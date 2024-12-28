Выдача ипотеки в ноябре упала на 25%, в январе-ноябре - на 34%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-ноябре 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 4 трлн 597,1 млрд рублей, что на 34,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (6 трлн 993,4 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.

При этом количество предоставленных в первые одиннадцать месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,1% (1 млн 229,7 тыс. против 1 млн 839,2 тыс.).

Объем выданных в ноябре 2024 года ипотечных кредитов (274,4 млрд рублей) снизился по сравнению с октябрем на 25,3%, с ноябрем 2023 года - на 62,2%. Их количество в ноябре (72,3 тыс.) было меньше по сравнению с октябрем на 23,8%, с ноябрем прошлого года - на 61,8%.

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-ноябре 2024 года увеличился на 1 трлн 822,3 млрд рублей, или на 10,0%, до 20 трлн 29,2 млрд рублей. Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились до 11,8% с 13,4%.

Как отмечается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, в ноябре около 75% выдач ИЖК приходилось на программы господдержки - 204,3 млрд рублей (снижение на 18,2% по отношению к октябрю). На фоне повышения процентных ставок предоставление ИЖК на рыночных условиях снизилось более существенно - на 40,4%, до 70,0 млрд рублей.

Объем выдачи ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) в ноябре сократился на 13,3%, до 160,7 млрд рублей.

Объем кредитов, предоставленных на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС), также сократился - на 21,4%, до 24,2 млрд рублей, что помимо прочего связано с исчерпанием лимитов по программе "Сельская ипотека", а также с окончанием сезона строительных работ. Тем не менее в ноябре доля ИЖК на строящееся жилье возросла до 67,3% общего объема ИЖК (58,9% месяцем ранее).

В декабре ожидается сохранение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным ипотечным программам только в первые три недели месяца было предоставлено около 118 млрд рублей (119 млрд рублей за аналогичный период ноября).

Общий объем выдачи рублевых кредитов физлицам в ноябре сократился до 1,7 трлн рублей (2,0 трлн рублей месяцем ранее и 2,3 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов физлицам в ноябре снизилась до 16,0% с 18,6% в октябре.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в ноябре сократилась до 9,01% с 9,65% в октябре. Это произошло на фоне снижения доли выдач ИЖК по рыночным программам (до 24,9% с 31,4%), ставки по которым традиционно выше льготных.

Средневзвешенная ставка для ИЖК по ДДУ уменьшилась на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 6,1% Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК увеличилась на 0,1 п.п., до 13,9%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в ноябре 2024 г.: