лидируют Хамовники с показателем 1,45 млн рублей. Именно здесь расположены три самых дорогих квартиры на вторичном рынке столицы. (...) Наиболее дорогая квартира на вторичном рынке Хамовников реализуется за 4,3 млрд рублей (за 530 кв.м), самая доступная стоит 9 млн рублей (за 21 кв.м)", - говорится в исследовании.

Всего в Хамовниках представлено около 1,4 тыс. объектов жилья. Стоимость кв.м "первички" в этом районе составляет 2,46 млн рублей.

На втором месте по дороговизне районов - Арбат. В среднем кв.м на вторичном рынке здесь стоит 1,13 млн рублей, представлено более 400 лотов. Самая дорогая квартира обойдется в 1 млрд рублей, а самая дешевая - за 14,6 млн рублей.

На третьем месте - Якиманка. "Квадрат" на вторичном рынке в среднем стоит 949,9 тысячи рублей. В этом районе представлен 421 лот: самый дорогой - за 1,8 млрд рублей, самый дешевый - за 10,3 млн рублей.

Метриум Хамовники Якиманка Москва Арбат
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