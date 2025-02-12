Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы выросло на 27% за год

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Количество сделок на столичном рынке вторичного жилья в минувшем январе увеличилось на 27% за год, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"По сравнению с первым месяцем прошлого года (7 469) число сделок на вторичном рынке столичного жилья увеличилось на 27,1% (до 9 496 - ИФ), а к аналогичному периоду 2023 года (7 672) показатель вырос на 23,8%", - говорится в сообщении.

Руководитель ведомства Игорь Майданов отметил, что количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья в первом месяце этого года стало вторым январским максимумом за все годы ведения статистики, больше зафиксировано только в 2019 году (9 853).