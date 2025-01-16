Синоптики предварительно прогнозируют раннюю весну в Москве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве в марте и апреле, по предварительным прогнозам, может быть теплее нормы, что будет способствовать раннему приходу весны, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если говорить о температурном фоне, то вероятность того, что март и апрель будут выше нормы, а значит весна придет раньше, существует", - сказал он.

Тому, что температура в марте может быть выше нормы и весна придет раньше, способствует тот факт, что снега в Москве немного, поэтому солнечная энергия не будет тратиться на его растапливание.

"Максимальная высота снега по климату отмечается в первых числах марта, снег накапливается в декабре, январе и феврале. И главное, что не только высота, но и плотность большая (...), здравые рассуждения говорят о том, что конечно же, большого количества снега в феврале быть не может, если его сейчас почти нет. И понятно, что он быстро растает", - добавил Вильфанд.

На этой же пресс-конференции он сказал, что 2024 год стал для столичного региона самым теплым в истории наблюдений: средняя температура составила плюс 8 градусов.