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В Москве число ипотечных сделок с новостройками в 2024 году упало на 26,4%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2024 году число ипотечных сделок на первичном рынке упало на 26,4%, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"С января по декабрь 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 71 796 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. (...) В годовом выражении число ипотечных сделок на первичном рынке снизилось на 26,4% к 2023 году (97 480 ДДУ)", - говорится в сообщении.

В декабре с привлечением ипотеки оформили 5,5 тысяч договоров, что на 19,4% больше, чем в ноябре - 4,6 тысяч ДДУ. К декабрю 2023 года показатель упал на 52,7%. В последнем месяце 2023 года зарегистрировали 11,6 тысячи договоров.

Всего в 2024 году зарегистрировали 137 тысяч договоров, что на 17,7% меньше, чем в 2023 году - 166,4 тысячи.

Росреестр Москва
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